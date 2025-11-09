วีเจจ๋า โพสต์ช่วยน้ำท่วมสิงห์บุรี เผยเป็นแบบนี้มา 2 เดือน ชาวบ้าน 460 ชีวิตแย่

วีเจจ๋า ช่วยเป็นกระบอกเสียงช่วยชาวบ้านน้ำท่วมที่สิงห์บุรี เผยเป็นแบบนี้มา 2 เดือน บ้านเรือน 180 หลังคา พ่อแม่พี่น้องอีกกว่า 460 ชีวิตกำลังเดือดร้อน ชาวเน็ตเมนต์สนั่น คาใจทำไมไม่เป็นข่าว
วันนี้ (9 พ.ย.68) ณัฐฐาวีรนุช ทองมี หรือ “วีเจจ๋า” โพสต์เฟซบุ๊กแฟนเพจของตัวเอง @vj ja โดยเป็นการเผยให้เห็นภาพความเสียหายจากผลกระทบปริมาณมวลน้ำที่ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนพื้นที่ อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี เนื้อหาที่ช่วยเ็นกระบอกเสียงดังกล่าวระบุว่า
“ฝากประชาสัมพันธ์ค่ะ ชาวบ้านต้องการความช่วยเหลือค่ะ น้ำท่วมแบบนี้มา 2 เดือนแล้ว บ้านเรือน 180 หลังคาเรือน
ชาวบ้าน 460 คน กำลังเดือดร้อน พื้นที่ ม.1 ต.ทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ใครอยากช่วยข้าวสาร อาหารแห้ง ใดๆ
สามารถบริจาคได้ที่ศาลาหมู่บ้าน ม.1 ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี (ถนนสิงห์บุรี-ชัยนาท ใต้ ร.พ.อินทร์บุรี 200 ม.) ติดต่อผู้ใหญ่เชนทร์ 0627699967 โดยตรงได้เลยนะคะ”
หลังแจ้งข่าวไม่นาน ปรากฏคนจำนวนมกเข้ามาเขียนความเห็น อาทิ “ทีเรื่องแบบนี้ ไม่ออกข่าวให้หนักๆ” , “ขอบคุณนะคะที่ช่วยเป็นกระบอกเสียงให้ชาวอ.อินทร์บุรี ค่ะ ขอบคุณมากๆค่า” , “เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ทำอะไรบ้างเหรอคะ หรือ สส.ของจังหวัด น่าจะเป็นกระบอกเสียงได้นะคะถ้าความช่วยเหลือยังไปไม่ถึง โห…ตั้ง 2 เดือน”
“งบจังหวัดไปไหนหมดไม่ช่วยประชาชนหรือครับ ผู้ว่าสิงห์บุรี นายอำเภอ ช่วยด้วย ปชช. เดือดร้อน กำนัน ผญบ. อบต. อบจ. ปภ. ไปไหนหมดครับ ?”
“เมื่อวานได้ไปช่วยเหลือครอบครัวที่ถูกน้ำท่วมไปช่วยขนย้ายของเพราะป้ากับลุงแกอายุมากเเล้วอีกอย่างป้าก็เดินไม่ค่อยไหวออกมาอยู่บนถนนหนีน้ำก็ถาม ป้าบอกว่าไม่มี .หน่วยงาน หรือ ผญบ.ไม่มีไครมาสนใจเต๊นก็ไม่มีให้ต้องหาเช่าเองไม่ก็เอาสังกสีหรือผ้าใบกางนอนริมถนนประชาชนหลายพื้นที่หลายจังหวัดได้รับผลกระทบกันทั้งนั้นของที่แจกไปคนที่ไปรับส่วนมากก็ไม่ได้รับผลกระทบจริงอยากให้ลงช่วยเป็นจุดที่เขาเดือดร้อนจริงต้องการความช่วยเหลือจริงเราก็ได้นำผักสวนครัวในสวนไปให้กับครอบครัวที่อยู่ข้างถนนได้รับเป็นผลกระทบจริงคะ”
“หน่วยงานรัฐเงียบเลย”
นอกจากนี้ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งยังแท็กหา “รักชนก ศรีนอก – Rukchanok Srinork” สส.พรรคประชาชน พร้อมข้อความ “ช่วยชาวบ้านทีงับ พี่กัน จอมพลังไม่อยู่แล้ว”.
