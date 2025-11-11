ไวรัลคลิป สาวนั่งยองฉี่ ข้างมอเตอร์เวย์ ชาวเน็ตจี้ถามคนถ่าย เกินไปไหม?
เพจ ท่านเปา แชร์คลิป หญิงสาวนั่งยองปัสสาวะริมทางด่วน ชาวเน็ตเสียงแตก มุมหนึ่งเข้าใจคนปวดจนทนไม่ไหว แต่อีกมุมจี้ถามคนถ่ายคลิป เอามาลงประจานทำไม?
โอ้ยตายละหว่า… กลายเป็นประเด็นดราม่าให้ถกเถียงกันสนั่นโซเชียล เมื่อวันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2568 เพจเฟซบุ๊ก ท่านเปา ได้แชร์ภาพและคลิปเหตุการณ์บนทางมอเตอร์เวย์สายหนึ่ง ในคลิปดังกล่าว ปรากฏภาพหญิงสาวสวมเสื้อแขนกุดสีดำ เปิดประตูรถยนต์ของตนเอง แล้วนั่งยอง ๆ ริมทางเพื่อขับถ่ายปัสสาวะ ซึ่งคาดว่าน่าจะเกิดจากเหตุสุดวิสัย คือการอั้นปัสสาวะไม่ไหวแล้วจริง ๆ
หลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก โดยเสียงแตกออกเป็นหลายฝ่าย
ชาวเน็ตส่วนหนึ่งเข้ามาแสดงความเห็นใจหญิงสาวในคลิป โดยมองว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจได้หากอั้นไม่ไหวจริงๆ บางคนถึงกับมาเล่าประสบการณ์ตรงว่า
“เอาตรงๆ ผมก็เคยคือปวดจนเจ็บท้องอะพอลงไปเยี่ยวเบ่งตั้งนาน มันเรากลั้นเกิน พอหลังจากนั้นก็แบบพี่เขาเลย แต่ผมหลับตาจะได้ไม่อาย 5555555”
อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักที่สุด กลับตกไปอยู่ที่คนถ่ายคลิป ชาวเน็ตจำนวนมากต่างตั้งข้อสังเกตว่า การที่หญิงสาวปวดปัสสาวะจนอั้นไม่ไหวและต้องจอดข้างทาง เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ แต่สิ่งที่น่าสงสัยคือ คนถ่ายคลิป เอาคลิปมาลงโซเชียลเพื่ออะไร?
“ริงคนมันไม่ไหวอะเข้าใตได้นะแต่ถ่ายเอามาลงนี้แปลก ๆ ละ”
ชาวเน็ตหลายคนมองว่า การกระทำดังกล่าวอาจเข้าข่ายการประจาน และอาจผิดกฎหมาย พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) หรือ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ หรือไม่
ขณะเดียวกัน ก็มีผู้เข้ามาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ว่า “เดี๋ยวนี้ห้องน้ำในมอเตอร์เวย์ก็มีหลายจุดอยู่นะ สะอาดขึ้นแล้วด้วย” เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ที่ต้องเดินทางไกล
