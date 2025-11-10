ข่าวอาชญากรรม

สิ้นท่า แม่ขายลูกสาว 12 ปี ค้ากามร้านนวดญี่ปุ่น ถูกจับ หนีกบดานไต้หวัน ก่อนสิ้นท่า

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 10 พ.ย. 2568 15:39 น.| อัปเดต: 10 พ.ย. 2568 16:07 น.
97
แม่เด็ก 12 ร้านนวดญี่ปุ่น
แฟ้มภาพ

บิ๊กต่าย ผบ.ตร. อัปเดตคดี เด็ก 12 ขวบถูกส่งขายร้านนวดในญี่ปุ่น ประสานทางการไต้หวันเร่งส่งตัวมาสอบ เค้นข้อเท็จจริง มุมฟันผิดมีร่วมขบวนการหรืออื่นใดหรือไม่ ? ยังต้องตตรวจสอบพยานแวดล้อมละเอียด

จากกรณี เด็กหญิงไทย อายุ 12 ถูกแม่หลอกมาทำงานร้านนวดแฝงบริการทางเพศในโตเกียว ใกล้ย่านอุเอโนะ
นับเป็นเหยื่ออายุน้อยที่สุดในคดีการค้ามนุษย์ชาวต่างชาติในญี่ปุ่น โดย พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. เปิดเผยความคืบหน้าของคดีนี้ ทราบว่าเด็กถูกมารดาแท้ๆ พาไปทำงานในร้านนวดที่ประเทศญี่ปุ่น และถูกบังคับให้ค้าประเวณี ตั้งแต่เดือน มิ.ย. ที่ผ่านมา ก่อนร้องเรียนตร.ญี่ปุ่นเข้าช่วยเหลือ และเมื่อ 4 พ.ย.สามารถจับเจ้าของร้านนวดซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นเอาไว้ได้ ซึ่งนอกจากเด็กหญิง ยังมีหญิงไทยอายุ 30 กว่าปี ทำงานให้บริการทางเพศในร้านนี้

ล่าสุด ผบ.ตร. กล่าวเมื่อ 8 พ.ย.โดยระบุ ปัจจุบันทางการไต้หวันได้ควบคุมตัวแม่ของเด็กอายุ 12 ขวบได้แล้ว และกำลังมอบหมาย พล.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร รอง ผบ.ตร. ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการค้ามนุษย์ เร่งประสานกับทางการไต้หวันเพื่อติดต่อขอตัวแม่เด็กซึ่งเป็นชาวไทยกลับมาสอบปากคำ ตลอดจนสอบสวนข้อเท็จจริงในกรณีที่เกิดขึ้นทั้งหมด

สำหรับ เด็กหญิง 12 ขวบอยู่ในการดูแลของประเทศญี่ปุ่น ล่าสุดผบ.ตร.สั่งการให้กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ (ปคม.) กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับตัวกลับมายังประเทศไทย หากได้รับตัวมาแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการสอบถามข้อเท็จจริงตามขั้นตอนของกฎหมาย โดยมีนักสหวิชาชีพเข้าร่วมดูแลในการสอบปากคำเยาวชนด้วยส่วนจะเป็นขบวนการหรือเป็นเพียงการกระทำผิดส่วนบุคคลนั้น พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ อายุ 59 ปี ระบุ การเอาผิดกับผู้ต้องหาในคดีนี้ต้องขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานและการสอบถามข้อเท็จจริง ซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถให้รายละเอียดในส่วนนี้ได้

ข้อมูลจากเพจครบเครื่องเรื่องญี่ปุ่น เผยบทสัมภาษณ์ของเด็กหญิงซึ่งให้การว่า “ถ้าหนูไม่ทำ ครอบครัวจะอยู่ไม่ได้”

ทราบต่อมาว่า เหยื่อถูกบังคับให้ขายบริการทางเพศกับผู้ชายหลายคน คนเป็นแม่บอกให้ “ทำงานใช้หนี้ครอบครัวด้วย” ก่อนกลับแม่อุ้มทารกมาบอก “นี่คือน้องชายของเธอ”
⠀⠀
เด็กยังเผยว่า แม่เคยไปทำงานบริการที่สิงคโปร์และไต้หวัน และแทบไม่เคยใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน เดิมทีแม่และสามีใหม่ตกลงกันว่าจะส่งลูกสาวมาทำงานในร้านนวดที่ญี่ปุ่นเพื่อใช้หนี้ให้ครอบครัว.

ลิป : @tbsnewsdig

แฟ้มภาพ @TBS NEWS DIG Powered by JNN
แฟ้มภาพ @TBS NEWS DIG Powered by JNN
เจ้าของร้านนวด
เจ้าของร้านนวดชาวญี่ปุ่น (แฟ้มภาพ @TBS NEWS DIG Powered by JNN)

อ่านข่าวเพิ่มเติม

 

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

เสียงปืนแตก! ตาเมือนธม ทหารเขมร ยิงยั่วยุไทย สองฝ่ายประจันหน้า ตึงเครียดหนัก

1 นาที ที่แล้ว
เดือนปลา 4 แบบอาจเป็นพิษต่อร่างกาย ข่าวต่างประเทศ

เช็กสิสต์ปลาที่ควรเลิกกิน แม้โอเมก้าสูง แต่เสี่ยงพิษสะสม แนะวิธีเลือกซื้อให้ปลอดภัย

3 นาที ที่แล้ว
เปิดกรุ 10 เรื่องลับ &quot;แฟรงเกนสไตน์&quot; อสุรกายสุดคลาสสิก ก่อนดูฉบับ Netflix 2025 บันเทิง

เปิดกรุ 10 เรื่องลับ “แฟรงเกนสไตน์” อสุรกายสุดคลาสสิก ก่อนดูฉบับ Netflix 2025

14 นาที ที่แล้ว
แบรนด์ Mace Milk ออกแถลงการณ์ ย้ำจุดยืนสนับสนุนเกษตรกรโคนมไทย ด้าน เชฟทักษ์ โพสต์ขอโทษสังคม ยันไม่มีเจตนาโจมตีอุตสาหกรรมนมไทย รับเป็นบทเรียนจะระวังการสื่อสารมากขึ้น ข่าว

Mace milk แถลง ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องดราม่า ย้ำจุดยืน หนุนโคนมไทย

19 นาที ที่แล้ว
แบงก์ชาติ ยืนยัน AI สร้างวิดีโอหน้าปลอม หลอกระบบธนาคารไทยไม่ได้ เศรษฐกิจ

แบงก์ชาติ ยืนยัน AI แก๊งจีนเทา หลอกระบบธนาคารไทยไม่ได้

22 นาที ที่แล้ว
ข่าว

นายกฯ สั่งระงับส่ง 18 เชลยศึกเขมร หยุดปฏิญญาสันติภาพ ไทย-กัมพูชา ไม่มีกำหนด

26 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! เช็ก 4 จังหวัดเสี่ยง หลังเขื่อนเจ้าพระยา เพิ่มระบาย 2,900 ลบ.ม. 4 โมงเย็นวันนี้

37 นาที ที่แล้ว
สถานการณ์น้ำเขื่อนเจ้าพระยาวันนี้ 10 พฤศจิกายน ข่าว

เขื่อนเจ้าพระยา ระบายน้ำเพิ่ม 2,900 ลบ.ม./วินาที อัปเดตสถานการณ์น้ำล่าสุด

39 นาที ที่แล้ว
รู้จัก Mace Milk นมน้องใหม่ มาแรงมาก ขายล้านขวด ใน 1 ปี เศรษฐกิจ

รู้จัก Mace Milk นมน้องใหม่ มาแรงมาก ขายล้านขวด ใน 1 ปี

56 นาที ที่แล้ว
โซเชียลขุดวาทะเดือด พล.อ.มนัส จันดี เคยประกาศลั่นชายแดน &quot;ต้องไม่มีขาที่ 7&quot; หากทหารไทยเหยียบระเบิดอีก จะใช้มาตรการตอบโต้ทางทหารทันที หลังล่าสุดเกิดเหตุซ้ำรอยที่ศรีสะเกษ ข่าว

ย้อนคำพูด กองทัพไทย เคยลั่นวาจา “อย่าให้มีขาที่ 7” ถ้ามี ก็พร้อมรบเขมร

58 นาที ที่แล้ว
ศาลยกฟ้อง &quot;สว.นันทนา&quot; คดีหมิ่น &quot;สว.แดง&quot; คนขายหมู ชี้ ไม่หมิ่นประมาท-ด้อยค่า ข่าว

ศาลยกฟ้อง “สว.นันทนา” คดีหมิ่น “สว.แดง” คนขายหมู ชี้ ไม่หมิ่นประมาท-ด้อยค่า

59 นาที ที่แล้ว
แม่เด็ก 12 ร้านนวดญี่ปุ่น ข่าวอาชญากรรม

สิ้นท่า แม่ขายลูกสาว 12 ปี ค้ากามร้านนวดญี่ปุ่น ถูกจับ หนีกบดานไต้หวัน ก่อนสิ้นท่า

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใหม่ ดาวิกา เปิดใจถึง เต๋อ ฉันทวิชช์ ในงานแต่ง บันเทิง

เต๋อ เปิดใจถึง ใหม่ ในงานวิวาห์ ดีใจที่ได้เป็นคู่ชีวิต ความหมายซึ้งทุกประโยค

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

2 ผู้บริหารสำนักข่าว BBC ลาออก หลังถูกแฉมีส่วนตัดต่อคำพูด “ทรัมป์” ทำคนดูเข้าใจผิด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แมนซิตี ลิเวอร์พูล คะแนนนักเตะ ข่าวกีฬา

หลังเกม แมนฯ ซิตี้ 3-0 ลิเวอร์พูล “เป๊ป” ฉลอง 1000 นัด สวนสถิติแย่แชมป์เก่า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ็ต ลี 62 ปี ถอดเสื้อโชว์สยบข่าวลือปลูกถ่ายหัวใจจาก &quot;พระวัดเส้าหลิน&quot; ยันแข็งแรงดี เผยความจริงแค่ผ่าตัดเนื้องอกที่คอ บันเทิง

เจ็ต ลี ถอดเสื้อโชว์กล้าม 62 ปี สยบข่าวลือป่วยหนัก ปลูกถ่ายหัวใจ พระวัดเส้าหลิน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
5 อันดับ อบต. รายได้สูงสุดปี 67 &quot;บางพลีใหญ่&quot; ยืนหนึ่ง 1,027 ล้านบาท เศรษฐกิจ

5 อันดับ อบต. รายได้สูงสุดปี 67 “บางพลีใหญ่” ยืนหนึ่ง 1,027 ล้านบาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
JKN ออกแถลงการณ์โต้ แม่ปุ้ย TPN ปม แนท อนิพรณ์ ไม่ได้รับค่าจ้างพรีเซนเตอร์ บันเทิง

JKN แถลงแจงค่าจ้าง แนท อนิพรณ์ หลัง TNP อ้างปมเช็กเด้ง โชว์หลักฐานจ่ายครบ 100%

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

ชื่นชมตร.ฮีโร่ “จ่าเปิ้ล กระทุ่มแบน” พุ่งชาร์จโจรชิงทอง 3 ล้าน-ชักปืนขู่พนง.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพแสดงการผลิตน้ำมันปาล์มจากกลุ่มธุรกิจสมอทองที่มีประสิทธิภาพสูง เศรษฐกิจ

เปิดอาณาจักรธุรกิจ “สมอทอง” หุ้นน้องใหม่ SMO ยักษ์ใหญ่ปาล์มน้ำมันใต้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เขื่อนภูมิพล กักเก็บน้ำกว่า 99% กฟผ.ปรับแผน เร่งระบายด่วน 3 วันติด สูงสุด 55 ล้าน ลบ.ม. ข่าว

เขื่อนภูมิพล กักเก็บน้ำกว่า 99% กฟผ.ปรับแผน เร่งระบายด่วน 3 วันติด สูงสุด 55 ล้าน ลบ.ม.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปสะพรึง พายุทอร์นาโด เริ่มก่อตัว ก่อนกวาดบ้านราบเป็นหน้ากลอง ข่าว

คลิปสะพรึง พายุทอร์นาโด จังหวะก่อตัว ก่อนกวาดบ้านราบเป็นหน้ากลอง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อนุทิน แถลงปราบสแกมเมอร์ ข่าวอาชญากรรม

อนุทิน แถลงปราบสแกมเมอร์ 13 วัน จับ 7174 ผู้ต้องหา คืนเงินกว่า 318 ล้านฯ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นอท ลอตเตอรี่พลัส เตือน &quot;ซีเค&quot; Fastwork นิสัยเหมือนกันเป๊ะ หวั่นซ้ำรอยอดีต ข่าว

นอท ลอตเตอรี่พลัส เตือน “ซีเค” Fastwork นิสัยเหมือนกันเป๊ะ หวั่นซ้ำรอยอดีต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

เปิดพอร์ต SMO เทรดวันแรกคึกคัก “ด.ช.หฤษฎ์ พิริเยศยางกูร” ถือหุ้นใหญ่สุดกว่า 520 ล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 10 พ.ย. 2568 15:39 น.| อัปเดต: 10 พ.ย. 2568 16:07 น.
97
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เสียงปืนแตก! ตาเมือนธม ทหารเขมร ยิงยั่วยุไทย สองฝ่ายประจันหน้า ตึงเครียดหนัก

เผยแพร่: 10 พฤศจิกายน 2568
เดือนปลา 4 แบบอาจเป็นพิษต่อร่างกาย

เช็กสิสต์ปลาที่ควรเลิกกิน แม้โอเมก้าสูง แต่เสี่ยงพิษสะสม แนะวิธีเลือกซื้อให้ปลอดภัย

เผยแพร่: 10 พฤศจิกายน 2568
เปิดกรุ 10 เรื่องลับ &quot;แฟรงเกนสไตน์&quot; อสุรกายสุดคลาสสิก ก่อนดูฉบับ Netflix 2025

เปิดกรุ 10 เรื่องลับ “แฟรงเกนสไตน์” อสุรกายสุดคลาสสิก ก่อนดูฉบับ Netflix 2025

เผยแพร่: 10 พฤศจิกายน 2568
แบรนด์ Mace Milk ออกแถลงการณ์ ย้ำจุดยืนสนับสนุนเกษตรกรโคนมไทย ด้าน เชฟทักษ์ โพสต์ขอโทษสังคม ยันไม่มีเจตนาโจมตีอุตสาหกรรมนมไทย รับเป็นบทเรียนจะระวังการสื่อสารมากขึ้น

Mace milk แถลง ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องดราม่า ย้ำจุดยืน หนุนโคนมไทย

เผยแพร่: 10 พฤศจิกายน 2568
Back to top button