ย้อนเส้นทางรัก นิวเคลียร์-บ๊อบบี้ จากหนุ่มนอกสเปก สู่คนรู้ใจ ก่อนจบรัก 2 ปีแบบเงียบๆ

ย้อนเส้นทางรัก นิวเคลียร์ หรรษา – บ๊อบบี้ ศรีะพี จากหนุ่มนอกสเปกในงานวันเกิดเพื่อน สู่คนรู้ใจ ก่อนจบรัก 2 ปีแบบช็อกวงการบันเทิง
จุดเริ่มต้นความรักจากงานวันเกิดเพื่อน
ทั้งคู่เจอกันครั้งแรกในงานวันเกิดเพื่อน นิวเคลียร์ หรรษา เปิดใจว่า ตอนแรกที่เจอกับ บ๊อบบี้ ศรีระพี ก็ไม่ได้ชอบ ไม่ได้รู้สึกอะไร เพราะไม่ใช่สเป็ก และฝ่ายชายก็ไม่รู้ว่าตนเป็นดารา แต่ในงานวันนั้นมองไปกี่รอบก็เห็นว่าบ๊อบบี้มองอยู่ตลอด สบตาเขาทุกครั้งที่หันไปเจอเลย
หลังจบงานคืนนั้นประมาณช่วงตีหนึ่ง ฝ่ายชายทักข้อความมาหาในอินสตาแกรมมาแนะนำตัวว่า “ชื่อบ๊อบบี้นะ ที่เจอกันเมื่อคืน” ตนเห็นว่าเป็นเพื่อนของแฟนเพื่อนก็เลยไม่ได้อะไร ก็ตอบกลับไป แต่อินสตาแกรมของล็อกโปรไฟล์ มีรูปโพสต์อยู่ประมาณ 20 รูปเท่านั้น
หลังจากวันนั้นที่ทักมาแนะนำตัว ฝ่ายชายก็ทักข้อความมาหาทุกวันตลอด 3 เดือน ซึ่งตนก็ตอบบ้างไม่ตอบบ้าง เพราะไม่ได้ชอบเขา เวลาไปเจอพร้อมกับกลุ่มเพื่อนตนก็จะเป็นตัวเองแบบ 100% ซึ่งฝ่ายชายก็เห็นแต่เขากลับชอบทุก ๆ อย่างที่นิวเคลียร์เป็นและแสดงออกมา แล้วก็เริ่มจีบมาเรื่อย ๆ
จุดที่ทำให้ชนะใจ เปิดใจรับรักครั้งใหม่เป็นผู้ชายโปรไฟล์ดีคนนี้?
นิวเคลียร์ เผยว่า ฝ่ายชายรุกหนักมาก ๆ แถมยังเอาใจมาก ๆ ด้วยเช่นกัน ซึ่งตอนที่บ๊อบบี้สามารถชนะใจคุณแม่ลูกหนึ่งได้ก็คือ ฝ่ายชายตามไปที่งานเทศกาลดนตรีระดับโลก อย่าง Tomorrowland ในปี 2024 เลยมีโอกาสได้อยู่ด้วยกันมากขึ้น ได้เห็นในมุมต่าง ๆ ได้คุยกันมากขึ้น ซึ่ง บ๊อบบี้ เป็นสุภาพบุรุษ ให้เกียรติตน ตั้งใจจีบแบบไม่อาย อยากเจอก็พูดตรง ๆ เลยว่าอยากเจอ จุดนี้ก็ทำให้เริ่มใจอ่อน อีกอย่างคือ หลังจากที่เขารู้ว่านิวเคลียร์เป็นดาราเพราะถามจากเพื่อนมา บ๊อบบี้ ก็นั่งเลื่อนดูรูปในอินสตาแกรมของนิวเคลียร์กว่า 2 ชั่วโมง เลื่อนไปดูจนถึงรูปแรก ๆ เพื่อสืบว่าเราเป็นอะไรยังไงบ้าง และรู้ว่าเคยผ่านการแต่งงานและมีลูกด้วย
ซุ่มคบหาดูใจกันจนได้โอกาสเปิดตัวก่อนวันวาเลนไทน์ 2 วัน
วันที่ 12 ก.พ. 67 นิวเคลียร์ สร้างความฮือฮาเป็นอย่างมาก เมื่อเธอโพสต์ภาพ บ๊อบบี้ ศรีระพี พร้อมแท็กไอจีฝ่ายชาย ลงในหน้าอินสตาแกรมของเธอ ขณะที่ทั้งคู่ดินเนอร์สุดหรูด้วยกัน ทำให้ชาวเน็ตต่างก็สงสัยว่าหนุ่มคนนี้คือรักครั้งใหม่ของ นิวเคลียร์ หรรษา หรือไม่
สุดท้ายคำตอบก็ชัดเจนแบบที่ทั้งคู่ไม่ต้องออกมาให้สัมภาษณ์เลย เนื่องจาก อุ้ม ลักขณา พี่สาวของนิวเคลียร์ ได้เข้าไปคอมเมนต์ใต้ภาพดังกล่าวว่า “ยินดีต้อนรับน้องชาย” ทั้งยังฝากฝังให้ดูน้องสาวของตนด้วย แค่คอมเมนต์เดียวของพี่สาวก็เป็นคำตอบที่ชัดเจนแล้ว
เปิดตัว บ๊อบบี้ กับลูกชาย “น้องไทก้า” และอดีตสามี
นิวเคลียร์ เคยให้คำตอบเรื่องนี้เอาไว้ว่า วันที่พาบ๊อบบี้มาเจอกับไทก้า ตนจะบอกลูกตลอดว่าเป็นเพื่อนแม่ แต่เขาก็คงจะสงสัยว่าทำไมแม่เจอเพื่อนคนนี้บ่อย แต่ก็ไม่ได้มีคำถามอะไร และเวลาบ๊อบบี้มาเจอมาเล่นกับไทก้าที่บ้าน ก็จะได้เจอกับอดีตสามี เพชรจ้า ด้วยเช่นกัน ซึ่งทางนั้นก็โอเค ไม่ติดอะไร เพราะทางนี้ก็น่ารักนิสัยดี ก็เข้ากันได้กับทุกคนในครอบครัว
ฉลองรัก 1 ปี ก่อนฝ่ายหญิงประกาศ “โสด” ฟ้าผ่า
ดูเหมือนว่ารักครั้งใหม่ของสาว นิวเคลียร์ หรรษา จะทำให้เจ้าตัวใจฟูได้ไม่น้อยเลย สังเกตุได้จากโมเมนต์หวาน ๆ ที่อวดลงในโซเชียล ทั้งคลิป และรูป ซึ่งหนุ่มบ๊อบบี้ ก็ทำคะแนนได้อย่างดี เป็นที่รักของครอบครัวดาราสาว และน้องไทก้าก็ยังตัวติดหนึบเสียด้วย ซึ่งสาวนิวเคลียร์ก็เพิ่งจะโพสต์สุขสันต์วันครบรอบ 1 ปีเมื่อวันที่ 29 ส.ค. 67 ที่ผ่านมา
แต่แล้วจู่ ๆ ภาพคู่ของ นิวเคลียร์ หรรษา และ บ๊อบบี้ ศรีระพี ก็เริ่มหายไปจากโซเชียล และล่าสุด 10 พ.ย. 68 นิวเคลียร์ ออกมาประกาศ “โสด” ทางด้าน อุ้ม ลักขณา พี่สาวก็ให้สัมภาษณ์แทนน้องว่า เลิกกันครั้งนี้ ทั้งคู่คิดและตัดสินใจกันมาดีแล้ว น้องสาวเฮิร์ตมาก แต่ยืนยันว่าไม่มีเรื่องมือที่ 3 แน่นอน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- โสดแล้ว! นิวเคลียร์ หรรษา เลิกแฟนหนุ่ม ด้าน อุ้ม ลักขณา เผยน้องเฮิร์ตหนัก ยันไร้มือที่ 3
- นิวเคลียร์ จุ๊บหัว “บ๊อบบี้” ล่องเรือกลางแม่น้ำหวานฉ่ำ ทำแฟนคลับตาร้อน
- ประวัติ “ศรีระพี ใจดี” แฟนใหม่ นิวเคลียร์ ทายาทธุรกิจวัสดุตกแต่งบ้านหมื่นล้าน
อ้างอิงจาก : IG newclear_hansa
ติดตาม The Thaiger บน Google News: