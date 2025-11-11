ข่าวดาราบันเทิง

ย้อนเส้นทางรัก นิวเคลียร์-บ๊อบบี้ จากหนุ่มนอกสเปก สู่คนรู้ใจ ก่อนจบรัก 2 ปีแบบเงียบๆ

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 11 พ.ย. 2568 12:20 น.| อัปเดต: 11 พ.ย. 2568 12:02 น.
115

ย้อนเส้นทางรัก นิวเคลียร์ หรรษา – บ๊อบบี้ ศรีะพี จากหนุ่มนอกสเปกในงานวันเกิดเพื่อน สู่คนรู้ใจ ก่อนจบรัก 2 ปีแบบช็อกวงการบันเทิง

จุดเริ่มต้นความรักจากงานวันเกิดเพื่อน

ทั้งคู่เจอกันครั้งแรกในงานวันเกิดเพื่อน นิวเคลียร์ หรรษา เปิดใจว่า ตอนแรกที่เจอกับ บ๊อบบี้ ศรีระพี ก็ไม่ได้ชอบ ไม่ได้รู้สึกอะไร เพราะไม่ใช่สเป็ก และฝ่ายชายก็ไม่รู้ว่าตนเป็นดารา แต่ในงานวันนั้นมองไปกี่รอบก็เห็นว่าบ๊อบบี้มองอยู่ตลอด สบตาเขาทุกครั้งที่หันไปเจอเลย

หลังจบงานคืนนั้นประมาณช่วงตีหนึ่ง ฝ่ายชายทักข้อความมาหาในอินสตาแกรมมาแนะนำตัวว่า “ชื่อบ๊อบบี้นะ ที่เจอกันเมื่อคืน” ตนเห็นว่าเป็นเพื่อนของแฟนเพื่อนก็เลยไม่ได้อะไร ก็ตอบกลับไป แต่อินสตาแกรมของล็อกโปรไฟล์ มีรูปโพสต์อยู่ประมาณ 20 รูปเท่านั้น

หลังจากวันนั้นที่ทักมาแนะนำตัว ฝ่ายชายก็ทักข้อความมาหาทุกวันตลอด 3 เดือน ซึ่งตนก็ตอบบ้างไม่ตอบบ้าง เพราะไม่ได้ชอบเขา เวลาไปเจอพร้อมกับกลุ่มเพื่อนตนก็จะเป็นตัวเองแบบ 100% ซึ่งฝ่ายชายก็เห็นแต่เขากลับชอบทุก ๆ อย่างที่นิวเคลียร์เป็นและแสดงออกมา แล้วก็เริ่มจีบมาเรื่อย ๆ

ย้อนเส้นทางรัก นิวเคลียร์-บ๊อบบี้ ก่อนประกาศลดสถานะ หลังคบหาได้เพียง 2 ปี-10

จุดที่ทำให้ชนะใจ เปิดใจรับรักครั้งใหม่เป็นผู้ชายโปรไฟล์ดีคนนี้?

นิวเคลียร์ เผยว่า ฝ่ายชายรุกหนักมาก ๆ แถมยังเอาใจมาก ๆ ด้วยเช่นกัน ซึ่งตอนที่บ๊อบบี้สามารถชนะใจคุณแม่ลูกหนึ่งได้ก็คือ ฝ่ายชายตามไปที่งานเทศกาลดนตรีระดับโลก อย่าง Tomorrowland ในปี 2024 เลยมีโอกาสได้อยู่ด้วยกันมากขึ้น ได้เห็นในมุมต่าง ๆ ได้คุยกันมากขึ้น ซึ่ง บ๊อบบี้ เป็นสุภาพบุรุษ ให้เกียรติตน ตั้งใจจีบแบบไม่อาย อยากเจอก็พูดตรง ๆ เลยว่าอยากเจอ จุดนี้ก็ทำให้เริ่มใจอ่อน อีกอย่างคือ หลังจากที่เขารู้ว่านิวเคลียร์เป็นดาราเพราะถามจากเพื่อนมา บ๊อบบี้ ก็นั่งเลื่อนดูรูปในอินสตาแกรมของนิวเคลียร์กว่า 2 ชั่วโมง เลื่อนไปดูจนถึงรูปแรก ๆ เพื่อสืบว่าเราเป็นอะไรยังไงบ้าง และรู้ว่าเคยผ่านการแต่งงานและมีลูกด้วย

ย้อนเส้นทางรัก นิวเคลียร์-บ๊อบบี้ ก่อนประกาศลดสถานะ หลังคบหาได้เพียง 2 ปี-9

ซุ่มคบหาดูใจกันจนได้โอกาสเปิดตัวก่อนวันวาเลนไทน์ 2 วัน

วันที่ 12 ก.พ. 67 นิวเคลียร์ สร้างความฮือฮาเป็นอย่างมาก เมื่อเธอโพสต์ภาพ บ๊อบบี้ ศรีระพี พร้อมแท็กไอจีฝ่ายชาย ลงในหน้าอินสตาแกรมของเธอ ขณะที่ทั้งคู่ดินเนอร์สุดหรูด้วยกัน ทำให้ชาวเน็ตต่างก็สงสัยว่าหนุ่มคนนี้คือรักครั้งใหม่ของ นิวเคลียร์ หรรษา หรือไม่

สุดท้ายคำตอบก็ชัดเจนแบบที่ทั้งคู่ไม่ต้องออกมาให้สัมภาษณ์เลย เนื่องจาก อุ้ม ลักขณา พี่สาวของนิวเคลียร์ ได้เข้าไปคอมเมนต์ใต้ภาพดังกล่าวว่า “ยินดีต้อนรับน้องชาย” ทั้งยังฝากฝังให้ดูน้องสาวของตนด้วย แค่คอมเมนต์เดียวของพี่สาวก็เป็นคำตอบที่ชัดเจนแล้ว

ย้อนเส้นทางรัก นิวเคลียร์-บ๊อบบี้ ก่อนประกาศลดสถานะ หลังคบหาได้เพียง 2 ปี

เปิดตัว บ๊อบบี้ กับลูกชาย “น้องไทก้า” และอดีตสามี

นิวเคลียร์ เคยให้คำตอบเรื่องนี้เอาไว้ว่า วันที่พาบ๊อบบี้มาเจอกับไทก้า ตนจะบอกลูกตลอดว่าเป็นเพื่อนแม่ แต่เขาก็คงจะสงสัยว่าทำไมแม่เจอเพื่อนคนนี้บ่อย แต่ก็ไม่ได้มีคำถามอะไร และเวลาบ๊อบบี้มาเจอมาเล่นกับไทก้าที่บ้าน ก็จะได้เจอกับอดีตสามี เพชรจ้า ด้วยเช่นกัน ซึ่งทางนั้นก็โอเค ไม่ติดอะไร เพราะทางนี้ก็น่ารักนิสัยดี ก็เข้ากันได้กับทุกคนในครอบครัว

ฉลองรัก 1 ปี ก่อนฝ่ายหญิงประกาศ “โสด” ฟ้าผ่า

ดูเหมือนว่ารักครั้งใหม่ของสาว นิวเคลียร์ หรรษา จะทำให้เจ้าตัวใจฟูได้ไม่น้อยเลย สังเกตุได้จากโมเมนต์หวาน ๆ ที่อวดลงในโซเชียล ทั้งคลิป และรูป ซึ่งหนุ่มบ๊อบบี้ ก็ทำคะแนนได้อย่างดี เป็นที่รักของครอบครัวดาราสาว และน้องไทก้าก็ยังตัวติดหนึบเสียด้วย ซึ่งสาวนิวเคลียร์ก็เพิ่งจะโพสต์สุขสันต์วันครบรอบ 1 ปีเมื่อวันที่ 29 ส.ค. 67 ที่ผ่านมา

แต่แล้วจู่ ๆ ภาพคู่ของ นิวเคลียร์ หรรษา และ บ๊อบบี้ ศรีระพี ก็เริ่มหายไปจากโซเชียล และล่าสุด 10 พ.ย. 68 นิวเคลียร์ ออกมาประกาศ “โสด” ทางด้าน อุ้ม ลักขณา พี่สาวก็ให้สัมภาษณ์แทนน้องว่า เลิกกันครั้งนี้ ทั้งคู่คิดและตัดสินใจกันมาดีแล้ว น้องสาวเฮิร์ตมาก แต่ยืนยันว่าไม่มีเรื่องมือที่ 3 แน่นอน

โสดแล้ว! นิวเคลียร์ หรรษา เลิกแฟนหนุ่ม ด้าน อุ้ม ลักขณา เผยน้องเฮิร์ตหนัก ยันไร้มือที่ 3-3 โสดแล้ว! นิวเคลียร์ หรรษา เลิกแฟนหนุ่ม ด้าน อุ้ม ลักขณา เผยน้องเฮิร์ตหนัก ยันไร้มือที่ 3-4

ย้อนเส้นทางรัก นิวเคลียร์-บ๊อบบี้ ก่อนประกาศลดสถานะ หลังคบหาได้เพียง 2 ปี-7

ย้อนเส้นทางรัก นิวเคลียร์-บ๊อบบี้ ก่อนประกาศลดสถานะ หลังคบหาได้เพียง 2 ปี-8

ย้อนเส้นทางรัก นิวเคลียร์-บ๊อบบี้ ก่อนประกาศลดสถานะ หลังคบหาได้เพียง 2 ปี-5

ย้อนเส้นทางรัก นิวเคลียร์-บ๊อบบี้ ก่อนประกาศลดสถานะ หลังคบหาได้เพียง 2 ปี-1

ย้อนเส้นทางรัก นิวเคลียร์-บ๊อบบี้ ก่อนประกาศลดสถานะ หลังคบหาได้เพียง 2 ปี-6

ย้อนเส้นทางรัก นิวเคลียร์-บ๊อบบี้ ก่อนประกาศลดสถานะ หลังคบหาได้เพียง 2 ปี-4

ย้อนเส้นทางรัก นิวเคลียร์-บ๊อบบี้ ก่อนประกาศลดสถานะ หลังคบหาได้เพียง 2 ปี-3

ย้อนเส้นทางรัก นิวเคลียร์-บ๊อบบี้ ก่อนประกาศลดสถานะ หลังคบหาได้เพียง 2 ปี-2

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : IG newclear_hansa

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เพลง ชนม์ทิดา รับวิวาห์ล่ม เป๊ก เศรณี เอ่ยปากขอลดสถานะ เคลียร์ชัดข่าวลือมือที่ 3 บันเทิง

เพลง ชนม์ทิดา รับวิวาห์ล่ม เป๊ก เศรณี เอ่ยปากขอลดสถานะ เคลียร์ชัดข่าวลือมือที่ 3

42 วินาที ที่แล้ว
ข่าว

ครม. แต่งตั้ง “ผกก.หนุ่ย” ตร.อารักขา “ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์” นั่งรอง ผอ.ยุทธศาสตร์ชาติ

18 นาที ที่แล้ว
ตะลึง! สาวเต้นโชว์รอยสัก พลาดท่า กีกี้โผล่กลางงาน เจ้าตัวขอโทษ อ้างเมา-ที่แปะหลุด ข่าว

อึ้งทั้งงาน! สาวเต้นโชว์ ประกวดรอยสัก จนกีกี้โผล่ เจ้าตัวขอโทษ อ้างเมา-ที่แปะหลุด

20 นาที ที่แล้ว
คุณออนคลอดลูกสาวแล้ว หมอสองอยู่เคียงข้าง บันเทิง

ออน สมฤทัย คลอดลูกแล้ว ‘หมอสอง’ ยิ้มแก้มปริ เฝ้าไม่ห่าง เผยชื่อสุดน่ารัก

31 นาที ที่แล้ว
วู้ดดี้ อัดคลิปขอโทษเกี่ยวกับดราม่านมวัว ยอมรับข้อมูลไม่ครบถ้วน บันเทิง

วู้ดดี้ อัดคลิป ขอโทษ ปมดราม่านมวัว รับข้อมูลไม่ครบ สั่งระงับคลิปต้นเหตุแล้ว

35 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” สั่ง “สธ.-ท่องเที่ยว” ชี้แจงนักท่องเที่ยวให้ชัด กม.คุมแอลกอฮอล์

35 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

ประวัติ บ๊อบบี้ ศรีระพี ทายาทธุรกิจหมื่นล้านแกรนด์โฮม อดีตคนรัก นิวเคลียร์ หรรษา

42 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สมช. มีมติระงับ “ปฏิญญาไทย-กัมพูชา” เตรียมประสานชี้แจงประชาคมโลกต่อ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตือน คนโดนตัดสิทธิ &quot;คนละครึ่งพลัส&quot; ลงทะเบียนใหม่เฟส 2 ได้ไหม เศรษฐกิจ

เตือน คนโดนตัดสิทธิ “คนละครึ่งพลัส” ลงทะเบียนใหม่เฟส 2 ได้ไหม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฟนเก่า คิมจุนยอง พระเอกเกาหลี แฉ ใบเสร็จจากบาร์ผู้ใหญ่ เจ้าตัวรับผิดจริง ยกเลิกสัญญา-ถอนตัวจากละครเพลง 2 เรื่องรวด บันเทิงเกาหลี

จบอาชีพพระเอก “คิมจุนยอง” รับผิดจริง “ซื้อบริการ” หลังแฟนเก่าแฉ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ย้อนเส้นทางรัก นิวเคลียร์-บ๊อบบี้ จากหนุ่มนอกสเปก สู่คนรู้ใจ ก่อนจบรัก 2 ปีแบบเงียบๆ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจ &quot;เสียงจากทหารเรือ&quot; รายงาน นาวิกโยธินประกาศใช้กฎอัยการศึก สั่งปิดชายแดนตราดทุกช่องทาง สกัดกลุ่มหาผลประโยชน์ช่วงคนไทย-เขมรข้ามแดน ข่าว

ด่วน! นาวิกโยธินตราด ใช้กฎอัยการศึก ปิดชายแดน 100% ทุกช่องทาง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด น้องเพชรกล้า เด็กชายนำโชค งวด 16 พ.ย. 68 เลขเด็ด

เลขเด็ด น้องเพชรกล้า งวด 16 พ.ย. 68 ให้โชคครั้งที่ 135 ชนเลยท้ายตรงเป๊ะ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ชัชชาติ&quot; ยันเอาอยู่ กทม.คุมสถานการณ์น้ำได้ เตือน 11 ชุมชนนอกคันกั้นน้ำ ยกของด่วน ข่าว

“ชัชชาติ” ยันเอาอยู่ กทม.คุมสถานการณ์น้ำได้ เตือน 11 ชุมชนนอกคันกั้นน้ำ ยกของด่วน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลญี่ปุ่นสั่งจำคุก 16 ปี เสี่ยแทงไอดอล เปย์จนหมดตัว สาวไม่ยอมไปเที่ยวด้วย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจ ท่านเปา แชร์คลิป หญิงสาวนั่งยองปัสสาวะริมทางด่วน ชาวเน็ตเสียงแตก มุมหนึ่งเข้าใจคนปวดจนทนไม่ไหว แต่อีกมุมจี้ถามคนถ่ายคลิป เอามาลงประจานทำไม? ข่าว

ไวรัลคลิป สาวนั่งยองฉี่ ข้างมอเตอร์เวย์ ชาวเน็ตจี้ถามคนถ่าย เกินไปไหม?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ป.ป.ช. สั่งยึดทรัพย์ “คณิต ชินวงศ์” ร่ำรวยผิดปกติ แจงที่มาเงิน 14 ล้าน ไม่ได้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 ข่าว

ประวัติ พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 ผู้ปกป้องอธิปไตยชายแดนไทย-กัมพูชา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รมว.ยุติธรรม เผยรื้อคดีเก่านักการเมือง ช. ไม่ได้ แต่สามารถฟ้องใหม่ได้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Bar B Q Plaza ขอโทษลูกค้า หลังส่งข้อความ ทำไมไม่รับสายคะ ข่าว

Bar B Q Plaza ออกโรงขอโทษ หลังส่งข้อความไลน์ ทำลูกค้าตกใจ-เสี่ยงบ้านแตก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
มวลอากาศเย็นจากจีนปะทะไทย 13 พ.ย. 68 ยอดดอยแตะ 10°C ขณะเดียวกัน มรสุมที่ถูกอัดกำลัง โดยอ้อมจากพายุฟงวอง จะทำให้ภาคใต้ฝนชุก และคลื่นลมในอ่าวไทยสูงถึง 2-4 เมตร ข่าว

นับถอยหลัง 2 วัน! หนาวจริง 13 พ.ย. 68 ยอดดอย 10-15 องศา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพบก ประกาศยุติทุกข้อตกลงกับเขมร ยังมีท่าทีเป็นปรปักษ์อยู่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สว.อังคณา เคลื่อนไหว ซัดเขมรผิดข้อตกลง ปฏิญญาสันติภาพ ปมลอบวางทุ่นระเบิดใหม่ ข่าว

สว.อังคณา เคลื่อนไหว ซัดเขมรผิดข้อตกลง ปฏิญญาสันติภาพ ปมลอบวางทุ่นระเบิดใหม่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“แม่ทัพกุ้ง” ไม่มาคุย กมธ.ทหาร ปมใครสั่งหยุดยิง ชี้ติดภารกิจยาวถึงเดือนธันวา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
คัลแลน-พี่จองถูกแม่ค้าตลาดน้ำใช้ตะขอเกี่ยวเรือบังคับจอดซื้อของ บันเทิง

ดราม่า พี่จอง-คัลแลน ถูกแม่ค้าใช้ตะขอเกี่ยวเรือ ขายเสื้อ 500 บาท ถกสนั่นอายแทน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 11 พ.ย. 2568 12:20 น.| อัปเดต: 11 พ.ย. 2568 12:02 น.
115
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ครม. แต่งตั้ง “ผกก.หนุ่ย” ตร.อารักขา “ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์” นั่งรอง ผอ.ยุทธศาสตร์ชาติ

เผยแพร่: 11 พฤศจิกายน 2568
ตะลึง! สาวเต้นโชว์รอยสัก พลาดท่า กีกี้โผล่กลางงาน เจ้าตัวขอโทษ อ้างเมา-ที่แปะหลุด

อึ้งทั้งงาน! สาวเต้นโชว์ ประกวดรอยสัก จนกีกี้โผล่ เจ้าตัวขอโทษ อ้างเมา-ที่แปะหลุด

เผยแพร่: 11 พฤศจิกายน 2568

“อนุทิน” สั่ง “สธ.-ท่องเที่ยว” ชี้แจงนักท่องเที่ยวให้ชัด กม.คุมแอลกอฮอล์

เผยแพร่: 11 พฤศจิกายน 2568

สมช. มีมติระงับ “ปฏิญญาไทย-กัมพูชา” เตรียมประสานชี้แจงประชาคมโลกต่อ

เผยแพร่: 11 พฤศจิกายน 2568
Back to top button