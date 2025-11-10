คลิปนาทีหนี! พายุฟงวอง ถล่มฟิลิปปินส์ คลื่นยักษ์ซัดฝั่ง สะพานแขวนไกวเป็นกระดาษ
คลิประทึก! พายุ “ฟงวอง” ซัดฟิลิปปินส์ สะพานแขวนแกว่งราวกับกระดาษ คลื่นยักษ์ถล่มชายฝั่ง หลังขึ้นฝั่งแล้วที่ออโรรา
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2568 ได้มีการแชร์คลิปวิดีโอเหตุการณ์ระทึกขวัญ จากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่น ฟงวอง (Fung-wong) หรือที่ฟิลิปปินส์เรียกว่า UwanPH ซึ่งกำลังพัดถล่มประเทศฟิลิปปินส์อย่างหนัก ผู้ใช้บัญชี X (ทวิตเตอร์) @volcaholic1 ได้โพสต์คลิปวิดีโอที่เผยให้เห็นความรุนแรงของกระแสลม ที่พัดกระหน่ำจนทำให้ สะพานแขวน ในเมืองคามาลิกัน (Camaligan) จังหวัดกามารีเนสซูร์ (Camarines Sur) แกว่งไกวไปมาอย่างรุนแรงราวกับแผ่นกระดาษ สร้างความหวาดเสียวแก่ผู้พบเห็น
นอกจากคลิปสะพานแขวนแล้ว ยังมีรายงานภาพความเสียหายจากพื้นที่อื่น ๆ โดยเฉพาะบริเวณชายฝั่งเมืองกิกโมโต (Gigmoto) จังหวัดกาตันดัวเนส (Catanduanes) ที่เผชิญกับคลื่นทะเลขนาดใหญ่ (Massive waves) และปรากฏการณ์น้ำทะเลหนุนสูง (Tidal surge) ซัดเข้าใส่พื้นที่ชายฝั่งอย่างรุนแรง
MASSIVE waves and a tidal surge slammed into the coastal areas of Gigmoto, Catanduanes in the Philippines this morning.
Super Typhoon Fung-Wong (UwanPH) has now made landfall in Dinalungan, Aurora.
📹 Dyves Turado pic.twitter.com/XEgqt5OiNV
— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 9, 2025
ล่าสุด มีรายงานว่า ซูเปอร์ไต้ฝุ่น “ฟงวอง” ได้เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งแล้วที่เมืองดินาลุนกัน (Dinalungan) ในจังหวัดออโรรา (Aurora) ส่งผลให้เกิดลมกระโชกแรงและฝนตกหนักในพื้นที่ดังกล่าว
Whoahh! Strong winds from typhoon typhoon Fung-wong (UwanPH) rocking the suspension bridge in Camaligan town, Camarines Sur in the Philippines this morning 👀
📹 Fronie Amador pic.twitter.com/c60LRC0cBL
— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 9, 2025
