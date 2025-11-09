บันเทิง

แขนหักได้-ตาไม่กะพริบ ความลับสุดหลอน “แอล แฟนนิง” ที่พระเอกพรีเดเตอร์ผวาคาฉาก!

เผยแพร่: 09 พ.ย. 2568 11:07 น.| อัปเดต: 09 พ.ย. 2568 11:08 น.
ใครว่า แอล แฟนนิง (Elle Fanning) เป็นแค่เจ้าหญิงผู้เลอโฉมในโลกภาพยนตร์? ล่าสุดเธอกำลังจะเปิดเผยด้านที่น่าขนลุกของตัวเอง ที่ทำเอา ดิมิทริอุส ชูสเตอร์-โคโลมาตังกิ พระเอกร่วมแสดงในภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์เรื่อง “Predator: Badlands” หรือ “พรีเดเตอร์ แดนเถื่อน” ถึงกับร้องโอ้มายก็อด ! กับความสามารถที่หาตัวจับยากของเธอ

แอล แฟนนิง สวมบทบาทเป็น “เธีย” (Thia) มนุษย์สังเคราะห์ที่น่าทึ่งในหนังเรื่องนี้ โดยร่างกายช่วงล่างของเธอหายไปซึ่งบทบาทนี้ทำให้นักแสดงมากความสามารถคนสวยต้องโชว์ทักษะที่ใครเห็นก็ต้องผวา

ดิมิทริอุส ชูสเตอร์-โคโลอามาทังกี (ซ้าย) และ แอล แฟนนิง ในรอบปฐมทัศน์ “Predator: Badlands” วันจันทร์ที่ 3 พ.ย.2025 ณ โรงภาพยนตร์ทีซีแอล ไชนีส ลอสแองเจลิส (Photo by Richard Shotwell/Invision/AP)

ความสามารถพิเศษที่ทำเอาทุกคนคิดว่า ‘แขนหัก!’

“ฉันมีข้อศอกที่ยืดได้สองทางซึ่งมันได้ถูกนำมาโชว์ในหลายๆ ฉาก และฉันภูมิใจกับมันมาก” แอล เปิดเผยกับ Entertainment Weekly พร้อมเสริมว่า แดน ทราคเทนเบิร์ก ผู้กำกับก็ชอบความสามารถนี้ของเธอมาก

แต่ที่หลอนยิ่งกว่าคือ… ทักษะในการ ลืมตาค้างได้เป็นเวลานานโดยไม่กะพริบ!

“พวกเขาไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกช่วยเลยนะ! มีฉากที่ฉันต้องทำเหมือนหุ่นยนต์หยุดทำงาน ฉันก็แค่ลืมตาค้างไว้แบบนั้นเอง นั่นคือฉันจริง ๆ”

ด้าน ชูสเตอร์-โคโลมาตังกิ ผู้รับบทเป็น “เดค” พรีเดเตอร์วัยหนุ่ม เรียกเพื่อนร่วมแสดงของเขาว่า เป็นสุดยอดนักแสดงจริงๆ แต่ก็ยอมรับว่าความสามารถประหลาดๆ ของเธอทำเอาเขาผวา

“ตอนที่เธอโชว์ข้อศอกยืดได้ของเธอ ผมจำได้ว่าผมนั่งพักอยู่แล้วหันไปมอง เธอโชว์ให้ผู้กำกับดู ผมถึงกับคิดว่า เดี๋ยวนะ! อะไรมันเกิดขึ้น เธอเพิ่งหักแขนตัวเองเหรอ? มันดูสมจริงมากๆ” เขาหัวเราะ

Photo by Richard Shotwell/Invision/AP

รายได้เปิดตัวสุดปัง!

และดูเหมือนว่าความแปลกใหม่ของ “Predator: Badlands” ที่ผสมผสานความโหดของแฟรนไชส์ล่าสัตว์ประหลาดเข้ากับมนุษย์สังเคราะห์พิการครึ่งตัวที่แสดงโดยแอล แฟนนิง จะได้ผลตอบรับที่ดีเยี่ยม ภาพยนตร์ทำรายได้ไปกว่า 14 ล้านดอลลาร์ (ราว 435,400,000 บาท) ในคืนวันพฤหัสบดีถึงวันศุกร์ (7 พ.ย.68) และคาดการณ์ว่าสุดสัปดาห์แรกจะโกยไปถึง 38 ล้านดอลลาร์ (1.1 พันล้านบาท)

เว็บไซต์ Deadline.com ประเมินว่ารายได้เปิดตัวทั่วโลกอาจสูงถึง 60 ล้านดอลลาร์ (1.8 พันล้านบาท) ซึ่งถือเป็นข่าวดีของโรงภาพยนตร์ที่ซบเซาในช่วงหลัง เพราะมีแต่หนังอนิเมะและหนังอินเดียเท่านั้นที่ทำเงินได้สม่ำเสมอ

นี่คือสัญญาณที่ชัดเจนว่า แฟนๆ ยังคงต้องการความตื่นเต้น และพร้อมจะเปิดใจรับ “ความประหลาด” ที่มาพร้อมกับดาราดังอย่าง แอล แฟนนิง.

แอล แฟนนิง ในฉากหนึ่งจาก Predator: Badlands (20th Century Studios via AP)
(Photo by Richard Shotwell/Invision/AP)
Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP
แอล แฟนนิง โพสท่าให้ช่างภาพในงานรอบปฐมทัศน์ของภาพยนตร์ฯ ในกรุงลอนดอน 27 ตุลาคม 2025 (Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP)
Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP
(AP Photo/Chris Pizzello)

ที่มา : The News International , Rogersmovienation

