สถานการณ์น้ำ ล่าสุด เขื่อนใหญ่หลายแห่ง รับน้ำเกิน 90% อยุธยาท่วมหนัก ดับ 14 ศพ
สถานการณ์น้ำล่าสุด 10 พ.ย. 68 เขื่อนภูมิพล-จุฬาภรณ์ น้ำแตะ 99% แล้ว ด้านกรมชลฯ แจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 2,900 ลบ.ม./วิ ส่งผลกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำ จ.อยุธยา หนัก
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เผยรายงานการเฝ้าติดตามน้ำ 24 ชม. ประจำวันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 (เวลา 15.00 น.) จากรายงานได้ระบุถึงสถานการณ์ของอ่างเก็บน้ำแต่ละแห่งว่า
ปริมาตรน้ำในอ่างขนาดใหญ่ 64,154 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 90 (ปริมาตรน้ำใช้การได้ 40,616 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 86) ปริมาตรน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2567 (59,315 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 84) มากกว่าปี 2567 จำนวน 4,840 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 275.62 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบายจำนวน 146.68 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 6,827 ล้าน ลบ.ม.
โดยอ่างเก็บน้ำทั้ง 12 แห่ง มีรายงานปริมาตรน้ำในอ่าง พร้อมกับปริมาตรน้ำที่สามารถรับได้อีกดังนี้
- อ่างเก็บน้ำภูมิพล มีปริมาตรน้ำในอ่าง 13,319 ล้าน ลบ.ม. (99%) รับได้อีก 143 ล้าน ลบ.ม.
- อ่างเก็บน้ำสิริกิติ์ มีปริมาตรน้ำในอ่าง 9,279 ล้าน ลบ.ม. (98%) รับได้อีก 231 ล้าน ลบ.ม.
- อ่างเก็บน้ำจุฬาภรณ์ มีปริมาตรน้ำในอ่าง 162 ล้าน ลบ.ม. (99%) รับได้อีก 2 ล้าน ลบ.ม.
- อ่างเก็บน้ำอุบลรัตน์ มีปริมาตรน้ำในอ่าง 2,261 ล้าน ลบ.ม. (93%) รับได้อีก 170 ล้าน ลบ.ม.
- อ่างเก็บน้ำลำปาว มีปริมาตรน้ำในอ่าง 1,881 ล้าน ลบ.ม. (95%) รับได้อีก 99 ล้าน ลบ.ม.
- อ่างเก็บน้ำสิรินธร มีปริมาตรน้ำในอ่าง 1,434 ล้าน ลบ.ม. (93%) รับได้อีก 132 ล้าน ลบ.ม.
- อ่างเก็บน้ำป่าสักชลสิทธิ์ มีปริมาตรน้ำในอ่าง 930 ล้าน ลบ.ม. (97%) รับได้อีก 30 ล้าน ลบ.ม.
- อ่างเก็บน้ำศรีนครินทร์ มีปริมาตรน้ำในอ่าง 15,732 ล้าน ลบ.ม. (89%) รับได้อีก 2,013 ล้าน ลบ.ม.
- อ่างเก็บน้ำวชิราลงกรณ มีปริมาตรน้ำในอ่าง 8,054 ล้าน ลบ.ม. (91%) รับได้อีก 806 ล้าน ลบ.ม.
- อ่างเก็บน้ำขุนด่านปราการชล มีปริมาตรน้ำในอ่าง 220 ล้าน ลบ.ม. (98%) รับได้อีก 4 ล้าน ลบ.ม.
- อ่างเก็บน้ำรัชชประภา มีปริมาตรน้ำในอ่าง 4,488 ล้าน ลบ.ม. (80%) รับได้อีก 1,151 ล้าน ลบ.ม.
- อ่างเก็บน้ำบางลาง มีปริมาตรน้ำในอ่าง 655 ล้าน ลบ.ม. (45%) รับได้อีก 799 ล้าน ลบ.ม.
อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 448 แห่ง มีปริมาณน้ำ 4,798 ล้าน ลบ.ม. (86%) ปริมาณน้ำใช้การ 4,388 ล้าน ลบ.ม. (85%) แหล่งน้ำในพื้นที่นอกเขตชลประทาน 102,099 แห่ง มีปริมาณน้ำรวม 8,152 ล้าน ลบ.ม. (96%) แหล่งน้ำขนาดเล็กนอกเขตชลประทาน 293 แห่ง ตรวจวัดโดยกรมทรัพยากรน้ำ เริ่มต้นฤดูฝน มีปริมาณน้ำ 299.9 ล้าน ลบ.ม. (57%) ปริมาณน้ำปัจจุบัน 517.5 ล้าน ลบ.ม. (92.0%)
สำหรับเหตุการณ์วิกฤติน้ำปัจจุบัน กรมชลประทาน รายงานว่า โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา ขอแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝน-น้ำท่า ปัจจุบันวันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 เวลา 12.00 น. ปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C.2 นครสวรรค์ที่ 2,988 ลบ.ม./วิ
สมทบกับปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำสะแกกรัง Ct.25 อุทัยธานี 174 ลบ.ม./วิ ระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยาที่อัตรา 2,800 ลบ.ม./วิ ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ +17.77 ม.รทก. ดังนั้น จึงขอแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา โดยเริ่มเวลา 16.00 น. ทยอยจากอัตรา 2,800 ลบ.ม./วิ เป็นอัตรา 2,900 ลบ.ม./วิ ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 เวลา 02.00 น. (ชั่วโมงละ 10 ลบ.ม./วิ โดยประมาณ) และคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่อง
จ.พระนครศรีอยุธยา หลังจากที่เขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท ปรับการระบายน้ำลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อน ในอัตรา 2,800 ลบ.ม./วินาที ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ยังคงมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งคืนจนถึงเช้านี้ ชาวบ้านริม 2 ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อย ลำคลองสาขาต่าง ๆ น้ำเพิ่มสูงขึ้น กระทบความเป็นอยู่กับพี่น้องประชาชน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.พระนครศรีอยุธยา รายงานสถานการณ์น้ำท่วม มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วม 11 อำเภอ 143 ตำบล 945 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับความเดือดร้อนสูงถึง 58,477 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต จำนวน 14 ราย
ข้อมูลจาก กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
