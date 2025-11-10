ข่าวต่างประเทศ

ตร.อังกฤษจับหนุ่มเมาแล้วขับ ขโมยรถดันดินขับกลางเมือง ชนกระหน่ำกลางเมือง

เผยแพร่: 10 พ.ย. 2568 19:00 น.| อัปเดต: 10 พ.ย. 2568 10:29 น.
ตำรวจอังกฤษจับกุมชายวัย 41 ปี หลังขโมยรถดันดินหนัก 24 ตัน ไปขับอาละวาดกลางเมืองวูล์ฟแฮมป์ตัน จนเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินสาธารณะและถนนหนทาง

ชายวัย 41 ปีรายหนึ่งกำลังเผชิญกับโทษจำคุกที่ยาวนาน หลังถูกจับกุมในข้อหา “เมาแล้วขับ” รถดันดิน (Bulldozer) หนัก 24 ตัน บุกขับอาละวาดไปตามถนนทางคู่และใจกลางเมือง ก่อนจะสิ้นสุดการอาละวาดลงด้วยการชนทะลุรถบรรทุกของ Royal Mail

ตำรวจได้รับแจ้งเหตุว่ามีการขโมยรถก่อสร้างขนาดใหญ่มาจากพื้นที่สตัฟฟอร์ด (Stafford) แต่ผู้ก่อเหตุได้ขับรถดันดินคันดังกล่าวบุกเข้าไปยังเมืองวูลเวอร์แฮมป์ตัน โดยขับผ่านถนนหลายสายและแม้กระทั่งขึ้นไปบนทางคู่ (Dual Carriageway) A4150

จนกระทั่งช่วงบ่ายแก่ๆ ของวันเสาร์ รถดันดินได้สร้างความเสียหายให้กับถนนหนทางและทรัพย์สินสาธารณะจำนวนมาก ก่อนที่จะถูกหยุดลงที่ถนน New Road ในเวลา 20:15 น.

ชาร์ลีน แฮร์ริส พยานวัย 47 ปี ผู้ถ่ายคลิปเหตุการณ์ เล่าว่า เธอเห็นฝูงชนวิ่งกรูกันออกมาจากผับ “ตอนเราออกมา ดูเหมือนตำรวจกำลังสกัดรถบรรทุก Royal Mail แต่แล้วเราก็รู้ว่าตำรวจเป็นคนขับรถบรรทุกคันนั้นเอง”

“รถบรรทุกถูกใช้เพื่อปิดกั้นถนน ตำรวจตะโกนให้ทุกคนอยู่ห่างๆ และเราก็ได้ยินว่ารถดันดินกำลังจะลงมาจากวิลเลนฮอล” เธอกล่าว “รถดันดินพุ่งทะลุรถบรรทุกได้อย่างง่ายดาย เราแทบไม่เชื่อว่าเกิดอะไรขึ้น จำนวนตำรวจที่พยายามหยุดมันนั้นเหลือเชื่อมาก”

ชายคนดังกล่าวถูกจับกุมในข้อหาต้องสงสัยหลายกระทง ทั้งเมาแล้วขับ, ขับรถโดยประมาทอันตราย, ข่มขู่ที่จะทำลายหรือสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สิน, ลักทรัพย์, ขับรถโดยไม่ได้รับอนุญาต และใช้คำพูดและพฤติกรรมข่มขู่, ดูถูก, หรือก้าวร้าว เพื่อก่อให้เกิดความเดือดร้อน

แม้ว่าเหตุการณ์นี้จะสร้างความเสียหายในระดับมหากาพย์ แต่รถดันดินก็ไม่ใช่ยานพาหนะขนาดใหญ่ที่สุดที่เคยถูกขโมยไปในลักษณะผิดกฎหมาย ก่อนหน้านี้ มีข่าวว่า เด็กชายวัย 12 ปีคนหนึ่งเคยขโมยรถบัสไปขับเป็นเวลานาน 5 ชั่วโมงในสิงคโปร์ โดยขับไปเป็นระยะทาง 100 กิโลเมตร และสร้างความเสียหายเล็กน้อยเท่านั้น

อ้างอิง : www.dailystar.co.uk

 

