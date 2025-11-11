ข่าวดาราบันเทิง

ประวัติ บ๊อบบี้ ศรีระพี ทายาทธุรกิจหมื่นล้านแกรนด์โฮม อดีตคนรัก นิวเคลียร์ หรรษา

เผยแพร่: 11 พ.ย. 2568 13:30 น.| อัปเดต: 11 พ.ย. 2568 13:32 น.
ชวนรู้จัก ประวัติ บ๊อบบี้ ศรีระพี ใจดี ทายาทธุรกิจค้าวัสดุก่อสร้างหมื่นล้าน แกรนด์โฮมมาร์ท อดีตแฟนหนุ่ม นิวเคลียร์ หรรษา หลังฝ่ายหญิงประกาศ “โสด” ปิดฉากรักหวาน 2 ปี

ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 นิวเคลียร์ หรรษา โพสต์ภาพหนุ่มหล่อเปิดตัวหวานใจคนใหม่ก่อนถึงวันวาเลนไทน์ ปี 2024 เรียกได้ว่าทำเอาสาวโสดทั้งประเทศต้องอิจฉาตาร้อนเธอเป็นอย่างมาก เพราะรักครั้งใหม่ของ นิวเคลียร์ คือ บ๊อบบี้ ศรีระพี ใจดี หนุ่มหล่อโปรไฟล์ดี ดีกรีทายาทธุรกิจค้าวัสดุก่อสร้างหมื่นล้านชื่อดัง แกรนด์โฮมมาร์ท (GRANDHOMEMART) ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับศูนย์วัสดุตกแต่งบ้านครบวงจรระดับประเทศ

บ๊อบบี้ ศรีระพี ใจดี ปรากฏตัวต่อหน้าสื่อออนไลน์เมื่อปี พ.ศ.2561 ในฐานะทายาทรุ่นใหม่ที่จะใช้พลังในการขับเคลื่อนธุรกิจ ภายใต้มูลค่าทรัพย์สินรวมหมื่นหลายบ้าน เรียกได้ว่า หล่อ รวย เก่ง โปรไฟล์ระดับเทพของจริง

นิวเคลียร์-บ๊อบบี้ อยู่ในความสัมพันธ์อันหวานชื่นมาตลอด 2 ปี นอกจากจะมีโมเมนต์หวาน ๆ แบบคลั่งระหว่าง 2 คนแล้ว พ่อหนุ่มสุดอบอุ่นคนนี้ก็ยังครองใจ “น้องไทก้า” ลูกชายคนเดียวของดาราสาวได้อีกด้วย แถมคนในครอบครัวของนิวเคลียร์ รวมถึงอดีตคนรักอย่าง ดีเจเพชรจ้า ก็รักและไว้ใจ บ๊อบบี้ ศรีระพี เช่นกัน เรียกได้ว่าได้คะแนนใจไปเต็ม ๆ

ทว่าจู่ ๆ ภาพคู่ และคลิปน่ารัก ๆ ของนิวเคลียร์ และ บ๊อบบี้ ก็หายไปจากโซเชียล จนกระทั่งเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 นิวเคลียร์ หรรษา ออกมาโพสต์ข้อความประกาศ “โสด” ตัวเบ้อเริ่ม ปิดตำนานรัก 2 ปีอันหวานชื่น ท่ามกลางกำลังใจจากคนในครอบครัว รวมถึงเพื่อนสนิท และชาวเน็ต

ประวัติ บ๊อบบี้ ศรีระพี อดีตคนรัก นิวเคลียร์ หรรษา

ประวัติ บ๊อบบี้ ศรีระพี อดีตคนรัก นิวเคลียร์ หรรษา-1

ย้อนเส้นทางรัก นิวเคลียร์-บ๊อบบี้ ก่อนประกาศลดสถานะ หลังคบหาได้เพียง 2 ปี-4

ย้อนเส้นทางรัก นิวเคลียร์-บ๊อบบี้ ก่อนประกาศลดสถานะ หลังคบหาได้เพียง 2 ปี-6

ย้อนเส้นทางรัก นิวเคลียร์-บ๊อบบี้ ก่อนประกาศลดสถานะ หลังคบหาได้เพียง 2 ปี-7

ย้อนเส้นทางรัก นิวเคลียร์-บ๊อบบี้ ก่อนประกาศลดสถานะ หลังคบหาได้เพียง 2 ปี-8

