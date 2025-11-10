ข่าวดาราบันเทิง

เต๋อ เปิดใจถึง ใหม่ ในงานวิวาห์ ดีใจที่ได้เป็นคู่ชีวิต ความหมายซึ้งทุกประโยค

ใหม่ ดาวิกา เปิดใจถึง เต๋อ ฉันทวิชช์ ในงานแต่ง

เต๋อ ฉันทวิชช์ เปิดใจถึง ใหม่ ดาวิกา กล่าวคำสัญญาหวานซึ้งในงานแต่ง ขอบคุณที่ตอบตกลงเป็นคู่ชีวิต จะดูแลให้สมกับความรักที่มีให้ เผยที่มาชุดเจ้าสาวสุดหรู เปิดภาพบรรยากาศสุดโรแมนติก

หลังจากที่คบหาดูใจกันมานาน ใหม่ ดาวิกา และ เต๋อ ฉันทวิชช์ จูงมือวิวาห์หวานชื่นเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2568 ณ Maison Mystique บูทีคโฮสเทลที่เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยเจ้าสาวมาในชุดสีขาวบริสุทธิ์ดีไซน์เกาะอกสุดคลาสสิก เจ้าบ่าวหล่อภูมิฐานในชุดสูททักซิโด้ขาวดำ ท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกและอ้อมกอดสุดอบอุ่น โดยมีเพื่อน ๆ สนิททั้งในและนอกวงการบันเทิงไปร่วมเป็นสักขีพยานรัก พร้อมโมเมนต์ประคองจูบสุดอบอุ่นที่ทำเอาแฟน ๆ ใจละลาย

งานแต่งของทั้งคู่จัดขึ้นท่ามกลางขุนเขาและธรรมชาติ ตกแต่งด้วยม่านผ้าสีขาวและดอกไม้สีขาวสะอาดตาอย่างอลังการ ทำให้บรรยากาศดูอ่อนโยนและโรแมนติกมาก ใหม่ ดาวิกา สวมชุดเจ้าสาวสีขาวบริสุทธิ์ ดีไซน์ คลาสสิกแบบเกาะอก เน้นการตัดเย็บที่พิถีพิถัน ทำให้เจ้าสาวดูสวยสง่าและอ่อนโยนอย่างที่สุด เผยออร่าของซุปตาร์ที่โดดเด่นท่ามกลางฉากหลังสีเขียว ขณะที่ หนุ่มเต๋อมาในชุดสูททักซิโด้เข้ากันกับชุดเจ้าสาวอย่างลงตัว

บรรยากาศงานแต่ง ใหม่-เต๋อ
ภาพจาก Instagram : davikah

สาวใหม่โพสต์ภาพตนเองขณะสวมชุดเจ้าสาวผ่านอินสตาแกรม davikah เผยที่มาชุดสุดหรูจากแบรนด์ Gucci ระบุเป็นข้อความภาษาอังกฤษ “I love you, Gucci. Thank you for making this amazing dress for me. I’m so honored. Like I live in my dreams once again thank you love you. #Gucci” แปลเป็นไทยได้ว่า “ฉันรักคุณ Gucci ขอบคุณที่รังสรรค์ชุดที่น่าทึ่งนี้ให้ฉัน ฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งราวกับว่าฉันได้ใช้ชีวิตอยู่ในความฝันอีกครั้ง ขอบคุณ รักคุณนะคะ #Gucci”

ภาพล่าสุดที่เจ้าสาวเผยออกมานั้น แสดงให้เห็นทั้งคู่จับมือกันด้วยรอยยิ้มแห่งความสุข และมีภาพที่เจ้าบ่าว ประคองจูบเจ้าสาวอย่างอบอุ่น ท่ามกลางดอกไม้สีขาวจำนวนมหาศาล ซึ่งเป็นภาพที่ทำเอาแฟน ๆ ที่ได้เห็นต่างรู้สึกใจละลายไปตาม ๆ กัน

ใหม่ ดาวิกา เปิดที่มาชุดแต่งงาน
ภาพจาก Instagram : davikah

นอกจากนี้ ใหม่ ดาวิกา โพสต์คลิปวิดีโอความยาว 1.06 นาที ผ่าน X @DavikaH แชร์โมเมนต์สุดสวีทขณะที่ตนเองและฝ่ายชายยืนเคียงคู่กัน โดยที่ เต๋อ ฉันทวิชช์ ถือไมค์พูดความในใจถึงเจ้าสาว เผยว่า “ทุกเส้นทางที่ผมเดินไปทุก ๆ วัน เวลาที่มีเขาอยู่เหมือนโลกนี้มันสวยขึ้น มันน่าอยู่ขึ้น แล้วก็ทำให้ผมมีความสุขมาก ๆ เลยครับ แล้วก็ขอบคุณน้องใหม่ ดาวิกาที่เข้ามาในชีวิต ขอบคุณที่ตอบตกลงเป็นคู่ชีวิตผมจากนี้ไปนะครับ

ขอบคุณทุก ๆ คนที่มาในวันนี้ ผมมองไปแล้วผมรู้สึกมีความสุขมาก เพราะทุกคนเป็นคนที่รักเราทั้งสองคนจริง ๆ ครับ

วันนี้ผมขอสัญญาว่าหลังจากนี้ไปจะดูแลน้องใหม่ให้ดีมาก ๆ ที่สุด จะยุงไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอม แล้วก็จะรักแล้วก็ทะนุถนอม จะตามใจและสปอยทุกอย่างให้สมกับรักที่น้องใหม่มีให้ผม”

ขณะที่ ใหม่ ดาวิกา ตอบกลับว่า “ขอบคุณพี่เต๋อเหมือนกันนะคะ ดีใจมาก ๆ ที่ได้เป็นภรรยาของพี่”

เต๋อ เปิดใจถึง ใหม่ ดาวิกา
ภาพจาก : @DavikaH

บรรยากาศงานแต่งของ ใหม่ ดาวิกา และ เต๋อ ฉันทวิชช์
ภาพจาก Instagram : davikah
บรรยากาศงานแต่งของ ใหม่ ดาวิกา และ เต๋อ ฉันทวิชช์ - 2
ภาพจาก Instagram : davikah
ใหม่ ดาวิกา เปิดภาพงานแต่ง เต๋อ ฉันทวิชช์
ภาพจาก Instagram : davikah
บรรยากาศงานแต่งของ ใหม่ ดาวิกา และ เต๋อ ฉันทวิชช์ - 4
ภาพจาก Instagram : davikah
ใหม่ ดาวิกา สวมชุดเจ้าสาว
ภาพจาก Instagram : davikah
ใหม่ ดาวิกา เปิดภาพงานแต่ง เต๋อ ฉันทวิชช์ - 2
ภาพจาก Instagram : davikah
ใหม่ ดาวิกา สวมชุดเจ้าสาว- 2
ภาพจาก Instagram : davikah
บรรยากาศงานแต่งของ ใหม่ ดาวิกา และ เต๋อ ฉันทวิชช์ - 3
ภาพจาก Instagram : davikah
ใหม่ ดาวิกา สวมชุดเจ้าสาว-3
ภาพจาก Instagram : davikah
ใหม่ ดาวิกา สวมชุดเจ้าสาว-4
ภาพจาก Instagram : davikah

