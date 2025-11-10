ด่วน! เช็ก 4 จังหวัดเสี่ยง หลังเขื่อนเจ้าพระยา เพิ่มระบาย 2,900 ลบ.ม. 4 โมงเย็นวันนี้
กรมชลประทาน ประกาศเตือนมาตรการรับมือพายุ “คัลแมกี” ปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 2,900 ลบ.ม./วินาที เริ่ม 16.00 น. วันนี้ (10 พ.ย.) แจ้งเตือนชาวบ้านนอกคันกั้นน้ำ 4 จังหวัดท้ายเขื่อนเฝ้าระวังใกล้ชิด
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยายังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ล่าสุด (เวลา 12.00 น.) ปริมาณน้ำทางตอนบนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากอิทธิพลของพายุ “คัลแมกี” โดยที่สถานี C.2 อ.เมือง จ.นครสวรรค์ มีปริมาณน้ำไหลผ่านสูงถึง 2,988 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที (ลบ.ม./วิ) และที่สถานี Ct.25 แม่น้ำสะแกกรัง จ.อุทัยธานี มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 174 ลบ.ม./วิ
เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำเหนือที่ไหลลงมาสมทบ กรมชลประทานจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา เริ่มตั้งแต่เวลา 16.00 น. วันนี้ (10 พ.ย. 68): ทยอยปรับเพิ่มจากอัตรา 2,800 ลบ.ม./วิ ให้ถึงอัตรา 2,900 ลบ.ม./วิ ภายในเวลา 02.00 น. ของวันพรุ่งนี้ (11 พ.ย. 68) และจะคงอัตรานี้ไว้อย่างต่อเนื่อง
ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำ เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และเตรียมยกของขึ้นที่สูง โดยเฉพาะในพื้นที่ดังต่อไปนี้
จ.ชัยนาท: ต.โพธิ์นางดำออก, บ้านท่าทราย, ต.ตลุก, ต.หาดอาษา และ ต.สรรพยา อ.สรรพยา
จ.สิงห์บุรี: วัดสิงห์ อ.อินทร์บุรี, อ.เมือง, อ.พรหมบุรี, วัดเสือข้าม อ.อินทร์บุรี และ ต.อินทร์บุรี
จ.อ่างทอง: คลองโผงเผง, อ.ป่าโมก, ต.เทวราช อ.ไชโย, ต.ตลาดกรวด ต.ย่านซื่อ ต.บ้านแห ต.จำปาหล่อ ต.มหาดไทย ต.โพสะ อ.เมือง, ต.บางจัก ต.สี่ร้อย ต.ท่าช้าง ต.ไผ่จำศีล ต.ศาลเจ้าโรง อ.วิเศษชัยชาญ, ต.โพธิ์รังนก ต.บ่อแร่ ต.บางระกำ และ ต.องครักษ์ อ.โพธิ์ทอง
จ.พระนครศรีอยุธยา: คลองบางบาล, ต.หัวเวียง ต.บ้านกระทุ่ม อ.เสนา, ต.ลาดชิด ต.ท่าดินแดง อ.ผักไห่, ต.บ้านกุ่ม อ.บางบาล, ต.บ้านโพ อ.บางปะอิน และ ต.ประตูชัย อ.เมือง
ขณะเดียวกัน กรมชลประทานได้เร่งระบายน้ำผ่านสถานีสูบน้ำตามแนวคลองชายทะเล และสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิ เพื่อเร่งผลักดันน้ำออกสู่อ่าวไทยให้เร็วที่สุด
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- คลิปสะพรึง พายุทอร์นาโด จังหวะก่อตัว ก่อนกวาดบ้านราบเป็นหน้ากลอง
- ปภ. แจ้งเตือนด่วน สมุทรปราการ เสี่ยงน้ำท่วม หลังเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำ
- DSI เตรียมลงเรือพิสูจน์ จุด “แตงโม นิดา” ตกแม่น้ำเจ้าพระยา 28-29 ต.ค.
ติดตาม The Thaiger บน Google News: