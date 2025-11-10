ข่าวต่างประเทศ

ดูชัดๆ โฉมหน้า 7 ครูญี่ปุ่นใคร่เด็ก ช็อกคำสารภาพ! เสียดายต้องทิ้งสมบัติโลลิคอน

เผยแพร่: 10 พ.ย. 2568 20:22 น.
ปิดฉากขบวนการวิปริต รวบยกแก๊ง ‘ครูใคร่เด็ก’ ทั่วญี่ปุ่น-คนสุดท้ายสารภาพ ‘เสียดาย’ ที่ต้องทิ้งสมบัติของโลลิคอน

ปฏิบัติการกวาดล้างขบวนการครูที่ร่วมกันเผยแพร่ภาพอนาจารนักเรียนได้สิ้นสุดลงแล้วอย่างน่าตกตะลึง เมื่อตำรวจสามารถจับกุมสมาชิกคนสุดท้ายของ “กลุ่มครูวิปริต 7 คนที่ก่อเหตุสะเทือนขวัญสังคมญี่ปุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามที่บรรยากาศแห่งความภาคภูมิใจในบ้านเกิดกำลังคุกรุ่นไปด้วยความสำเร็จของคนในวงการกีฬา

ตำรวจจังหวัดไอจิได้เข้าจับกุม นายไค คุราเกะ วัย 27 ปี ครูสอนคณิตศาสตร์ประจำชั้นประถมในเมืองบิเซ็น จังหวัดโอคายามะ ในข้อหาละเมิดกฎหมายป้องกันการค้าประเวณีและสื่อลามกอนาจารเด็ก เมื่อวันที่ 6 พ.ย.ที่ผ่านมา โดยนายไคถือเป็นครูคนที่ 7 ที่ถูกจับกุมในเครือข่ายนี้ ซึ่งตำรวจยืนยันว่าได้จับกุมสมาชิกทั้งหมดครบถ้วนแล้ว

แหล่งข่าวจากโรงเรียนประถมที่นายไคทำงานอยู่ ถึงกับพูดด้วยความสะอื้นถึงความเชื่อใจที่พังทลาย ครูรายนี้เพิ่งเข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนเมษายน 2023 และรับผิดชอบการสอนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

การจับกุมผู้ต้องสงสัยเกิดขึ้นในช่วงที่ทั้งโรงเรียนกำลังเฉลิมฉลองความสำเร็จของนักเบสบอลที่จบจากโรงเรียนของพวกเขาซึ่งสร้างชื่อเสียงอย่างมากในเมเจอร์ลีก สิ่งนี้ทำให้ทั้งนักเรียนและครูต้องผิดหวังซ้ำ 2 และเป็นเรื่องที่โชคร้ายอย่างแท้จริง

เจ้าของร้านค้าใกล้โรงเรียนที่เฝ้ามองเด็กๆ เดินทางมาโรงเรียนเป็นประจำก็แสดงความโกรธแค้นว่า “เขาทำอะไรลงไป”

ในตอนแรก ระหว่างการเข้าตรวจค้นบ้านของนายไค เจ้าตัวให้การว่า “ผมกลัว (หลังมีข่าวการจับกุมครูคนอื่นๆ) ผมจึงทำลาย USB ที่บรรจุวิดีโอลามกที่ผมดาวน์โหลดมาจากอินเทอร์เน็ตทิ้งไปแล้ว” และยอมรับว่าเคยถ่ายวิดีโอลามกด้วย

แต่ก่อนการจับกุมไม่นาน นายไคไกลับคำให้การโดยปฏิเสธเสียงแข็ง ! ตัวเองไม่เคยแอบถ่ายใครเลย ทว่าในระหว่างการสอบสวนหลังถูกจับกุม เขาก็ยอมรับสารภาพว่า มีวิดีโอแอบถ่ายเด็กหญิงเปลี่ยนเสื้อผ้าหนึ่งคลิปและกล่าวถ้อยคำที่น่าสะพรึงว่า “ผมเก็บมันไว้เพื่อสนองความใคร่ทางเพศของผม” และ “ผมเสียดายที่จะต้องทิ้งมันไป ! เพราะมันเป็นเหมือนสมบัติล้ำค่าสำหรับพวกโลลิคอนอย่างผม”

พิกัด 7 ครูญี่ปุ่นกลุ่มโลลิคอน
แม้โรงเรียนประถมแห่งนี้จะยืนยันว่า “ไม่มีรายงานการติดตั้งกล้องแอบถ่ายในบริเวณโรงเรียน” แต่คณะกรรมการการศึกษาเมืองบิเซ็นก็ตระหนักถึงผลกระทบทางจิตใจต่อเด็กๆ

“แม้ว่าจะไม่มีการแอบถ่ายในบริเวณโรงเรียน แต่จากมุมมองของนักเรียน นี่หมายความว่าครูประจำชั้นคนเก่าหรือครูของพวกเขาได้กระทำพฤติกรรมดังกล่าว เราเชื่อว่าเราต้องให้การสนับสนุนทางจิตวิทยาที่เพียงพอ”.

ที่มา : ยาฮู (Yahoo)

เปิดที่มา โลลิคอน (Lolicon) การ์ตูนเด็กเซ็กซี่สู่กามวิตถาร?

อ้างอิงข้อมูลจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ “สสส.” โลลิคอน(loliconหรือroricon) หมายถึงการ์ตูนญี่ปุ่นซึ่งเนื้อหามุ่งนำเสนอเรื่องราวของเด็กผู้หญิงวัยแรกรุ่นโดยเน้นภาพเซ็กซี่อีโรติกในสไตล์น่ารักคิกขุที่เรียกกันว่า“อีโร-คาวาอิ”

คำว่า “โลลิคอน” เริ่มแพร่หลายในญี่ปุ่นตั้งแต่ทศวรรษที่1970 ในรูปแบบของการ์ตูนเด็กหญิงเซ็กซี่โดยนักเขียนการ์ตูนสมัครเล่นก่อนจะพัฒนาเป็นธุรกิจใหญ่โตขึ้นตามลำดับเวลาเมื่อการละเมิดทางเพศเด็กและเยาวชนเริ่มแพร่ระบาด.

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

