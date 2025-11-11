โรคยอดฮิต ติด 1 ใน 10 โรควายร้าย เทียบเท่าโรคมะเร็ง-หัวใจ ทำคนตายกว่าล้านคนต่อปี
วารสารแพทย์ชื่อดังของอังกฤษ เผยข้อมูลช็อกโลก โรคนี้ติด 1 ใน 10 สาเหตุการเสียชีวิตครั้งแรก พบผู้ป่วยพุ่ง 788 ล้านคนทั่วโลก ชี้ เบาหวาน-ความดัน-โรคอ้วน คือปัจจัยเสี่ยงหลัก
สื่อต่างประเทศรายงานว่า วารสารการแพทย์ชื่อดังของอังกฤษ ได้ตีพิมพ์งานวิจัยใหม่ที่น่าตกใจ ซึ่งเปิดเผยว่า โรคไตเรื้อรัง ได้ถูกจัดให้เป็น สาเหตุการเสียชีวิตอันดับที่ 9 ของโลก อย่างเป็นทางการ โดยการศึกษานี้ถือเป็นครั้งแรกที่โรคไตติด 10 อันดับแรกของโรคที่อันตรายที่สุดในโลก โดยพบว่าจำนวนผู้ป่วยทั่วโลกพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์เกือบสองเท่าในรอบ 30 ปีที่ผ่านมา
ทีมนักวิจัยจาก NYU Langone Health, มหาวิทยาลัยกลาสโกว์ และสถาบัน IHME แห่งมหาวิทยาลัยวอชิงตัน ได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพจาก 133 ประเทศ และพบข้อมูลทางสถิติที่น่ากังวล ดังนี้
ตั้งแต่ปี 1990 ถึง 2023 จำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังเพิ่มขึ้นจาก 378 ล้านคน เป็น 788 ล้านคน งานวิจัยนี้ยังเปิดเผยด้วยว่า ประมาณ 14% ของประชากรผู้ใหญ่ทั่วโลกกำลังป่วยด้วยโรคไตเรื้อรัง และในปี 2023 เพียงปีเดียว มีผู้เสียชีวิตจากโรคไตถึง 1.5 ล้านคน เพิ่มขึ้นกว่า 6% เมื่อเทียบกับปี 1993
ปัจจัยเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุด 3 อันดับแรกที่พบในการศึกษานี้ ได้แก่ ภาวะน้ำตาลในเลือดสูง (เบาหวาน), ความดันโลหิตสูง และดัชนีมวลกาย (BMI) ที่สูง (โรคอ้วน) ภาวะไตทำงานบกพร่องยังเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญอย่างยิ่งของโรคหัวใจ โดยมีส่วนทำให้เกิดการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดทั่วโลกประมาณ 12%
ผู้เชี่ยวชาญชี้ ตรวจพบช้า-ไม่ได้รับการรักษา
ดร. โจเซฟ โคเรช หนึ่งในผู้ร่วมเขียนอาวุโสของงานวิจัย กล่าวว่า ผลลัพธ์นี้ชี้ให้เห็นว่าโรคไตเรื้อรังเป็นปัญหาสาธารณสุขที่พบบ่อย ซึ่งอันตรายถึงชีวิต และควรเป็นประเด็นสำคัญเร่งด่วนสำหรับผู้กำหนดนโยบายทั่วโลก ควบคู่ไปกับมะเร็งและโรคหัวใจ
ดร. มอร์แกน แกรมส์ ผู้ร่วมวิจัยอีกท่าน เน้นย้ำว่าโรคไต มักถูกตรวจพบช้าและไม่ได้รับการรักษาอย่างเพียงพอ และเรียกร้องให้มีการตรวจปัสสาวะให้บ่อยขึ้นเพื่อตรวจจับโรคตั้งแต่เนิ่น ๆ โดยนักวิจัยตั้งข้อสังเกตว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่ในการศึกษานี้ยังอยู่ในระยะเริ่มต้น ซึ่งสามารถรักษาให้ดีขึ้นได้ด้วยยาและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ก่อนที่จะสายเกินไปจนต้องฟอกไตหรือปลูกถ่าย
ที่มา: NEW YORK POST
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ศาลญี่ปุ่นสั่งจำคุก 16 ปี เสี่ยแทงไอดอล เปย์จนหมดตัว สาวไม่ยอมไปเที่ยวด้วย
- เปิดลิสต์ 7 กลิ่น “งู” เกลียดที่สุด วางไว้รอบบ้าน ไม่กล้าเข้าใกล้ คนไทยหาง่าย
- เทรนด์ใหม่ Gen Z แห่ “ฉีดฟิลเลอร์น้องชาย” ไม่พอใจขนาด อิทธิพลโซเชียล-หนังโป๊-เข้ายิม
ติดตาม The Thaiger บน Google News: