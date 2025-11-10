คลิปสะพรึง พายุทอร์นาโด จังหวะก่อตัว ก่อนกวาดบ้านราบเป็นหน้ากลอง
ย้อนดูคลิปหาชมยาก สำนักงานพยากรณ์อากาศแห่งชาติ (NWS) ในเมืองอเบอร์ดีน รัฐเซาท์ดาโคตา รายงานการเกิดพายุทอร์นาโดซูเปอร์เซลล์ พร้อมกันหลายลูก เมื่อบ่ายวันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน 2025
พายุเริ่มก่อตัวทางตอนใต้ของเมืองวอเตอร์ทาวน์ เคลื่อนตัวไปทางตะวันออกเข้าสู่รัฐมินนิโซตา สภาพอากาศในวันดังกล่าวเอื้อต่อการพัฒนาพายุทอร์นาโดในพื้นที่ตะวันออกกลางของรัฐเซาท์ดาโคตา พายุฝนฟ้าคะนองได้ก่อตัวซ้ำในภูมิภาคเดียวกันเป็นเวลานานประมาณ 5 ชั่วโมงครึ่ง
มีการบันทึกพายุทอร์นาโดที่ได้รับการยืนยันแล้วทั้งหมด 4 ลูก พายุทอร์นาโดลูกที่ 3 เป็นลูกที่ยาวนานรุนแรงที่สุด สร้างความเสียหายรุนแรงระหว่างเมืองเคลียร์เลกกับเมืองแกรี
เจ้าหน้าที่จัดอันดับความรุนแรงไว้ที่ระดับ EF3 (ระดับสูง) คาดการณ์ความเร็วลมที่ 155-165 ไมล์ต่อชั่วโมง พายุเคลื่อนตัวอยู่บนพื้นดินนานเกือบ 40 นาที เป็นระยะทางประมาณ 9.71 ไมล์ เสียหายหนักที่สุดคือบ้านฟาร์มแห่งหนึ่ง บ้านฟาร์มถูกทำลายทั้งหลัง โรงจอดรถ โรงเก็บเครื่องจักร 2 แห่ง ไซโล ถังเก็บเมล็ดพืชหลายแห่ง ยุ้งฉาง ได้รับความเสียหายทั้งหมด
ยานพาหนะในโรงจอดรถถูกพัดกระเด็น รวมถึงรถกระบะ (ฮาล์ฟตัน) คันหนึ่ง ถูกพายุหอบไปไกลถึง 300 หลาทางตะวันออกเฉียงเหนือ
NWS ระบุว่าความรุนแรงระดับ EF3 ถือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก จากสถิติพายุทอร์นาโด 1,931 ลูก ที่บันทึกได้ในเซาท์ดาโคตา ระหว่างปี 1950-2024 มีเพียง 75 ลูก (น้อยกว่า 4%) ที่ถูกจัดอันดับเป็น EF3 หรือสูงกว่า
