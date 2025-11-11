ข่าวดาราบันเทิง

โสดแล้ว! นิวเคลียร์ หรรษา เลิกแฟนหนุ่ม ด้าน อุ้ม ลักขณา เผยน้องเฮิร์ตหนัก ยันไร้มือที่ 3

เผยแพร่: 11 พ.ย. 2568 10:26 น.| อัปเดต: 11 พ.ย. 2568 10:26 น.
78

นิวเคลียร์ หรรษา ประกาศ “โสด” เลิกเงียบแฟนหนุ่มทายาทแกรนด์โฮมมาร์ท “บ๊อบบี้ ศรีระพี” ด้าน อุ้ม ลักขณา เผยน้องเฮิร์ตหนัก ยัน จบด้วยดีไร้มือที่ 3

เรียกได้ว่าถูกจับตามองเรื่องความสัมพันธ์มาสักระยะหนึ่งแล้ว สำหรับดาราสาวร่างเล็กแม่ลูก 1 อย่าง นิวเคลียร์ หรรษา ที่พักหลังไม่ค่อยได้เห็นโมเมนต์อวดความหวานกับแฟนหนุ่มนักธุรกิจทายาทแกรนด์โฮมมาร์ท “บ๊อบบี้ ศรีระพี ใจดี” สักเท่าไหร่ และจู่ ๆ เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 68 นิวเคลียร์ ออกมาโพสต์ภาพเบื้องหลังการถ่ายแบบ พร้อมประกาศกลับมาโสดอีกครั้งผ่านแคปชั่น “โสดแล้วค่ะ เข้มแข็งเร็ว ๆ นะนิวเคลียร์” ท่ามกลางคอมเมนต์จากทั้งคนในวงการ รวมถึงแฟนคลับร่วมส่งกำลังใจและกอดแน่น ๆ ให้ดาราสาวร่างเล็กคนนี้

โสดแล้ว! นิวเคลียร์ หรรษา เลิกแฟนหนุ่ม ด้าน อุ้ม ลักขณา เผยน้องเฮิร์ตหนัก ยันไร้มือที่ 3-3 โสดแล้ว! นิวเคลียร์ หรรษา เลิกแฟนหนุ่ม ด้าน อุ้ม ลักขณา เผยน้องเฮิร์ตหนัก ยันไร้มือที่ 3-4

ล่าสุดผู้สื่อข่าวมีโอกาสได้เจอ อุ้ม ลักขณา พี่สาวคนสวยของ นิวเคลียร์ หรรษา ในงานอีเว้นต์เลยได้สอบถามถึงเรื่องราวความเป็นมาที่น้องสาวออกมาประกาศโสดกันเสียหน่อย โดยทางอุ้มเผยว่า น้องสาวเฮิร์ตหนักมาก ถึงขั้นร้องไห้สะอึกสะอื้น แต่การเลิกกันครั้งนี้ทั้งคู่พูดคุยกันลงตัวแล้ว แยกทางกันด้วยดี และไม่มีปัญหาเรื่องมือที่สาม

“เราพี่น้องกัน เราก็จะทราบเรื่องราวมาตลอดในช่วงเวลาที่เขาคบหากัน แล้วเราก็สนิทกับบ๊อบบี้ด้วย เขาเป็นคนน่ารักคนหนึ่งเลย เขารับได้ทุกเรื่องที่นิวเคลียร์เป็น แต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องของคนสองคน มันมีรายละเอียดเล็กน้อยที่มันเยอะกว่านั้น อุ้มก็ไม่ได้เข้าล่วงรู้ถึงปัญหาส่วนตัวของเขาเท่าไหร่ มารู้ก็ตอนที่น้องมาบอกว่าเขาสองคนตัดสินใจลดความสัมพันธ์ลง

มันก็มีช่วงที่ลดความสัมพันธ์ลง และมีช่วงที่พยายามปรับจูนกัน จนมาวันนี้น้องประกาศโสด ก็คิดว่าพวกเราก็เป็นกำลังใจให้พวกเขา ไม่ว่าเขาจะเลือกทางเดินแบบไหน

ก่อนหน้านี้เขาก็ปรึกษา เล่าให้ฟังตลอด แต่เรื่องความรักเราตัดสินใจให้ไม่ได้ แต่ให้กำลังใจเขานะ ไม่ว่าเขาจะเลือกจุดไหน จุดที่เขาอยู่แล้วมีความสุขหรืออยู่แล้วไม่มีความสุข คือนิวเขาเก่งนะเขาแบกความรับผิดชอบอะไรหลายอย่างในชีวิต ลูก การเงิน การงาน

เขาก็เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเหมือนกัน มันมีเรื่องความกดดันหลายอย่าง บางทีคนภายนอกไม่รู้ว่าเราเจออะไรบ้าง เราพี่น้องเราก็รับรู้ แต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ขึ้นอยู่กับคนสองคนจริง ๆ

นิวเคลียร์เขาร้องไห้สะอึกสะอื้นเลย เฮิร์ตมาก เราก็ให้กำลังใจเขาว่าถ้าทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วย่อมดีเสมอ ก็ถามว่าเธอสองคนตัดสินใจกันดีหรือยัง ดีแล้วใช่ไหม ไม่ใช่แค่อารมณ์ใช่ไหม เขาก็ไม่ใช่เด็กกันแล้ว แต่เรื่องราวข้างหน้าก็อาจจะโคจรกลับมาเจอกันก็ได้นะ อาจจะกลับมาคบกันอีกก็ได้ เราที่เป็นครอบครัวก็ได้แต่โอบกอบน้องไว้ตรงนี้

เขามีการปรับความเข้าใจกันมาสักระยะหนึ่งแล้วเหมือนกัน แต่ไม่รู้ว่ายังไง วันนี้ก็โสดเลย วันก่อนน้องยังบอกว่ายังให้โอกากันและกันอยู่เลย ก็จบดีค่ะ แต่เขาก็เครียดมาก ๆ ไทก้าก็รักบ๊อบบี้ด้วย เป็นเรื่องที่เขาต้องแคร์ความรู้สึกด้วย เขาเป็นคนดีกันทั้งคู่ แต่ก็อาจจะมีเรื่องที่ทำให้ไปกันด้วยไม่ได้ค่ะ ไม่มีเรื่องมือที่สามที่สี่ค่ะ”

โสดแล้ว! นิวเคลียร์ หรรษา เลิกแฟนหนุ่ม ด้าน อุ้ม ลักขณา เผยน้องเฮิร์ตหนัก ยันไร้มือที่ 3-1
ภาพจาก : IG lukkanaaum

โสดแล้ว! นิวเคลียร์ หรรษา เลิกแฟนหนุ่ม ด้าน อุ้ม ลักขณา เผยน้องเฮิร์ตหนัก ยันไร้มือที่ 3-6

โสดแล้ว! นิวเคลียร์ หรรษา เลิกแฟนหนุ่ม ด้าน อุ้ม ลักขณา เผยน้องเฮิร์ตหนัก ยันไร้มือที่ 3-5

นิวเคลียร์ หรรษา เปิดตัวแฟนใหม่
ภาพจาก : IG newclear_hansa
แฟนใหม่ นิวเคลียร์ หรรษา
ภาพจาก : IG newclear_hansa

 

ดูโพสต์นี้บน Instagram

 

โพสต์ที่แชร์โดย Newclear Hansa J. (@newclear_hansa)

อ้างอิงจาก : IG newclear_hansa

GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

