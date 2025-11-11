ประวัติ บ๊อบบี้ ศรีระพี ทายาทธุรกิจหมื่นล้านแกรนด์โฮม อดีตคนรัก นิวเคลียร์ หรรษา

ชวนรู้จัก ประวัติ บ๊อบบี้ ศรีระพี ใจดี ทายาทธุรกิจค้าวัสดุก่อสร้างหมื่นล้าน แกรนด์โฮมมาร์ท อดีตแฟนหนุ่ม นิวเคลียร์ หรรษา หลังฝ่ายหญิงประกาศ “โสด” ปิดฉากรักหวาน 2 ปี
ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 นิวเคลียร์ หรรษา โพสต์ภาพหนุ่มหล่อเปิดตัวหวานใจคนใหม่ก่อนถึงวันวาเลนไทน์ ปี 2024 เรียกได้ว่าทำเอาสาวโสดทั้งประเทศต้องอิจฉาตาร้อนเธอเป็นอย่างมาก เพราะรักครั้งใหม่ของ นิวเคลียร์ คือ บ๊อบบี้ ศรีระพี ใจดี หนุ่มหล่อโปรไฟล์ดี ดีกรีทายาทธุรกิจค้าวัสดุก่อสร้างหมื่นล้านชื่อดัง แกรนด์โฮมมาร์ท (GRANDHOMEMART) ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับศูนย์วัสดุตกแต่งบ้านครบวงจรระดับประเทศ
บ๊อบบี้ ศรีระพี ใจดี ปรากฏตัวต่อหน้าสื่อออนไลน์เมื่อปี พ.ศ.2561 ในฐานะทายาทรุ่นใหม่ที่จะใช้พลังในการขับเคลื่อนธุรกิจ ภายใต้มูลค่าทรัพย์สินรวมหมื่นหลายบ้าน เรียกได้ว่า หล่อ รวย เก่ง โปรไฟล์ระดับเทพของจริง
นิวเคลียร์-บ๊อบบี้ อยู่ในความสัมพันธ์อันหวานชื่นมาตลอด 2 ปี นอกจากจะมีโมเมนต์หวาน ๆ แบบคลั่งระหว่าง 2 คนแล้ว พ่อหนุ่มสุดอบอุ่นคนนี้ก็ยังครองใจ “น้องไทก้า” ลูกชายคนเดียวของดาราสาวได้อีกด้วย แถมคนในครอบครัวของนิวเคลียร์ รวมถึงอดีตคนรักอย่าง ดีเจเพชรจ้า ก็รักและไว้ใจ บ๊อบบี้ ศรีระพี เช่นกัน เรียกได้ว่าได้คะแนนใจไปเต็ม ๆ
ทว่าจู่ ๆ ภาพคู่ และคลิปน่ารัก ๆ ของนิวเคลียร์ และ บ๊อบบี้ ก็หายไปจากโซเชียล จนกระทั่งเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 นิวเคลียร์ หรรษา ออกมาโพสต์ข้อความประกาศ “โสด” ตัวเบ้อเริ่ม ปิดตำนานรัก 2 ปีอันหวานชื่น ท่ามกลางกำลังใจจากคนในครอบครัว รวมถึงเพื่อนสนิท และชาวเน็ต
