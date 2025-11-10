อบอุ่น สถานที่จัดงานแต่ง ใหม่-เต๋อ วิวาห์เรียบง่ายที่เขาใหญ่ ท่ามกลางธรรมชาติ

เปิดภาพสถานที่จัดงานแต่ง ใหม่ ดาวิกา และ เต๋อ ฉันทวิชช์ เข้าพิธีวิวาห์ ณ Maison Mystique กลางเขาใหญ่ ดุจปราสาทเจ้าหญิง ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่น
วงการบันเทิงร่วมยินดี คู่รักโรแมนติกอย่าง ใหม่ ดาวิกา โฮร์เน่ และ เต๋อ ฉันทวิชช์ ธนะเสวี จูงมือกันเข้าสู่พิธีวิวาห์อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา ท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติก ณ ท่ามกลางขุนเขา ซึ่งภาพที่ถูกเผยแพร่ออกมานั้นมาจากอินสตาแกรมของ ฮาน่า ทัศนาวลัย และ ฮิวโก้ จุลจักร จักรพงษ์ พร้อมด้วยเพื่อนและคนสนิทร่วมแสดงความยินดีกับงานในครั้งนี้
นอกจากบรรยากาศของงานที่อบอุ่นและเรียบง่ายแล้ว สิ่งที่สะดุดตาแฟน ๆ ที่สุดคงหนีไม่พ้นความสวยสง่าของคู่บ่าวสาว โดย ใหม่ ดาวิกา ปรากฏตัวในชุดเจ้าสาวสีขาวบริสุทธิ์ ดีไซน์เกาะอก เผยผิวสวยออร่า ตัวชุดทำจากผ้าลูกไม้ที่มีลวดลายละเอียดอ่อน ทำให้ดูสวยงามดุจเจ้าหญิงที่หลุดมาจากเทพนิยาย ขณะที่เจ้าบ่าว เต๋อ ฉันทวิชช์ ดูหล่อเหลาภูมิฐานในชุดทักซิโด้สีขาวดำสุดคลาสสิกเคียงคู่เจ้าสาวอย่างลงตัว
แม้งานแต่งของทั้งคู่จะจัดขึ้นอย่างเรียบง่าย โดยมีเพียงครอบครัวและคนสนิทร่วมเป็นสักขีพยาน แต่สิ่งที่ทำให้งานนี้พิเศษคือ สถานที่จัดงานที่ก่อนหน้านี้แฟน ๆ ตั้งข้อสงสัยว่าใช่ที่จัดงานวิวาห์หรือไม่ ภาพสถานที่นั่นก็คือ Maison Mystique หรือ บูทีคโฮสเทลสุดอลังการ ตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขาในพื้นที่เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา สถานที่ตกแต่งอย่างสวยงามเต็มไปด้วยความอบอุ่นทำให้ภาพถ่ายในวันวิวาห์ของทั้งคู่สวยสง่า
ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ สาวใหม่เคยโพสต์ภาพของ Maison Mystique ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว davikah โดยไม่มีข้อความใด ๆ มีเพียงอิโมจิหัวใจสีเขียว 1 ดวง เผยภาพอาคารสไตล์ยุโรปที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันเขียวขจี การเลือกสถานที่นี้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจที่อยากให้งานแต่งงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและโรแมนติกอย่างแท้จริง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ใหม่ ดาวิกา แต่งงาน เต๋อ เขาใหญ่หวานมาก ต้นรัก 7 ปี ลิงกับลุง
- ส่องราคาแหวนเพชร 15 กะรัต ใหม่ ดาวิกา เพชรน้ำงามหายาก เม็ดเดียวในโลก
- ใหม่ ดาวิกา อวดแหวนเพชรเม็ดโต หลัง เต๋อ ฉันทวิชช์ ขอแต่งงานฉลองรัก 7 ปี
ติดตาม The Thaiger บน Google News: