ใหม่-เต๋อ ยัน จัดงานแต่งตามแพลนเดิม ปรับพิธีสุภาพเรียบง่าย-ลดจำนวนแขก

ไม่เลื่อนแน่นอน! ใหม่ ดาวิกา-เต๋อ ฉันทวิชช์ ยืนยัน จัดงานแต่งงานตามกำหนดเดิม ปลายปี 68 เผย ทุกอย่างเตรียมไว้ลงตัวแล้ว ย้ำ ปรับพิธีสุภาพ-ลดจำนวนแขกลง
ยังคงยืนยันเดินหน้าจัดงานวิวาห์ช่วงปลายปี 68 ตามแพลนเดิมที่วางไว้ สำหรับคู่รักคนดัง ใหม่ ดาวิกา และเต๋อ ฉันทวิชช์ หลังฝ่ายชายทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานด้วยแหวนเพชรเม็ดโตกระแทกตามูลค่า 15 กะรัต สนนราคาสูงถึง 24 ล้านบาท ฉลองรัก 7 ปีไปเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2568 ที่ผ่านมา
ใหม่ ดาวิกา อวดแหวนเพชรเม็ดโต หลัง เต๋อ ฉันทวิชช์ ขอแต่งงานฉลองรัก 7 ปี
ล่าสุด ใหม่ ดาวิกา-เต๋อ ฉันทวิชช์ มีโอกาสได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับประเด็นงานแต่งงานที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปี 68 นี้ในงานเปิดตัว ซีรีส์เกิร์ลเลิฟ CLAIREBELL คลั่ง/รัก/นักโทษ ณ โรงภาพยนตร์ ZIGMA CINESTADIUM SF WORLD CINEMA ชั้น 9 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
ใหม่ ดาวิกา เผยว่า “งานแต่งงานยังเป็นแพลนเดิม ไม่เลื่อน แต่ปรับรายละเอียดงานต่าง ๆ ให้สุภาพและเรียบร้อยขึ้น เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน และอาจจะลดจำนวนแขกรร่วมงานลงเหลือแค่หลักสิบ เพราะไม่อยากเอกเกริก ก่อนหน้านี้แพลนเอาไว้ก็หลักสิบคน แต่พอเกิดแบบนี้คนก็จะน้อยลงมาอีกจากที่ตั้งไว้
ทุกอย่างได้เตรียมการเอาไว้หมดแล้ว ทุก ๆ อย่างมันลงล็อกหมด วางมัดจำเอย คนที่บินมาจากต่างประเทศเอย ถ้าไม่ได้จัดงานช่วงนี้ก็อาจจะยาวเลย ไม่รู้ว่าจะเมื่อไหร่ ด้วยฤกษ์ที่ได้มาด้วยก็เป็นส่วนหนึ่ง ก็จะปรับให้สุภาพเรียบร้อย และได้บอกแขกในงานแล้วว่าใครสะดวกมาหรือไม่สะดวกมาก็ได้หมด มันค่อนข้างยากที่เลี่ยง โยกไม่ได้จริง ๆ แต่จะไม่ให้กระทบใคร ให้มันเป็นวันของเราจริง ๆ แต่วันไหนยังไม่คอนเฟิร์ม แน่ ๆ คือปลายปี แต่ตอนนี้เลยก็ได้ พร้อมแล้ว แหวนก็มาแล้ว”
ด้าน เต๋อ ฉันทวิชช์ กล่าวเสริมว่า “ทุกอย่างถูกแพลนไปเยอะมาก ๆ โดยรวมเป็นไปตามแพลน แค่ปรับลดเล็ก ๆ น้อย ๆ เท่านั้น ตนก็พร้อมแล้วเช่นกัน อยากใช้ชีวิตร่วมกับ ใหม่ ดาวิกา ว่าที่เจ้าสาวคนสวยแล้ว”
