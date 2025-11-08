ข่าว

นับถือใจหลวงพ่อ พระสุโขทัยฝ่ากระแสน้ำมาสวดพระอภิธรรม แม้น้ำท่วมสูง

เผยแพร่: 08 พ.ย. 2568 10:30 น.
52
พระงานศพน้ำท่วมสุโขทัย
แฟ้มภาพ

ถึงน้ำจะท่วมสูง แต่งานศพก็ต้องจัด พระสงฆ์สุโขทัยที่ตำบลบ้านกล้วย อ.เมือง ต้องจำเป็นนั่งเรือฝ่ากระแสน้ำเพื่อมาสวดพระอภิธรรม

อัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดสุโขทัย ล่าสุดบริเวณตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองปริมาณน้ำได้ขยายวงกว้างในหลายหมู่บ้าน โดยเฉพาะหมู่บ้านที่อยู่ติดกับคลองแม่รำพันและทุ่งทะเลหลวง เนื่องจากน้ำทั้งสองสายจะไหลมาสมทบกันที่บริเวณคลองแม่รำพัน บริเวณด้านหลังวัดกำแพงงามและไหลท่วมถนนหน้าวัดจนเจ้าหน้าที่ต้องทำการปิดการจราจร เนื่องจากระดับน้ำท่วมสูง

รายงานระบุด้วยว่า กระแสน้ำยังไหลบ่าเข้าท่วมบ้านของชาวบ้าน บางจุดสูงกว่า 2 เมตร ส่งผลเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องใช้เรือยนต์ในการเข้า-ออกหมู่บ้าน โดยมีรายงานบ้านของชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วมหลังหนึ่งได้มีการจัดงานศพอยู่บนบ้านทำให้ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องนำเรือยนต์ไปรับพระสงฆ์จากด้านนอกลุยฝ่ากระแสน้ำมาสวดพระอภิธรรมและเมื่อสวดเสร็จก็รับพระสงฆ์ขึ้นเรือออกไปส่งด้านนอกเพื่อกลับวัด

เฟซบุ๊กแฟนเพจ “ทันข่าวสุโขทัย” ลงคลิปพร้อมระบุว่า “ทุลักทุเล กู้ภัยบางแก้วสุโขทัยขับเรือพาพระวัดกำแพงงามนั่งเรือไปสวดอภิธรรม บ้านงานศพน้ำท่วมในพื้นที่ ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย”.

ขณะที่วานนี้ (7 พ.ย.) นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย แจ้งถึงสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดสุโขทัยว่า น้ำจากลำน้ำแม่มอก แม่รำพัน ที่ล้นอ่างเก็บอ่าง ไหลมาบรรจบกันที่อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ทำให้เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมชุมชน บ้านเรือน พื้นที่การเกษตร วัด โรงเรียน โรงพยาบาลสุโขทัย ถนนทางหลวงหมายเลข 12 ถนนบายพาส ทางหลวง 125 หลายจุดต้องปิดการจราจร

จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งโครงการชลประทานสุโขทัย แขวงทางหลวงสุโขทัย สำนักงานเทศบาลในพื้นที่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย ที่ทำการปกครองจังหวัด เร่งให้ความช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาโดยการสูบน้ำลงแม่น้ำยม คลองยาง แจกถุงยังชีพ ขนย้ายผู้ป่วย ปิดโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบเพื่อความปลอดภัย วางกระสอบทรายกั้นน้ำ
สถานการณ์ปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วม รอการระบาย ซึ่งจังหวัดสุโขทัยได้เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง

อัปเดตล่าสุดวันนี้ (8 พ.ย. 68) กลุ่มงานจราจร สภ.เมืองสุโขทัยระบุว่า “สภาพน้ำท่วมยังคงที่ ไม่ลดระดับ ยังใช้ทางเลี่ยงตามแผนที่เช่นเดิม โดยถ.บายพาส ต.ปากแคว ตั้งแต่จุดกลับรถหน้าเล็กการยาง จนถึงแยกปีกไม้ มีน้ำท่วมขัง รถเล็กไม่สามารถผ่านได้.

ทางเลี่ยงน้ำท่วมสุโขทัย วันที่ 8 พฤศจิกายน 2568
ภาพ Fb. @sukhothaitrafficpolice
ถ.บายพาส ต.ปากแคว ตั้งแต่จุดกลับรถหน้าเล็กการยางจนถึงแยกปีกไม้ มีน้ำท่วมขัง รถเล็กไม่สามารถผ่านได้
ถ.บายพาส ต.ปากแคว ตั้งแต่จุดกลับรถหน้าเล็กการยางจนถึงแยกปีกไม้ มีน้ำท่วมขัง รถเล็กไม่สามารถผ่านได้ (ภาพ Fb. @sukhothaitrafficpolice)
ถ.บายพาส ต.ปากแคว ตั้งแต่จุดกลับรถหน้าเล็กการยางจนถึงแยกปีกไม้ มีน้ำท่วมขัง รถเล็กไม่สามารถผ่านได้
ภาพ Fb. @sukhothaitrafficpolice

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

