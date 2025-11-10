ย้อนคำพูด กองทัพไทย เคยลั่นวาจา “อย่าให้มีขาที่ 7” ถ้ามี ก็พร้อมรบเขมร
โซเชียลขุดวาทะเดือด พล.อ.มนัส จันดี เคยประกาศลั่นชายแดน “ต้องไม่มีขาที่ 7” หากทหารไทยเหยียบระเบิดอีก จะใช้มาตรการตอบโต้ทางทหารทันที หลังล่าสุดเกิดเหตุซ้ำรอยที่ศรีสะเกษ
จากกรณีเหตุการณ์ล่าสุดเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 ที่กำลังพลทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดบริเวณพื้นที่ ห้วยตามาเรีย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ จนได้รับบาดเจ็บสาหัสขาขาด 1 นาย ซึ่งนับเป็นกำลังพลรายที่ 7 ที่ประสบเหตุในลักษณะนี้
เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้โลกโซเชียลและสื่อมวลชนต่างย้อนกลับไปถึง “คำเตือน” ของนายทหารระดับสูงที่เคยประกาศไว้อย่างชัดเจนก่อนหน้านี้
หลังจากที่ทีมข่าว เดอะ ไทยเกอร์ ได้ตรวจสอบข้อมูล ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2568 (ประมาณ 2 เดือนก่อนเกิดเหตุล่าสุด) พบว่ามีสำนักข่าวหลายแห่งรวมถึงสำนักข่าวช่อง AMARIN 34HD ได้รายงานว่า พล.อ.มนัส จันดี เสนาธิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแนวชายแดนไทย-กัมพูชา บริเวณภูมะเขือ และได้กล่าวถ้อยคำที่กลายเป็นประเด็นสำคัญในขณะนั้นว่า
“จะต้องไม่มีขาที่ 7 นะกัมพูชา”
โดย พล.อ.มนัส ได้ระบุชัดเจนว่า หากมีทหารไทยเหยียบกับระเบิดซ้ำอีกเป็นรายที่ 7 ฝ่ายไทยจะใช้ “มาตรการตอบโต้ทางทหาร” ทันที ซึ่งรวมถึงการใช้อาวุธหนักอย่างปืนใหญ่ยิงตอบโต้ไปยังพิกัดที่ประเมินว่าเป็นที่ตั้งของฝ่ายตรงข้าม
เหตุการณ์เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 68 ที่ จ.ส.อ. เทิดศักดิ์ สมาพงษ์ ประสบเหตุข้อเท้าขาดจากการเหยียบระเบิด จึงถือว่าเข้าเงื่อนไข ขาที่ 7 ตามที่เคยมีการประกาศเตือนไว้
ล่าสุด มีรายงานว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้สั่งการเบื้องต้นให้เลื่อนการส่งมอบเชลยศึกกัมพูชาออกไปก่อน และเตรียมทำหนังสือประท้วงอย่างเป็นทางการ เนื่องจากคาดว่าระเบิดที่พบเป็นระเบิดใหม่ ไม่ใช่ของตกค้างในอดีต
ขณะนี้สังคมกำลังจับตาดูท่าทีของกองทัพไทยว่า จะมีการตอบโต้ทางทหาร ตามที่เคยลั่นวาจาไว้หรือไม่
