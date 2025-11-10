เขื่อนเจ้าพระยา ระบายน้ำเพิ่ม 2,900 ลบ.ม./วินาที อัปเดตสถานการณ์น้ำล่าสุด
กรมชลประทาน รายงานอัปเดตสถานการณ์น้ำ “เขื่อนเจ้าพระยา” ทยอยระบายเพิ่มเป็น 2,900 ลบ.ม. ต่อวินาที เริ่ม 4 โมงเย็น 10 พ.ย.68 แจ้งประชาชนพื้นที่นอกคั้นกันน้ำใน 4 จังหวัด เฝ้าระวังสถานการณ์-ยกของขึ้นที่สูง
วันนี้ (10 พ.ย.2568) เวลา 12.00 น. กรมชลประทานอัปเดตสถานการณ์น้ำเจ้าพระยา ที่สถานี C.2 อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,988 ลบ.ม./วินาที ส่วนสถานี Ct.25 แม่น้ำสะแกกรัง จ.อุทัยธานี มีปริมาณน่ำไหลผ่าน 174 ลบ.ม./วินาที
ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำทางตอนบนที่ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ไหลมาสมทบอย่างต่อเนื่องจากอิทธิพลของพายุ “คัลแมกี”
เขื่อนเจ้าพระยาจะทยอยปรับเพิ่มการระบาย ตั้งแต่เวลา 16.00 น. จากอัตรา 2,800 ลบ.ม./วินาที เป็นอัตรา 2,900 ลบ.ม./วินาที ภายในเวลา 02.00 น.ของวันที่ 11 พ.ย. และคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่อง โดยกรมชลประทานขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นอกคั้นกันน้ำ เฝ้าระวังและติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด และยกของขึ้นที่สูง ดังนี้
- จ.พระนครศรีอยุธยา คลองบางบาล, ต.หัวเวียง อ.เสนา, ต.ลาดชิด ต.ท่าดินแดง อ.ผักไห่, ต.บ้านกระทุ่ม อ.เสนา, ต.บ้านกุ่ม อ.บางบาล, ต.บ้านโพ อ.บางปะอิน และ ต.ประตูชัย อ.เมือง
- จ.สิงห์บุรี วัดสิงห์ อ.อินทร์บุรี, อ.เมือง, อ.พรหมบุรี, วัดเสือข้าม อ.อินทร์บุรี และ ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี
- จ.อ่างทอง คลองโผงเผง, อ.ป่าโมก, ต.เทวราช อ.ไชโ, ต.ตลาดกรวด ต.ย่านซื่อ ต.บ้านแห ต.จำปาหล่อ ต.มหาดไทย ต.โพสะ อ.เมือง, ต.บางจัก ต.สี่ร้อย ต.ท่าช้าง ต.ไผ่จำศีล ต.ศาลเจ้าโรง อ.วิเศษชัยชาญ, ต.โพธิ์รังนก ต.บ่อแร่ ต.บางระกำ และ ต.องครักษ์ อ.โพธิ์ทอง
- จ.ชัยนาท ต.โพธิ์นางดำออก, บ้านท่าทราย, ต.ตลุก ต.หาดอาษา และ ต.สรรพยา อ.สรรพยา
ทั้งนี้ หากระดับน้ำทางตอนบนเพิ่มสูงขึ้น และส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้น จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะกรมชลประทาน ระบุอีกว่า ได้เร่งระบายน้ำผ่านสถานีสูบน้ำตามแนวคลองชายทะเล รวมทั้งสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิลงสู่ออกสู่อ่าวไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยลดปริมาณน้ำให้เร็วที่สุด.
