เขื่อนภูมิพล กักเก็บน้ำกว่า 99% กฟผ.ปรับแผน เร่งระบายด่วน 3 วันติด สูงสุด 55 ล้าน ลบ.ม.

เผยแพร่: 10 พ.ย. 2568 14:09 น.| อัปเดต: 10 พ.ย. 2568 14:09 น.
เขื่อนภูมิพล กักเก็บน้ำกว่า 99% กฟผ. ปรับแผนระบายน้ำเพิ่มแบบขั้นบันไดตั้งแต่วันนี้ถึง 12 พ.ย. เตือนประชาชนท้ายเขื่อนเฝ้าระวังสถานการณ์ใกล้ชิด

10 พฤษศจิกายน 2568 จากสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลในวันนี้ ปัจจุบัน เขื่อนภูมิพล มีปริมาณน้ำอยู่ที่ 13,334.53 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 99.05% ปริมาณน้ำพร้อมใช้งานอยู่ที่ 9,534.53 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 98.68% เมื่อวานนี้มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำ จำนวน 98.56 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถรับน้ำได้อีกจำนวน 127.47 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 0.95% และ ระดับน้ำของอ่างเก็บน้ำอยู่ที่ 259.59 เมตร วัดจากระดับน้ำทะเลปานกลาง

โดยวันนี้เป็นต้นไป เขื่อนภูมิพลจะระบายน้ำตามแผนจากกรมชลประทาน จำนวน 45 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยจะมีการติดตามและประเมินสถานการณ์และปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสถานการณน้ำต่อไป

สถานการณ์เขื่อนภูมิพล วันที่ 10 พ.ย.68
ภาพจาก: EGAT

สำหรับการระบายน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลนั้น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แจ้งว่าจะมีการปรับเปลี่ยนแผนการระบายน้ำเขื่อนภูมิพล ตั้งแต่วันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2568 ดังนี้

  • วันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 เขื่อนภูมิพลระบายน้ำ 48 ล้านลูกบาศก์เมตร ต่อวัน
  • วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 เขื่อนภูมิพลมีแผนระบายน้ำ 53 ล้านลูกบาศก์เมตร ต่อวัน
  • วันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 เขื่อนภูมิพลมีแผนระบายน้ำ 55 ล้านลูกบาศก์เมตร ต่อวัน
แผนระบายน้ำ เขื่อนภูมิพล
FB/ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก

ทั้งนี้สามารถติดตาม การประชุมร่วมฯ โดยคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ได้ในอีก 3 วันข้างหน้า เพื่อประเมินและปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสถานการณ์น้ำและแจ้งให้ทราบต่อไป

สำหรับผู้ที่ต้องการติดตาม หรือทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถโทรศัพท์ ติดต่อสอบถามได้ที่ ห้องควบคุมโรงไฟฟ้าเขื่อนภูมิพล โทร 055 881 239 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือทาง Facebook เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก หรือที่เว็บไซต์ https://water.egat.co.th หรือติดตั้งแอปพลิเคชัน EGAT One และสามารถติดตามสภาพอากาศได้ที่เว็บไซต์ https://tmd.go.th ของกรมอุตุนิยมวิทยา และเว็บไซต์ https://windy.com

Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

