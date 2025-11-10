คลิปนาทีหนี! พายุฟงวอง ถล่มฟิลิปปินส์ คลื่นยักษ์ซัดฝั่ง สะพานแขวนไกวเป็นกระดาษ

ข่าวต่างประเทศ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 10 พ.ย. 2568 20:00 น.| อัปเดต: 10 พ.ย. 2568 14:11 น.
คลิประทึก! พายุ "ฟงวอง" ซัดฟิลิปปินส์ สะพานแขวนแกว่งราวกับกระดาษ คลื่นยักษ์ถล่มชายฝั่ง หลังขึ้นฝั่งแล้วที่ออโรรา
ภาพจาก : @volcaholic1

คลิประทึก! พายุ "ฟงวอง" ซัดฟิลิปปินส์ สะพานแขวนแกว่งราวกับกระดาษ คลื่นยักษ์ถล่มชายฝั่ง หลังขึ้นฝั่งแล้วที่ออโรรา

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2568 ได้มีการแชร์คลิปวิดีโอเหตุการณ์ระทึกขวัญ จากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่น ฟงวอง (Fung-wong) หรือที่ฟิลิปปินส์เรียกว่า UwanPH ซึ่งกำลังพัดถล่มประเทศฟิลิปปินส์อย่างหนัก ผู้ใช้บัญชี X (ทวิตเตอร์) @volcaholic1 ได้โพสต์คลิปวิดีโอที่เผยให้เห็นความรุนแรงของกระแสลม ที่พัดกระหน่ำจนทำให้ สะพานแขวน ในเมืองคามาลิกัน (Camaligan) จังหวัดกามารีเนสซูร์ (Camarines Sur) แกว่งไกวไปมาอย่างรุนแรงราวกับแผ่นกระดาษ สร้างความหวาดเสียวแก่ผู้พบเห็น

นอกจากคลิปสะพานแขวนแล้ว ยังมีรายงานภาพความเสียหายจากพื้นที่อื่น ๆ โดยเฉพาะบริเวณชายฝั่งเมืองกิกโมโต (Gigmoto) จังหวัดกาตันดัวเนส (Catanduanes) ที่เผชิญกับคลื่นทะเลขนาดใหญ่ (Massive waves) และปรากฏการณ์น้ำทะเลหนุนสูง (Tidal surge) ซัดเข้าใส่พื้นที่ชายฝั่งอย่างรุนแรง

ล่าสุด มีรายงานว่า ซูเปอร์ไต้ฝุ่น “ฟงวอง” ได้เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งแล้วที่เมืองดินาลุนกัน (Dinalungan) ในจังหวัดออโรรา (Aurora) ส่งผลให้เกิดลมกระโชกแรงและฝนตกหนักในพื้นที่ดังกล่าว

คลื่นยักษ์กระทบฟิลิปปินส์
ภาพจาก : @volcaholic1

สะพานแวนโยก
ภาพจาก : @volcaholic1

