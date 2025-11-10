ข่าว

“แม่ทัพกุ้ง” พูดเอง “ภูมิธรรม” ไม่ใช่คนสั่งให้หยุดยิง วอนอย่าถามว่าใครพูด

เผยแพร่: 10 พ.ย. 2568 18:32 น.| อัปเดต: 10 พ.ย. 2568 18:34 น.
127
แม่ทัพกุ้งยืนยันว่าภูมิธรรมไม่ได้สั่งให้หยุดยิงในเหตุการณ์ปะทะ
ขอบคุณภาพจาก : รายการ "คมชัดลึก" / NationOnline

แม่ทัพกุ้ง พล.ท.บุญสิน พูดเองว่า ภูมิธรรม ไม่ได้สั่งให้หยุดยิง หลังปะทะ 6 ชั่วโมงแรกกับเขมร ขออย่าถามว่าใครพูด ไม่อยากให้เกิดความแตกแยก

จากกรณีที่ พล.ท.บุญสิน พาดกลาง หรือ แม่ทัพกุ้ง อดีตแม่ทัพภาคที่ 2 ที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารบก ได้ให้สัมภาษณ์กับ อัญชะลี ไพรีรัก หรือ เจ๊ปอง โดยช่วงหนึ่งได้กล่าวว่า “6 ชั่วโมงแรกให้หยุดเลยครับ ตั้งแต่เริ่มปะทะกันปุ๊บ ให้หยุดเลย 6 ทุ่ม วันแรกที่ปะทะกัน เขาบอก ขอร้องให้หยุดเลย เพราะเขาอยากให้หยุด แต่ผมขอไม่หยุดครับ เพราะผมสตาร์ทแล้ว” จนทำให้ประชาชนสงสัยว่าบุคคลดังกล่าวเป็นใครนั้น

ล่าสุด พล.ท.บุญสิน กล่าวในระหว่างร่วมรายการ “คมชัดลึก” ของสำนักข่าวเนชั่นว่า นายภูมิธรรม เวชยชัย ขณะดำรงตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี พลเอก ณัฐพล นาคพานิช ขณะปฏิบัติหน้าที่ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม พลเอก ทรงวิทย์ หนุนภักดี ขณะดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และพลเอก ธนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก ไม่ใช่ผู้สั่งให้หยุดยิงในช่วง 6 ชั่วโมงแรกที่เกิดเหตุปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา

และ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ไม่ได้มีการสั่งให้หยุดยิงอย่างเป็นทางการ เพียงแต่เป็นการหารือแลกเปลี่ยนระดับผู้บังคับบัญชาทั่วไป ที่มีความห่วงใย ชีวิตของผู้ปฏิบัติหน้าที่ และขออย่าได้ย้อนถามว่าเป็นใคร เพราะไม่อยากให้เกิดความแตกแยก ไม่อยากให้ใครเดือดร้อน ดังนั้นจะไม่มีการเปิดเผยว่าใครเป็นคนที่พูดเรื่องนี้ไปจนตลอดชีวิต

Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

