รู้จัก Mace Milk นมน้องใหม่ มาแรงมาก ขายล้านขวด ใน 1 ปี

หากคุณติดตามดราม่า “นมวัวไทย” ในรายการวู้ดดี้ ที่ได้เชิญหนึ่งในแขกรับเชิญ “เชฟทักษ์” (นุติ หุตะสิงห์) เป็นประเด็นเมื่อเร็วๆ นี้ คุณอาจจะเคยได้ยินชื่อ “Mace milk” (เมซ มิลค์) ในฐานะแบรนด์ที่เชฟทักษ์เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์
แต่วันนี้ไม่ขอพูดถึงดราม่า เพราะไม่เกี่ยวกับแบรนด์ แต่สิ่งที่น่าสนใจกว่าคือ “Mace milk” คือใคร? คนเริ่มสนใจ เป็นกระแส ก่อนไปสู่การลองชิม หลังได้ยินคำชมเรื่องคุณภาพ
ไทยเกอร์ไปค้นข้อมูลพบว่า กรุงเทพธุรกิจ รายงานว่า เจ้าของแบรนด์ คือ คุณกมลกานต์ ทายาทรุ่นที่ 2 ของ “เทียนขำ แดรี่ คอร์ปอร์เรชั่น” บริษัททำฟาร์มโคนมศูนย์รับน้ำนมดิบเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ภาพจำวัยเด็ก คือการได้ดื่มนมที่พ่อนำมาต้มให้กิน รสชาติเข้มข้น หวานมัน มีกากน้ำนม ลอยอยู่ด้านบน เมื่อย้ายไปเรียนที่สหรัฐอเมริกา ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นนานเกือบ 20 ปี ซื้อดื่มตามซูเปอร์มาร์เก็ตที่นั่น ก็ให้รสชาติที่เข้มข้นใกล้เคียงกับที่เคยกินตอนเด็ก
จุดเปลี่ยนเกิดขึ้นเมื่อกลับมาเมืองไทย พบว่า “แต่ละยี่ห้อรสชาติแตกต่างกันหมด ที่สำคัญคือ ไม่เข้มข้นเหมือนที่เคยกิน” คาดว่าปัจจัยหลักน่าจะมาจากอาหารวัว และภูมิประเทศที่แตกต่างกัน จนเกิดเป็นแรงบันดาลใจให้ลุกขึ้นมาสร้างแบรนด์นมของตัวเอง
คุณกมลกานต์ใช้เวลาพัฒนาสูตร 1 ปีเต็ม จนได้เป็น “Mace milk” ที่เปิดตัวเมื่อ 9 กันยายน 2567 (ปี 2024) ซึ่งในระยะเวลาเพียง 1 ปี ทำยอดขายทะลุ 1 ล้านขวดไปแล้ว คนไทยสามารถหาซื้อได้ตาม Go! Wholesale, Gourmet Market, Big C, Foodland, Villa Market เป็นต้น
Rimping Supermarket ระบุว่า บริษัทรับน้ำนมดิบจากเกษตรกรโดยตรง ปริมาณ 180 ตันต่อวัน จากเกษตกรมากกว่า 1,000 รายภายในอำดภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี การผลิตน้ำนมของเกษตกรเหล่านี้จะมีการอบรมอย่างสม่ำเสมอให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด ให้ความสำคัญกับการเลี้ยงวัวด้วยอาหารสูตรเฉพาะที่เหมาะกับวัวแต่ละช่วงวัยโดยนักโภชนาการ ในส่วนของหญ้าสดจะใช้หญ้าสายพันธุ์เนเปียร์ ซึ่งมีโปรตีนสูงและส่งผลต่อปริมาณโปรตีนที่ออกมาในน้ำนมดิบ
เปิดรายได้ บริษัท ควอลิตี้ แดรี่ เจ้าของ Mace milk
Mace Milk ดำเนินงานโดย บริษัท ควอลิตี้ แดรี่ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นเพื่อผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พบจดทะเบียน 26 ก.ย. 2554 ก่อนเพิ่มทุนล่าสุด 5 ล้านบาทเมื่อ 29 มีนาคม 2565
อ้างอิงจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า บริษัทมี รายได้รวม 4,012,265.88 บาท ถือเป็นการเติบโตที่พุ่งสูงขึ้นอย่างมหาศาล เพิ่มขึ้นถึง 1,894.53% เมื่อเทียบกับปีงบการเงินก่อนหน้า
ดอย่างไรก็ตาม แม้รายได้จะเติบโตสูง แต่บริษัทยังไม่สามารถพลิกกลับมาตัวเขียวได้ ขาดทุนสุทธิ -2,372,278.74 บาท เมื่อเทียบกับค่ากลางอุตสาหกรรมในหมวดเดียวกัน (10501) พบว่า
- รายได้ของบริษัท (4.01 ล้านบาท) ยังคง ต่ำกว่าค่ามัธยฐานของอุตสาหกรรม ซึ่งอยู่ที่ 24,708,145.99 บาท
- ผลขาดทุนของบริษัท (-2.37 ล้านบาท) สูงกว่าค่ามัธยฐานของอุตสาหกรรม ซึ่งโดยเฉลี่ยเกือบจะเท่าทุน (ขาดทุน -3,453.51 บาท)
Mace Milk แถลง ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องดราม่า เชฟทักษ์ รายการวู้ดดี้
ล่าสุด 10 พฤศจิกายน Mace milk แถลงถึง ผู้บริโภคและผู้มีอุปการคุณทุกท่าน เรื่อง ประเด็นจากคลิปในสื่อออนไลน์ ความว่า
ในช่วงที่ผ่านมา มีประเด็นจากคลิปในสื่อออนไลน์ที่กล่าวถึงเรื่อง “น้ํานมโคไทย” ซึ่งทําให้ผู้บริโภคบางท่านเกิดความกังวลและมีการ เชื่อมโยงมาถึงแบรนด์ Mace Milk เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ทางแบรนด์ขอเรียนชี้แจงดังต่อไปนี้
Mace Milk ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อหา การสนทนา หรือความคิดเห็นใดที่ปรากฏในคลิปดังกล่าว และไม่ได้มีส่วนร่วมในการผลิต สนับสนุน หรือกําหนดเนื้อหาในรูปแบบใด ความคิดเห็นที่ปรากฏในคลิปเป็นมุมมองส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ มิใช่ท่าที หรือข้อความที่ แบรนด์กําาหนดให้สื่อสาร
ผู้ผลิตสินค้านํ้านมโคไทย ทุกบริษัทมีความสําคัญต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงโคนมและการส่งเสริมอาชีพให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเป็นอย่างมาก ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา Mace Milk ทํางานร่วมกับเกษตรกรไทยมาเป็นระยะเวลานาน โดยให้ความสําคัญกับการดูแลคุณภาพ นานมโคสดในทุกขั้นตอนเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานและเหมาะสมสําหรับผู้บริโภค เราให้ความเคารพต่อบทบาทของผู้ผลิตน้ํานมโค ไทยทุกราย ซึ่งล้วนมีส่วนสําคัญต่อความมั่นคงของอุตสาหกรรมโคนมไทยและการพัฒนาวิถีชีวิตของเกษตรกรทั่วประเทศ
หากเหตุการณ์ที่ผ่านมา ทําให้ผู้บริโภคบางท่านรู้สึกไม่สบายใจ ทางเราขออภัยในความกังวลที่อาจเกิดขึ้น และขอขอบคุณทุก
ข้อความที่ส่งเข้ามา เรายินดีรับฟังทุกความคิดเห็นด้วยความเคารพ
Mace Milk จะยังคงดําเนินงานตามมาตรฐานที่เราให้ความสําคัญเสมอมา และมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์น้ํานมโคไทยอย่าง ต่อเนื่องเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพให้กับทุกครอบครัว
