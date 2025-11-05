เทรนด์ใหม่ Gen Z แห่ “ฉีดฟิลเลอร์น้องชาย” ไม่พอใจขนาด อิทธิพลโซเชียล-หนังโป๊-เข้ายิม
คลินิกดังในลอนดอนเผย หนุ่ม 18-24 ปี แห่ฉีดฟิลเลอร์ พุ่ง 60% อ้าง โซเชียล-หนังโป๊-วัฒนธรรมเข้ายิม ทำผู้ชายยุคใหม่ไม่พอใจในขนาดของตัวเอง แม้จะเป็นขนาดมาตรฐาน
เทรนด์ฉีดฟิลเลอร์อวัยวะเพศ กำลังฮิตใน Gen Z หนุ่มเผย ขนาดเฉลี่ย ทำลายความมั่นใจในความเป็นชาย
ข้อมูลจาก คลินิกฮาร์ลีย์ สตรีท สกิน (Harley Street Skin Clinic) คลินิกการแพทย์ความงามชื่อดังในลอนดอน เปิดเผยว่า ในปีที่ผ่านมา จำนวนผู้ชายอายุ 18-24 ปี กลุ่มเจนซี เข้ามาปรึกษาเรื่องการเพิ่มขนาดเส้นรอบวงอวัยวะเพศ เพิ่มขึ้นถึง 60% ขณะที่กลุ่ม Millennials หรือ วัยกลางคนตอนต้น ก็เพิ่มขึ้น 39%
โซฟี คูเปอร์ กรรมการผู้จัดการคลินิกฯ ชี้ว่า ความนิยมนี้เชื่อมโยงโดยตรงกับโซเชียลมีเดีย วัฒนธรรมการเข้ายิม การเปรียบเทียบร่างกาย และแม้แต่การส่งข้อความทางเพศ สิ่งเหล่านี้ทำให้ภาพลักษณ์ร่างกายกลายเป็นศูนย์กลางของคน Gen Z ที่พวกเขาหมกมุ่น จนทำให้การรักษาในจุดสงวนที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเรื่องต้องห้าม กลายเป็นกระแสหลักไปแล้ว
วิธีการที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ การฉีดกรดไฮยาลูโรนิกตามแนวแกน เพื่อเพิ่มเส้นรอบวง ทำให้ดูสมส่วนขึ้น ผลลัพธ์มักอยู่ได้นานประมาณ 1 ปี นอกจากนี้ยังมีฟิลเลอร์ชนิดอื่น เช่น แคลเซียมไฮดรอกซีอะพาไทต์ หรือกรดโพลี-แอล-แลคติก ซึ่งอาจอยู่ได้นานถึง 24-36 เดือน
สำหรับค่าใช้จ่ายซึ่งพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของคลินิก ระบุว่า อยู่ที่ประมาณ 1,800 ถึง 5,000 ปอนด์ (ประมาณ 85,000 – 236,000 บาท) ส่วนในประเทศไทย ก็มีคลินิกหลายแห่งเปิดให้บริการมากมายในช่วงหลัก ราคาตั้งแต่ สองหมื่นไปจนถึงหลักแสน ขึ้นอยู่กับคุณภาพของฟิลเลอร์
รายงานได้สัมภาษณ์ชายคนหนึ่งใช้นามแฝง ‘เอเดน’ ผู้เข้ารับการฉีดฟิลเลอร์ เขายอมรับว่า แม้จะมีขนาดอวัยวะเพศเฉลี่ย เหมือนคนทั่วไป แต่เขารู้สึกไม่ทัดเทียมเพื่อนในยิม หรือเมื่อเทียบกับขนาดที่เห็นในสื่อลามก แม้อดีตแฟนสาวจะเคยปลอบโยนว่ามันเพียงพอแล้ว แต่เขาก็ยังรู้สึกว่ามันเป็นรอยบุบหรือปมด้อยในความเป็นชายของเขา
เอเดนกล่าวว่า หลังทำหัตถการ น้องชายดูหนาขึ้น รู้สึกกระชับขึ้น และดูเหมือนจะยาวขึ้นเล็กน้อยด้วย เขาเสริมว่า “แค่การที่รู้ว่าตัวเองดูดีขึ้น มันก็ลดความกดดันไปได้มาก” เขายกย่องว่าสิ่งนี้เป็น “การช่วยชีวิต” แต่เขาก็ไม่มีแผนจะบอกเรื่องนี้ให้เพื่อนๆ รู้
ผู้เชี่ยวชาญตั้งข้อสังเกตว่า ผู้ชายส่วนใหญ่ที่มาทำหัตถการนี้ จริงๆ แล้วมีขนาดเส้นรอบวงขณะแข็งตัวอยู่ในเกณฑ์ “เฉลี่ย” เทียบได้กับขนาดเทียนแท่งเล็ก หรือแก้วช็อต แต่พวกเขารู้สึกไม่มั่นใจในตนเองเกี่ยวกับขนาด อ้างว่าอวัยวะเพศที่ใหญ่และกว้างขึ้น จะทำให้คู่ขานอนในอนาคตพึงพอใจมากขึ้น
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เว็บดังเผย อันดับขนาดอวัยวะเพศ ไทยอยู่อันดับที่เท่าไหร่?
- ปากกา Ozempic ลดน้ำหนัก อาจมีผลข้างเคียงให้ “ขนาดอวัยวะเพศชายใหญ่ขึ้น”
- หนุ่มตุรกีฟ้องหมอ ขยายขนาดอวัยวะเพศ แต่สุดท้ายสั้นลง 1 เซนติเมตร
- รวบ ‘หนุ่มฟลอริดา’ บุกทำร้ายร่างกายอดีตแฟน หลังถูกด่าว่า ขนาดอวัยวะเพศเล็ก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: