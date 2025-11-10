สั่งปิดตาย ชายแดนบ้านหาดเล็ก จ.ตราด ห้ามไทยเข้า-เขมรออก ทุกกรณีไม่มียกเว้น
กป.ชต. มีคำสั่งด่วน ปิดตาย 100% จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก และจุดผ่อนปรนใน จ.ตราด ห้ามคนไทย-กัมพูชา เข้าออกทุกกรณีโดยไม่มีข้อยกเว้น
ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดตราด ว่าเข้าสู่วันที่ 2 ของการปิดด่าน โดยจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็กได้ถูกสั่งปิดตาย ห้ามบุคคลเข้าออกทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นคนไทยที่ต้องการกลับเข้าประเทศ หรือชาวกัมพูชาที่ต้องการเดินทางออกไป
คำสั่งดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่ 9 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองคลองใหญ่ระบุว่าเป็นคำสั่งเร่งด่วนจากกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (กปช.จต.) ให้ปิดชายแดน ซึ่งต่างจากก่อนหน้านี้ที่ยังมีการผ่อนผันให้เดินทางได้หากทำเรื่องผ่านแดนตามปกติ
ขณะนี้ เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินที่ 182 (ฉก.นย.182) บ้านหาดเล็ก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรคลองใหญ่ ยังคงตรึงกำลังเฝ้าประจำจุดผ่านแดนอย่างเข้มงวด แม้จะยังไม่มีหนังสือคำสั่งอย่างเป็นทางการมาถึงก็ตาม
นอกจากจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็กแล้ว จุดผ่อนปรนทางการค้าอื่น ๆ ในพื้นที่อำเภอบ่อไร่ เช่น บ้านมะม่วง และบ้านหมื่นด่าน ก็ได้รับคำสั่งให้ปิดด่านเช่นเดียวกัน สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมและสาเหตุที่แน่ชัด คงต้องรอการชี้แจงอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- กัมพูชา กังวล ‘อภิสิทธิ์’ คัมแบ็ก อดีตเคยขัดแย้งกัน หวั่นปัญหาชายแดนปะทุ
- เพจดังชี้พิรุธ เขมรอาจล้ำดินแดนไทย สร้างฐานสแกมเมอร์ใหม่ ติดชายแดนช่องจอม
- “แม่ทัพกุ้ง” เผยมีคนสั่งให้หยุด ปะทะเขมร 6 ชม. แรก ถ้าบอกว่าใครสั่ง เขาอยู่ไม่ได้
