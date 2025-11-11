ด่วน! นาวิกโยธินตราด ใช้กฎอัยการศึก ปิดชายแดน 100% ทุกช่องทาง
เพจ “เสียงจากทหารเรือ” รายงาน นาวิกโยธินประกาศใช้กฎอัยการศึก สั่งปิดชายแดนตราดทุกช่องทาง สกัดกลุ่มหาผลประโยชน์ช่วงคนไทย-เขมรข้ามแดน
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 เพจเฟซบุ๊กชื่อดัง Drama-addict ได้แชร์รายงานข่าวจากเพจ “เสียงจากทหารเรือ” ซึ่งระบุถึงสถานการณ์ตึงเครียดในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตราด
เพจ “เสียงจากทหารเรือ” รายงานว่า “นาวิกโยธินตราด” ได้ประกาศใช้กฎอัยการศึก และสั่งการให้ ปิดชายแดนจังหวัดตราด 100% ในทุกช่องทาง
สาเหตุของการประกาศใช้กฎอัยการศึกและสั่งปิดชายแดนครั้งนี้ สืบเนื่องมาจาก มีรายงานว่า “มีบางกลุ่มหาผลประโยชน์” จากสถานการณ์ที่ “คนไทยเดินทางกลับประเทศ และคนเขมรเดินทางกลับประเทศ”
ขณะนี้ยังไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่การประกาศใช้กฎอัยการศึกเพื่อปิดพรมแดนดังกล่าว สะท้อนถึงสถานการณ์ที่ไม่ปกติในพื้นที่
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- นายกฯ อนุทิน สั่งกวาดล้าง แก๊งสแกมเมอร์ ย้ำ ไทยไม่ใช่ที่พักพิงอาชญากร
- ประวัติ พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 ผู้ปกป้องอธิปไตยชายแดนไทย-กัมพูชา
- เสียงปืนแตก! ตาเมือนธม ทหารเขมร ยิงยั่วยุไทย สองฝ่ายประจันหน้า ตึงเครียดหนัก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: