ข่าวดาราบันเทิง

อบอุ่น สถานที่จัดงานแต่ง ใหม่-เต๋อ วิวาห์เรียบง่ายที่เขาใหญ่ ท่ามกลางธรรมชาติ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 10 พ.ย. 2568 11:05 น.| อัปเดต: 10 พ.ย. 2568 11:05 น.
103
สถานที่จัดงานแต่งของ ใหม่ ดาวิกา และ เต๋อ ฉันทวิชช์

เปิดภาพสถานที่จัดงานแต่ง ใหม่ ดาวิกา และ เต๋อ ฉันทวิชช์ เข้าพิธีวิวาห์ ณ Maison Mystique กลางเขาใหญ่ ดุจปราสาทเจ้าหญิง ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่น

วงการบันเทิงร่วมยินดี คู่รักโรแมนติกอย่าง ใหม่ ดาวิกา โฮร์เน่ และ เต๋อ ฉันทวิชช์ ธนะเสวี จูงมือกันเข้าสู่พิธีวิวาห์อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา ท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติก ณ ท่ามกลางขุนเขา ซึ่งภาพที่ถูกเผยแพร่ออกมานั้นมาจากอินสตาแกรมของ ฮาน่า ทัศนาวลัย และ ฮิวโก้ จุลจักร จักรพงษ์ พร้อมด้วยเพื่อนและคนสนิทร่วมแสดงความยินดีกับงานในครั้งนี้

นอกจากบรรยากาศของงานที่อบอุ่นและเรียบง่ายแล้ว สิ่งที่สะดุดตาแฟน ๆ ที่สุดคงหนีไม่พ้นความสวยสง่าของคู่บ่าวสาว โดย ใหม่ ดาวิกา ปรากฏตัวในชุดเจ้าสาวสีขาวบริสุทธิ์ ดีไซน์เกาะอก เผยผิวสวยออร่า ตัวชุดทำจากผ้าลูกไม้ที่มีลวดลายละเอียดอ่อน ทำให้ดูสวยงามดุจเจ้าหญิงที่หลุดมาจากเทพนิยาย ขณะที่เจ้าบ่าว เต๋อ ฉันทวิชช์ ดูหล่อเหลาภูมิฐานในชุดทักซิโด้สีขาวดำสุดคลาสสิกเคียงคู่เจ้าสาวอย่างลงตัว

ใหม่และเต๋อเข้าพิธีแต่งงาน

แม้งานแต่งของทั้งคู่จะจัดขึ้นอย่างเรียบง่าย โดยมีเพียงครอบครัวและคนสนิทร่วมเป็นสักขีพยาน แต่สิ่งที่ทำให้งานนี้พิเศษคือ สถานที่จัดงานที่ก่อนหน้านี้แฟน ๆ ตั้งข้อสงสัยว่าใช่ที่จัดงานวิวาห์หรือไม่ ภาพสถานที่นั่นก็คือ Maison Mystique หรือ บูทีคโฮสเทลสุดอลังการ ตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขาในพื้นที่เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา สถานที่ตกแต่งอย่างสวยงามเต็มไปด้วยความอบอุ่นทำให้ภาพถ่ายในวันวิวาห์ของทั้งคู่สวยสง่า

ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ สาวใหม่เคยโพสต์ภาพของ Maison Mystique ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว davikah โดยไม่มีข้อความใด ๆ มีเพียงอิโมจิหัวใจสีเขียว 1 ดวง เผยภาพอาคารสไตล์ยุโรปที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันเขียวขจี การเลือกสถานที่นี้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจที่อยากให้งานแต่งงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและโรแมนติกอย่างแท้จริง

สถานที่แต่งงานของใหม่ และเต๋อ
ภาพจาก Instagram : davikah

งานแต่งของ ใหม่ และ เต๋อ

ใหม่ และ เต๋อ แต่งงาน

ชาวเน็ตเดาสถานที่แต่งงาน ใหม่ ดาวิกา และ เต๋อ เต๋อ ฉันทวิชช์
ภาพจาก Instagram : davikah
ชาวเน็ตเดาสถานที่แต่งงาน ใหม่ ดาวิกา และ เต๋อ เต๋อ ฉันทวิชช์ - 2
ภาพจาก Instagram : davikah
ชาวเน็ตเดาสถานที่แต่งงาน ใหม่ ดาวิกา และ เต๋อ เต๋อ ฉันทวิชช์ - 4
ภาพจาก Instagram : davikah
ชาวเน็ตเดาสถานที่แต่งงาน ใหม่ ดาวิกา และ เต๋อ เต๋อ ฉันทวิชช์ - 3
ภาพจาก Instagram : davikah
ชาวเน็ตเดาสถานที่แต่งงาน ใหม่ ดาวิกา และ เต๋อ เต๋อ ฉันทวิชช์ - 5
ภาพจาก Instagram : davikah
ชาวเน็ตเดาสถานที่แต่งงาน ใหม่ ดาวิกา และ เต๋อ เต๋อ ฉันทวิชช์ - 6
ภาพจาก Instagram : davikah
ชาวเน็ตเดาสถานที่แต่งงาน ใหม่ ดาวิกา และ เต๋อ เต๋อ ฉันทวิชช์ - 7
ภาพจาก Instagram : davikah
ชาวเน็ตเดาสถานที่แต่งงาน ใหม่ ดาวิกา และ เต๋อ เต๋อ ฉันทวิชช์ - 8
ภาพจาก Instagram : davikah

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เชฟทักษ์ ขอโทษ ดราม่านมวัวไทย หลังคลิปรายการพูดถึงนมไทยเป็นนมผง ข่าว

เชฟทักษ์ ขอโทษ ดราม่านมวัวไทย ยันเจตนาดี ไม่ได้โจมตีแบรนด์อื่น ขออภัยทุกยี่ห้อที่เจอผลกระทบ

1 นาที ที่แล้ว
อนุทิน กัมพูชา ข่าวการเมือง

อนุทิน ประกาศหยุดทุกข้อตกลงกับกัมพูชา-หยุดส่งตัวเชลยศึก 18 คน

5 นาที ที่แล้ว
เปิดประวัติ 3 สตรีแห่งยุค ผู้หญิงอรอนงค์ คุณหญิงชยุตรา คุณหญิงปภัสสร ข่าว

เปิดประวัติ 3 สตรีแห่งยุค ผู้หญิงอรอนงค์ คุณหญิงชยุตรา คุณหญิงปภัสสร

48 นาที ที่แล้ว
ใครสั่งแม่ทัพกุ้งหยุดยิง เจ๊เอ๋ โดดโผล่คำใบ้ อนุทิน ยังอยากรู้ ข่าวการเมือง

ใครสั่งแม่ทัพกุ้งหยุดยิง เจ๊เอ๋ โดดโผล่คำใบ้ อนุทิน ยังอยากรู้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! อัปเดตอาการ 2 ทหารไทย เหยียบกับระเบิด ชายแดนศรีสะเกษ สาหัส 1

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;บิ๊กเล็ก&quot; สั่งเลื่อนส่งตัว 18 เชลยศึกเขมร หลังทหารไทย เหยียบกับระเบิด ข่าว

“บิ๊กเล็ก” สั่งเลื่อนส่งตัว 18 เชลยศึกเขมร หลังทหารไทย เหยียบกับระเบิด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อภิสิทธิ แคมเปญพรรคประชาธิปัตย์ ข่าวการเมือง

หัวหน้ามาร์คทำถึง! ไปดูคลิป อภิสิทธิ์ ผุดแคมเปญ “All Mark” ชวนสมัครพรรคปชป.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อนุทิน โต้ข่าวเท็จเตือนแม่ทัพกุ้งหยุงยิง ลั่น อยากรู้เหมือนกันว่าใครสั่ง ข่าว

อนุทิน โต้ข่าวเตือน ‘แม่ทัพกุ้ง’ สั่งหยุดยิง ยืนยันรักกันดี อยากรู้ตัวคนสั่งเหมือนกัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ &quot;นโรดม จักราวุธ&quot; ทายาทราชสกุล นโรดม ผู้นำพรรคฟุนซิเปก กัมพูชา ข่าว

ประวัติ “นโรดม จักราวุธ” ทายาทราชสกุล นโรดม ผู้นำพรรคฟุนซิเปก กัมพูชา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
จันทร์จวง ดวงจันทร์ ยืนยันผลตรวจมะเร็งระยะที่ 1 ผ่านโซเชียลมีเดีย บันเทิง

กำลังใจล้น “จันทร์จวง ดวงจันทร์” น้องสาว “พุ่มพวง” แจ้งข่าวเศร้า ป่วยมะเร็งขั้นที่ 1

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไผ่ลิกค์ จัดบอล7คน ข่าว

สส.ไผ่ ลิกค์ เจอคนกำแพงเพชรถามสนั่น หลังประกาศช่วย รร.หมอนทองวิทยา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปภ. แจ้งเตือนด่วน สมุทรปราการ เสี่ยงน้ำท่วม หลังเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำ ข่าว

ปภ. แจ้งเตือนด่วน สมุทรปราการ เสี่ยงน้ำท่วม หลังเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถานที่จัดงานแต่งของ ใหม่ ดาวิกา และ เต๋อ ฉันทวิชช์ บันเทิง

อบอุ่น สถานที่จัดงานแต่ง ใหม่-เต๋อ วิวาห์เรียบง่ายที่เขาใหญ่ ท่ามกลางธรรมชาติ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฉ &quot;อดีตเจ้าชายแอนดรูว์&quot; หิ้วโสเภณีเข้าวัง &quot;ควีนอลิซาเบธ&quot; รู้แต่เงียบ เพราะเป็นลูกรัก ข่าวต่างประเทศ

แฉ “อดีตเจ้าชายแอนดรูว์” หิ้วโสเภณีเข้าวัง “ควีนอลิซาเบธ” รู้แต่เงียบ เพราะเป็นลูกรัก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ปีศาจในคราบคน! จับครูพี่เลี้ยงหื่น ถ่ายคลิปข่มขืนเด็ก-เปิดการ์ตูนโป๊ล้างสมองเด็ก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทหารไทย เหยียบกับระเบิด พื้นที่ กองทัพภาคที่ 2 ข่าว

สลด! ทหารไทย เหยียบกับระเบิด รายที่ 7 พื้นที่กองทัพภาคที่ 2 “ห้วยตามาเรีย”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
มาดามยุ้ย เดือด ตร.เรียกตรวจ 2 รอบ ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน กรมทางหลวง ยัน ปฏิบัติถูกต้อง ข่าว

มาดามยุ้ย เดือด ตร.เรียกตรวจ 2 รอบ ไม่ติดป้ายทะเบียน กรมทางหลวง ยัน ปฏิบัติถูกต้อง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ &quot;เมย์ ศวิตา&quot; กูรูสายเฮลตี้ เจ้าของเพจ MS&#039;Happydiet ผู้เปลี่ยนการกินให้มีความสุข ข่าว

ประวัติ “เมย์ ศวิตา” กูรูสายเฮลตี้ เจ้าของเพจ MS’Happydiet ผู้เปลี่ยนการกินให้มีความสุข

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวง

วันเกิดพระพรหม 9 พ.ย. วิธีไหว้ ของบูชา-เลขมงคล พลาดวันนี้ไหว้ได้ไหม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โมโตจีพี 4000 ล้าน ข่าวการเมือง

งบอุ้มโมโตจีพี 4000 ล้าน เดือด ! มติครม.เอื้อ “อนุทิน-เนวิน” ใช้หนี้ถึงปี 74

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮยอนอา วูบกลางเวที Waterbomb มาเก๊า ขณะทำการแสดง บันเทิง

ฮยอนอา นักร้องสาว เป็นลมกลางเวที จำอะไรไม่ได้ หลังโหมลดน้ำหนัก 10 กก.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้ำ พัชรพร มิสแกรนด์ โป๊ะแตก สามีนอกใจ จนติดโรค เพราะจิ๊มิเหม็น เป็นเดือนไม่หาย บันเทิง

น้ำ พัชรพร มิสแกรนด์ โป๊ะแตก สามีนอกใจ จนติดโรค เพราะจิ๊มิเหม็น เป็นเดือนไม่หาย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กระทรวงการคลัง เตือน 5.5 แสนคน รีบใช้สิทธิ &quot;คนละครึ่งพลัส&quot; ครั้งแรกก่อน 11 พ.ย. นี้ หากไม่ใช้จะถูกตัดสิทธิทันที เศรษฐกิจ

คลังย้ำ 5 แสนราย จ่อตัดสิทธิ คนละครึ่งพลัส หากไม่ใช้พรุ่งนี้ 11 พ.ย.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจเฟซบุ๊ก thaiarmedforce สงสัย แม่ทัพกุ้ง พูดทำไม คนมีสั่งหยุดยิงเขมร แต่ไม่ยอมบอกชื่อ ไม่เกิดประโยชน์ ทำกองทัพปั่นป่วน ข่าว

เพจดัง สงสัย “แม่ทัพกุ้ง” พูดทำไม มีคนสั่งหยุดยิงเขมร แต่ไม่บอกชื่อ ทำกองทัพปั่นป่วน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมอุตุฯ เผยเส้นทางพายุ &quot;ฟงวอง&quot; ล่าสุด หลังพัดถล่มฟิลิปปินส์ เตรียมวกขึ้นฝั่งไต้หวันช่วง 12-13 พ.ย. นี้ ยืนยันไทยไม่ได้รับผลกระทบโดยตรง แต่ผู้จะเดินทางควรเช็กสภาพอากาศ ข่าว

หวิดฝนกระหน่ำ! พายุฟงวอง พ้นฟิลิปปินส์ จ่อวกไปไต้หวัน กรมอุตุฯ ยันไม่เข้าไทย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 10 พ.ย. 2568 11:05 น.| อัปเดต: 10 พ.ย. 2568 11:05 น.
103
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เชฟทักษ์ ขอโทษ ดราม่านมวัวไทย หลังคลิปรายการพูดถึงนมไทยเป็นนมผง

เชฟทักษ์ ขอโทษ ดราม่านมวัวไทย ยันเจตนาดี ไม่ได้โจมตีแบรนด์อื่น ขออภัยทุกยี่ห้อที่เจอผลกระทบ

เผยแพร่: 10 พฤศจิกายน 2568
อนุทิน กัมพูชา

อนุทิน ประกาศหยุดทุกข้อตกลงกับกัมพูชา-หยุดส่งตัวเชลยศึก 18 คน

เผยแพร่: 10 พฤศจิกายน 2568
เปิดประวัติ 3 สตรีแห่งยุค ผู้หญิงอรอนงค์ คุณหญิงชยุตรา คุณหญิงปภัสสร

เปิดประวัติ 3 สตรีแห่งยุค ผู้หญิงอรอนงค์ คุณหญิงชยุตรา คุณหญิงปภัสสร

เผยแพร่: 10 พฤศจิกายน 2568
ใครสั่งแม่ทัพกุ้งหยุดยิง เจ๊เอ๋ โดดโผล่คำใบ้ อนุทิน ยังอยากรู้

ใครสั่งแม่ทัพกุ้งหยุดยิง เจ๊เอ๋ โดดโผล่คำใบ้ อนุทิน ยังอยากรู้

เผยแพร่: 10 พฤศจิกายน 2568
Back to top button