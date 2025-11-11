ป.ป.ช. สั่งยึดทรัพย์ “คณิต ชินวงศ์” ร่ำรวยผิดปกติ แจงที่มาเงิน 14 ล้าน ไม่ได้
ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด “คณิต ชินวงศ์” ร่ำรวยผิดปกติ หลังพบมีสลาก ธ.ก.ส. 14 ล้านบาท แต่แจงที่มาไม่ได้ เตรียมส่ง อสส. ยื่นศาลสั่งยึดทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดิน
เมื่อวันที่ 10 พ.ย.2568 นายสุรพงษ์ อินทรถาวร รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. แถลงผลการไต่สวนคดีร่ำรวยผิดปกติของ นายคณิต ชินวงศ์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา สำนักงานชลประทานที่ 13
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติชี้มูลความผิดนายคณิต ว่าร่ำรวยผิดปกติ โดยมีทรัพย์สินมากผิดปกติรวมเป็นเงินจำนวน 14,050,000 บาท
ข้อเท็จจริงจากการไต่สวนพบว่า ในช่วงปี 2562-2567 นายคณิตมีรายได้จากการรับราชการเพียงอย่างเดียว ปีละประมาณ 329,728 – 806,614 บาท แต่กลับปรากฏหลักฐานว่าในปี 2566 นายคณิตได้ถือครองสลากออมทรัพย์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มูลค่าสูงถึง 14,050,000 บาท ซึ่งนายคณิตไม่สามารถพิสูจน์หรือแสดงที่มาของเงินที่นำไปซื้อสลากออมทรัพย์ดังกล่าวได้
ป.ป.ช. จึงมีมติให้ส่งรายงานสำนวนการไต่สวนและพยานหลักฐานไปยังอัยการสูงสุด (อสส.) เพื่อยื่นคำร้องต่อศาล ให้มีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่ร่ำรวยผิดปกติจำนวน 14,050,000 บาท ให้ตกเป็นของแผ่นดิน หากไม่สามารถบังคับเอาทรัพย์สินดังกล่าวได้ ให้บังคับเอาจากทรัพย์สินอื่นแทนภายใน 10 ปี ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 125
นอกจากนี้ ป.ป.ช. ยังได้แจ้งคำวินิจฉัยพร้อมด้วยข้อเท็จจริงโดยสรุปไปยัง โดยให้ถือว่ากระทำการทุจริตต่อหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 122 วรรคหนึ่ง และวรรคสาม ต่อไป
แหล่งที่มา: Thairath
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ย้อนคดี “ครูชัยยศ” ถูกไล่ออกเพราะ ปมทุจริตอาหารกลางวัน ล่าสุด ศาลยกฟ้องแล้ว
- “ศรีสุวรรณ” ยื่น ป.ป.ช. สอบ “อนุทิน” ปมซุ่มเซ็น MOU แร่แรร์เอิร์ธกับสหรัฐฯ
- น้องคนไหน? ธรรมนัส เผยมีแชตไลน์คนแฉโควตากองสลากฯ ย้ำ 5 เสือสูญพันธุ์ตั้งแต่ รปห.57
ติดตาม The Thaiger บน Google News: