ด่วน! นาวิกโยธินตราด ใช้กฎอัยการศึก ปิดชายแดน 100% ทุกช่องทาง

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 11 พ.ย. 2568 12:00 น.| อัปเดต: 11 พ.ย. 2568 11:59 น.
เพจ "เสียงจากทหารเรือ" รายงาน นาวิกโยธินประกาศใช้กฎอัยการศึก สั่งปิดชายแดนตราดทุกช่องทาง สกัดกลุ่มหาผลประโยชน์ช่วงคนไทย-เขมรข้ามแดน
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 เพจเฟซบุ๊กชื่อดัง Drama-addict ได้แชร์รายงานข่าวจากเพจ “เสียงจากทหารเรือ” ซึ่งระบุถึงสถานการณ์ตึงเครียดในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตราด

เพจ “เสียงจากทหารเรือ” รายงานว่า “นาวิกโยธินตราด” ได้ประกาศใช้กฎอัยการศึก และสั่งการให้ ปิดชายแดนจังหวัดตราด 100% ในทุกช่องทาง

สาเหตุของการประกาศใช้กฎอัยการศึกและสั่งปิดชายแดนครั้งนี้ สืบเนื่องมาจาก มีรายงานว่า “มีบางกลุ่มหาผลประโยชน์” จากสถานการณ์ที่ “คนไทยเดินทางกลับประเทศ และคนเขมรเดินทางกลับประเทศ”

ปิดชายแดนจังหวัดตราด
ภาพจาก : FB/Drama-addict

ขณะนี้ยังไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่การประกาศใช้กฎอัยการศึกเพื่อปิดพรมแดนดังกล่าว สะท้อนถึงสถานการณ์ที่ไม่ปกติในพื้นที่

