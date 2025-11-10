ปภ. แจ้งเตือนด่วน สมุทรปราการ เสี่ยงน้ำท่วม หลังเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แจ้งเตือนเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำที่ 2,800ลบ.ม./วินาที ประกอบกับช่วงนี้มีน้ำทะเลหนุนสูงจนถึงวันที่ 14 พ.ย. 68 ทำให้ผู้อยู่ริมน้ำได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้น พื้นที่ อ.เมืองฯ อ.พระสมุทรเจดีย์ อ.พระประแดง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ และพื้นที่ใกล้เคียง
ขอให้ผู้อยู่ในพื้นที่ริมทะเล/แม่น้ำเจ้าพระยา/คลองสาขาและที่ลุ่มต่ำเตรียมการป้องกันผลกระทบที่เกิดจากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น หลีกเลี่ยงการกลับรถใต้สะพานที่มีน้ำท่วมขัง ดูแลกลุ่มเปราะบาง ติดตามข่าวสารราชการอย่างใกล้ชิด และหมั่นสังเกตพนังกั้นน้ำ/คันกั้นน้ำ หากชำรุดหรือผิดปกติให้แจ้งหน่วยงานในพื้นที่ทันที
ปภ. จึงได้ร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS True และ NT ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่าน Cell Broadcast แจ้งสถานการณ์น้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ อ.พระสมุทรเจดีย์ อ.พระประแดง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ และพื้นที่ใกล้เคียง
ทั้งนี้ สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” เพิ่มเพื่อนที่ Line ID @1784DDPM หรือโทรสายด่วนนิรภัย (ปภ.) 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง
คาดการณ์สาธารณภัยในระยะ 24 ชั่วโมง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- GISTDA เตือนด่วน ลุ่มเจ้าพระยา ท่วมแล้ว 4.9 แสนไร่ 7 จังหวัด เสี่ยงท่วมเพิ่ม 3.5 แสนไร่
- ไต้ฝุ่นฟงวอง กลืนกิน ฟิลิปปินส์ อพยพ 1 ล้านคน หลัง คัลแมกีเพิ่งคร่า 200 ศพ
- วีเจจ๋า โพสต์ช่วยน้ำท่วมสิงห์บุรี เผยเป็นแบบนี้มา 2 เดือน ชาวบ้าน 460 ชีวิตแย่
ติดตาม The Thaiger บน Google News: