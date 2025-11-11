สุขภาพและการแพทย์

โรคยอดฮิต ติด 1 ใน 10 โรควายร้าย เทียบเท่าโรคมะเร็ง-หัวใจ ทำคนตายกว่าล้านคนต่อปี

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 11 พ.ย. 2568 19:30 น.| อัปเดต: 11 พ.ย. 2568 17:53 น.
55
โรคยอดฮิต ติด 1 ใน 10 โรคสุดอันตราย เทียบเท่าโรคมะเร็ง-หัวใจ ทำคนตายกว่าล้านคนต่อปี

วารสารแพทย์ชื่อดังของอังกฤษ เผยข้อมูลช็อกโลก โรคนี้ติด 1 ใน 10 สาเหตุการเสียชีวิตครั้งแรก พบผู้ป่วยพุ่ง 788 ล้านคนทั่วโลก ชี้ เบาหวาน-ความดัน-โรคอ้วน คือปัจจัยเสี่ยงหลัก

สื่อต่างประเทศรายงานว่า วารสารการแพทย์ชื่อดังของอังกฤษ ได้ตีพิมพ์งานวิจัยใหม่ที่น่าตกใจ ซึ่งเปิดเผยว่า โรคไตเรื้อรัง ได้ถูกจัดให้เป็น สาเหตุการเสียชีวิตอันดับที่ 9 ของโลก อย่างเป็นทางการ โดยการศึกษานี้ถือเป็นครั้งแรกที่โรคไตติด 10 อันดับแรกของโรคที่อันตรายที่สุดในโลก โดยพบว่าจำนวนผู้ป่วยทั่วโลกพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์เกือบสองเท่าในรอบ 30 ปีที่ผ่านมา

ทีมนักวิจัยจาก NYU Langone Health, มหาวิทยาลัยกลาสโกว์ และสถาบัน IHME แห่งมหาวิทยาลัยวอชิงตัน ได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพจาก 133 ประเทศ และพบข้อมูลทางสถิติที่น่ากังวล ดังนี้

ตั้งแต่ปี 1990 ถึง 2023 จำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังเพิ่มขึ้นจาก 378 ล้านคน เป็น 788 ล้านคน งานวิจัยนี้ยังเปิดเผยด้วยว่า ประมาณ 14% ของประชากรผู้ใหญ่ทั่วโลกกำลังป่วยด้วยโรคไตเรื้อรัง และในปี 2023 เพียงปีเดียว มีผู้เสียชีวิตจากโรคไตถึง 1.5 ล้านคน เพิ่มขึ้นกว่า 6% เมื่อเทียบกับปี 1993

ปัจจัยเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุด 3 อันดับแรกที่พบในการศึกษานี้ ได้แก่ ภาวะน้ำตาลในเลือดสูง (เบาหวาน), ความดันโลหิตสูง และดัชนีมวลกาย (BMI) ที่สูง (โรคอ้วน) ภาวะไตทำงานบกพร่องยังเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญอย่างยิ่งของโรคหัวใจ โดยมีส่วนทำให้เกิดการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดทั่วโลกประมาณ 12%

กราฟิกรูปไตและสัญลักษณ์ทางการแพทย์

ผู้เชี่ยวชาญชี้ ตรวจพบช้า-ไม่ได้รับการรักษา

ดร. โจเซฟ โคเรช หนึ่งในผู้ร่วมเขียนอาวุโสของงานวิจัย กล่าวว่า ผลลัพธ์นี้ชี้ให้เห็นว่าโรคไตเรื้อรังเป็นปัญหาสาธารณสุขที่พบบ่อย ซึ่งอันตรายถึงชีวิต และควรเป็นประเด็นสำคัญเร่งด่วนสำหรับผู้กำหนดนโยบายทั่วโลก ควบคู่ไปกับมะเร็งและโรคหัวใจ

ดร. มอร์แกน แกรมส์ ผู้ร่วมวิจัยอีกท่าน เน้นย้ำว่าโรคไต มักถูกตรวจพบช้าและไม่ได้รับการรักษาอย่างเพียงพอ และเรียกร้องให้มีการตรวจปัสสาวะให้บ่อยขึ้นเพื่อตรวจจับโรคตั้งแต่เนิ่น ๆ โดยนักวิจัยตั้งข้อสังเกตว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่ในการศึกษานี้ยังอยู่ในระยะเริ่มต้น ซึ่งสามารถรักษาให้ดีขึ้นได้ด้วยยาและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ก่อนที่จะสายเกินไปจนต้องฟอกไตหรือปลูกถ่าย

ที่มา: NEW YORK POST

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

หญิงอินโดฯ คว้ามีดตัดจ้าวโลกหนุ่ม ขณะมีเพศสัมพันธ์ แก้แค้นแทนภรรยา

18 วินาที ที่แล้ว
โรคยอดฮิต ติด 1 ใน 10 โรคสุดอันตราย เทียบเท่าโรคมะเร็ง-หัวใจ ทำคนตายกว่าล้านคนต่อปี สุขภาพและการแพทย์

โรคยอดฮิต ติด 1 ใน 10 โรควายร้าย เทียบเท่าโรคมะเร็ง-หัวใจ ทำคนตายกว่าล้านคนต่อปี

31 นาที ที่แล้ว
คณะกรรมการ ปปง. สั่งอายัดทรัพย์ ชนนพัฒฐ์ มูลค่า 159 ล้าน ข่าว

ด่วน! อายัดทรัพย์ “ชนนพัฒฐ์” สส.พรรคกล้าธรรม เอี่ยวพนันออนไลน์

54 นาที ที่แล้ว
สาวมะกันฉาว แฟนบอล WVU เหยียดแรงใส่คู่แข่งผิวสี &quot;ไปแก้สีผิวซะ&quot; หลังโดนแซวเรื่องแต่งหน้า สุดท้ายทัวร์ลงยับ ข่าวต่างประเทศ

เย้ยหนัก! สาวมะกัน โดนแซวเรื่องแต่งหน้า สวนกลับ “งั้นแกก็ไปแก้สีผิวตัวเองซะ”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

แจกสูตรเด่น เลขเด็ด แพนแพนพารวย งวดหวยออกวันอาทิตย์ 16/11/68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ (ศทช.) ยืนยันพบ &quot;ทุ่นระเบิด PMN-2&quot; วางซ้ำ 3 ทุ่น หลังทหารไทยบาดเจ็บสาหัส ชี้เป็น &quot;การลอบวางใหม่&quot; ที่มีเจตนาทำร้ายกำลังพลไทย และละเมิดอนุสัญญาออตตาวา ข่าว

แถลงการณ์ ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ยัน ทุ่นระเบิดศรีสะเกษ “วางใหม่” โดยกัมพูชา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่ปุ้ย TPN เปิดใจแบกหนี้ 300 ล้านบาท จาก Miss Universe 2018 บันเทิง

แม่ปุ้ย TPN แบกหนี้ 300 ล้านจาก MU 2018 เคลียร์ปมจ่ายช้า เจ็บปวดยืนอยู่คนเดียว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยอดตั๋วล่าสุด ฟุตบอลอุ่นเครื่อง ไทย-สิงคโปร์ หลังยอดขายบางตา หวั่นศรัทธาแฟนบอล ข่าวกีฬา

ยอดตั๋วล่าสุด ฟุตบอลอุ่นเครื่อง ไทย-สิงคโปร์ หลังยอดขายบางตา หวั่นศรัทธาแฟนบอล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รมว.แรงงาน สั่งเบรก! ชะลอต่ออายุ-ขึ้นทะเบียน แรงงานกัมพูชา ไม่มีกำหนด ข่าว

รมว.แรงงานเอาจริง! สั่งเบรกต่ออายุ-ขึ้นทะเบียน แรงงานกัมพูชา ไม่มีกำหนด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! ระเบิดพลีชีพหน้าศาล ในกรุงอิสลามาบัด สังเวย 12 ศพ บาดเจ็บ 20 คน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อย.การันตี นมไทย ทุกประเภท มีคุณภาพ-ปลอดภัย แนะ ปชช.อ่านฉลากก่อนซื้อ ข่าว

อย.การันตี นมไทย ทุกประเภท มีคุณภาพ-ปลอดภัย แนะ ปชช.อ่านฉลากก่อนซื้อ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โฆษกรัฐบาลเผย พ.ร.บ. ใหม่ยังติดล็อกประกาศสำนักนายกฯ ห้ามขาย 14.00-17.00 น. ทำร้านอาหาร-นักท่องเที่ยวสับสน นายกฯ อนุทิน สั่งนัดถก 13 พ.ย. คาดชัดเจน 4 ธ.ค. นี้ ข่าว

นายกฯ อนุทิน สั่งเคลียร์ปม เวลาขายเหล้า 13 พ.ย. นี้ หลัง พ.ร.บ.ใหม่ ทำสับสน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อุกอาจ! พ่อกร่างถือปืนบุกจ่อหัวเพื่อนของลูกวัย 14 ปี กระทืบน่วมคาห้องเรียน ข่าว

อุกอาจ! พ่อกร่างถือปืนบุกจ่อหัวเพื่อนของลูกวัย 14 ปี กระทืบน่วมคาห้องเรียน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กเลขอายุ ผกก.หนุ่ย พ.ต.อ.วทัญญู วิทยผโลทัย เกิด 3 ม.ค. 2513 ปัจจุบันอายุ 55 ปี ล่าสุด ครม. รับทราบแต่งตั้งเป็น รอง ผอ.ป.ย.ป. ข่าว

เปิดอายุจริง “ผกก.หนุ่ย” บอดี้การ์ดตระกูลชิน หลัง ครม. ตั้งนั่ง รอง ผอ.ป.ย.ป.

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กระทรวงการคลังยืนยันข่าวแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10-14 พ.ย. 68 เป็นข่าวเท็จ เศรษฐกิจ

ลือ แจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10 – 14 พ.ย.นี้ คลังตอบชัด เปิดให้ลงทะเบียนไหม?

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

จับแล้ว! แพน โมนิก้า สาวเขมรชี้นิ้วด่าทหารไทย โดนคดีฉ้อโกง แอบอ้างเบื้องสูง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Line News

มาแล้ว! เลขเด็ด “รถขนฝัน” หมอนทองวิทยา คันใหม่ล่าสุด งวด 16/11/68

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
พาณิชย์ฯ ราชบุรี ลุยตรวจร้านค้าดราม่าคัลแลน จ่อเอาผิดขายของแพงเกินจริง-ไม่ติดป้ายราคา ข่าว

เปิดโทษหนัก แม่ค้าตลาดน้ำ ปมดราม่าพี่จอง-คัลแลน ปรับสูงสุด 1.4 แสน จำคุก 7 ปี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ประวัติ เป๊ก เศรณี ลูกชายคนเล็ก นายกฯ อนุทิน อดีตคนรัก เพลง ชนม์ทิดา

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“โรม” ชี้ “เขมร” ใช้ทุ่นระเบิดเบี่ยงเบนความสนใจปราบสแกมเมอร์ เสนอวิธีแก้ 4 ข้อ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อนเส้นทางรัก 7 ปี เพลง ชนม์ทิดา - เป๊ก เศรณี บทพิสูจน์รักแท้ สู่วันสิ้นสุดสถานะโดยสมบูรณ์ บันเทิง

ย้อนเส้นทางรัก 7 ปี เพลง ชนม์ทิดา – เป๊ก เศรณี บทพิสูจน์รักแท้ สู่วันสิ้นสุดสถานะโดยสมบูรณ์

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“แม่ทัพเติ่ง” รุดเยี่ยม 4 กำลังพลบาดเจ็บ เหตุเหยียบทุ่นระเบิด ซัดเขมร ไร้มนุษยธรรม

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
พาณิชย์ฯ ราชบุรี สั่งปรับ 2,000 บาท แม่ค้าตลาดน้ำ ปมขายของแพงคัลแลน-พี่จอง บันเทิง

ปรับ 2 พัน แม่ค้าตลาดน้ำ ดราม่าพี่จอง-คัลแลน ถามกลับ ‘จะเอาเงินคืนไหม’

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หมอนทองวิทยา รับมอบ “รถขนฝัน” รถบัส EV คันใหม่จาก ไทย สมายล์ บัส

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพลง ชนม์ทิดา รับวิวาห์ล่ม เป๊ก เศรณี เอ่ยปากขอลดสถานะ เคลียร์ชัดข่าวลือมือที่ 3 บันเทิง

เพลง ชนม์ทิดา ช็อก เป๊ก เศรณี ขอเลิก เพราะหมดรัก จบสัมพันธ์ 7 ปีไม่ทันได้เตรียมใจ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 11 พ.ย. 2568 19:30 น.| อัปเดต: 11 พ.ย. 2568 17:53 น.
55
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หญิงอินโดฯ คว้ามีดตัดจ้าวโลกหนุ่ม ขณะมีเพศสัมพันธ์ แก้แค้นแทนภรรยา

เผยแพร่: 11 พฤศจิกายน 2568
คณะกรรมการ ปปง. สั่งอายัดทรัพย์ ชนนพัฒฐ์ มูลค่า 159 ล้าน

ด่วน! อายัดทรัพย์ “ชนนพัฒฐ์” สส.พรรคกล้าธรรม เอี่ยวพนันออนไลน์

เผยแพร่: 11 พฤศจิกายน 2568
สาวมะกันฉาว แฟนบอล WVU เหยียดแรงใส่คู่แข่งผิวสี &quot;ไปแก้สีผิวซะ&quot; หลังโดนแซวเรื่องแต่งหน้า สุดท้ายทัวร์ลงยับ

เย้ยหนัก! สาวมะกัน โดนแซวเรื่องแต่งหน้า สวนกลับ “งั้นแกก็ไปแก้สีผิวตัวเองซะ”

เผยแพร่: 11 พฤศจิกายน 2568

แจกสูตรเด่น เลขเด็ด แพนแพนพารวย งวดหวยออกวันอาทิตย์ 16/11/68

เผยแพร่: 11 พฤศจิกายน 2568
Back to top button