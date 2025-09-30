“ทรัมป์” ประกาศตั้งภาษี 100% ภาพยนตร์ที่ถ่ายทำนอกสหรัฐฯ
ทรัมป์ เอาอีกแล้ว ประกาศตั้งภาษี 100% ภาพยนตร์ที่ถ่ายทำนอกสหรัฐฯ โดยไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่านโยบายดังกล่าวจะมีผลอย่างไร
เมื่อวันที่ 29 กันยายน สำนักข่าว CNN รายงานว่านายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โพสต์ผ่านทูธโซเชียลว่า เขาจะประกาศตั้งภาษี 100% กับภาพยนตร์ที่ถ่ายทำนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
โดยนายทรัมป์ระบุว่า “ธุรกิจภาพยนตร์ของพวกเราถูกขโมยไปจากสหรัฐอเมริกา โดยชาติอื่น เหมือนขโมยขนมจากเด็ก ดังนั้นแล้วเพื่อแก้ปัญหาที่ยาวนานและดูจะไม่สิ้นสุดนี้ ผมจะประกาศใช้ภาษี 100% กับภาพยนตร์ที่ถ่ายทำนอกประเทศสหรัฐอเมริกา” ทั้งนี้นายทรัมป์ไม่ได้อธิบายว่าภาษีดังกล่าวจะดำเนินการอย่างไรและมีความหมายว่าอะไร
ทั้งนี้นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่นายทรัมป์ เคยประกาศว่าจะใช้นโยบายนี้ ย้อนกลับไปช่วงเดือนพฤษภาคม ผู้นำสหรัฐฯ ก็เคยกล่าวว่าจะตั้งกำแพงภาษี 100% กับภาพยนตร์ที่ถูกทำขึ้นที่ต่างประเทศ ก่อนที่จะเบรกนโยบายดังกล่าวและบอกว่าขอคุยกับผู้บริหารฮอลีวู้ดก่อน
โดยนโยบายดังกล่าวนั้นเกิดคำถามว่า “ภาพยนตร์ที่ถ่ายทำนอกประเทศสหรัฐอเมริกา” นั้นหมายถึงภาพยนตร์สหรัฐฯ ที่เลือกถ่ายทำที่ต่างประเทศ หรือทุกภาพยนตร์ที่ไม่ได้ถ่ายทำจากสหรัฐฯ รวมไปถึงจะกระทบกับภาพยนตร์ในสตรีมมิงอย่าง Netflix หรือไม่
