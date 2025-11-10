ศาลยกฟ้อง “สว.นันทนา” คดีหมิ่น “สว.แดง” คนขายหมู ชี้ ไม่หมิ่นประมาท-ด้อยค่า
ศาลแขวงดุสิต พิพากษายกฟ้อง “สว.นันทนา นันทวโรภาส” ข้อหาหมิ่นประมาท จากคำพูด “ได้คนขายหมูเข้ามาเป็นกรรมาธิการ” ชี้ไม่เป็นการด้อยค่า
จากกรณีที่ นางแดง กองมา สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ยื่นฟ้อง น.ส.นันทนา นันทวโรภาส สมาชิกวุฒิสภา ในข้อหาหมิ่นประมาท สืบเนื่องจากคำพูดของ สว.นันทนา ที่กล่าวในที่ประชุมว่า “ดิฉันถูกโหวตออกจากกรรมาธิการพัฒนาการเมือง ได้คนขายหมูเข้ามาเป็นกรรมาธิการ” ซึ่งหมายถึง สว.แดง กองมา ที่มีประวัติการประกอบอาชีพขายหมูมาก่อน
นายอนันต์ชัย ไชยเดช ทนายความ ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กว่า วันนี้ เวลา 9.00 น. ศาลแขวงดุสิต คดีหมายเลขดำที่ อ.562/2568 ระหว่าง นางแดง กองมา โจทก์ กับนางสาวนันทนา นันทวโรภาส จำเลย มีคำพิพากษายกฟ้อง “คนขายหมู” ไม่หมิ่นประมาท ไม่เป็นการด้อยค่า
พร้อมกันนี้ ยังได้มีการเปิดคำพิพากษาโดยย่อว่า “….การที่จำเลยให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน จึงล้วนเป็นข้อเท็จจริงเเละการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับกระบวนการคัดสรรบุคคลที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมธิการการพัฒนาการเมืองเท่านั้น และเมื่อไม่มีปรากฏข้อเท็จจริงอื่นใดนอกเหนืออันจะส่อแสดงให้เห็นเจตนาไม่สุจริตของจำเลย ถือไม่ได้ว่า จำเลยดูหมิ่น พยานหลักฐานโจทก์ไม่มีมูลความผิดตามฟ้อง พิพากษายกฟ้อง“
ด้าน นันทนา ได้แชร์โพสต์ของทนายอนันตชัย พร้อมกับระบุข้อความว่า ขอขอบพระคุณทนายกระดูกเหล็ก ที่ช่วยซักค้านในการไต่สวนมวลฟ้อง จนศาลมีคำพิพากษายกฟ้องในที่สุด นี่คือการต่อสู้เพื่อความถูกต้อง เป็นธรรมให้กับสังคมอย่างแท้จริง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ศิโรตม์ ซัด “สว.แดง กองมา” ต้นเหตุถอดถอน สว.นันทนา ปมคนขายหมู
- ด่วน! สว. รวมกัน ฟันผิด นันทนา ฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรม ยื่นป.ป.ช.ฟันต่อ
- นันทนา โวย สภาล่ม 2 วัน สูญงบ 19 ล้าน ซัด สส. – สว. หาเสียงแก้ รฐน. แต่ไม่ทำหน้าที่
ติดตาม The Thaiger บน Google News: