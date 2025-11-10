สิ้นท่า แม่ขายลูกสาว 12 ปี ค้ากามร้านนวดญี่ปุ่น ถูกจับ หนีกบดานไต้หวัน ก่อนสิ้นท่า
บิ๊กต่าย ผบ.ตร. อัปเดตคดี เด็ก 12 ขวบถูกส่งขายร้านนวดในญี่ปุ่น ประสานทางการไต้หวันเร่งส่งตัวมาสอบ เค้นข้อเท็จจริง มุมฟันผิดมีร่วมขบวนการหรืออื่นใดหรือไม่ ? ยังต้องตตรวจสอบพยานแวดล้อมละเอียด
จากกรณี เด็กหญิงไทย อายุ 12 ถูกแม่หลอกมาทำงานร้านนวดแฝงบริการทางเพศในโตเกียว ใกล้ย่านอุเอโนะ
นับเป็นเหยื่ออายุน้อยที่สุดในคดีการค้ามนุษย์ชาวต่างชาติในญี่ปุ่น โดย พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. เปิดเผยความคืบหน้าของคดีนี้ ทราบว่าเด็กถูกมารดาแท้ๆ พาไปทำงานในร้านนวดที่ประเทศญี่ปุ่น และถูกบังคับให้ค้าประเวณี ตั้งแต่เดือน มิ.ย. ที่ผ่านมา ก่อนร้องเรียนตร.ญี่ปุ่นเข้าช่วยเหลือ และเมื่อ 4 พ.ย.สามารถจับเจ้าของร้านนวดซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นเอาไว้ได้ ซึ่งนอกจากเด็กหญิง ยังมีหญิงไทยอายุ 30 กว่าปี ทำงานให้บริการทางเพศในร้านนี้
ล่าสุด ผบ.ตร. กล่าวเมื่อ 8 พ.ย.โดยระบุ ปัจจุบันทางการไต้หวันได้ควบคุมตัวแม่ของเด็กอายุ 12 ขวบได้แล้ว และกำลังมอบหมาย พล.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร รอง ผบ.ตร. ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการค้ามนุษย์ เร่งประสานกับทางการไต้หวันเพื่อติดต่อขอตัวแม่เด็กซึ่งเป็นชาวไทยกลับมาสอบปากคำ ตลอดจนสอบสวนข้อเท็จจริงในกรณีที่เกิดขึ้นทั้งหมด
สำหรับ เด็กหญิง 12 ขวบอยู่ในการดูแลของประเทศญี่ปุ่น ล่าสุดผบ.ตร.สั่งการให้กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ (ปคม.) กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับตัวกลับมายังประเทศไทย หากได้รับตัวมาแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการสอบถามข้อเท็จจริงตามขั้นตอนของกฎหมาย โดยมีนักสหวิชาชีพเข้าร่วมดูแลในการสอบปากคำเยาวชนด้วยส่วนจะเป็นขบวนการหรือเป็นเพียงการกระทำผิดส่วนบุคคลนั้น พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ อายุ 59 ปี ระบุ การเอาผิดกับผู้ต้องหาในคดีนี้ต้องขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานและการสอบถามข้อเท็จจริง ซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถให้รายละเอียดในส่วนนี้ได้
ข้อมูลจากเพจครบเครื่องเรื่องญี่ปุ่น เผยบทสัมภาษณ์ของเด็กหญิงซึ่งให้การว่า “ถ้าหนูไม่ทำ ครอบครัวจะอยู่ไม่ได้”
ทราบต่อมาว่า เหยื่อถูกบังคับให้ขายบริการทางเพศกับผู้ชายหลายคน คนเป็นแม่บอกให้ “ทำงานใช้หนี้ครอบครัวด้วย” ก่อนกลับแม่อุ้มทารกมาบอก “นี่คือน้องชายของเธอ”
⠀⠀
เด็กยังเผยว่า แม่เคยไปทำงานบริการที่สิงคโปร์และไต้หวัน และแทบไม่เคยใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน เดิมทีแม่และสามีใหม่ตกลงกันว่าจะส่งลูกสาวมาทำงานในร้านนวดที่ญี่ปุ่นเพื่อใช้หนี้ให้ครอบครัว.
