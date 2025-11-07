คลิประทึก! พายุ “คัลแมกี” ซัดเวียดนาม รถจอดนิ่งยังไหล หลังคาปลิวว่อน
เผยภาพนาทีพายุไต้ฝุ่น “คัลแมกี” ขึ้นฝั่งถล่มเมืองกวีเญิน เวียดนาม ลมแรงจัดซัดมอเตอร์ไซค์คว่ำ หลังคาบ้านปลิวว่อน รถยนต์จอดนิ่งถึงกับเลื่อนถอยหลังเอง
สำนักข่าวต่างประเทศ Disaster News ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอเหตุการณ์ระทึก ขณะพายุไต้ฝุ่น “คัลแมกี” (Kalmaegi) พัดถล่มชายฝั่งประเทศเวียดนาม โดยเฉพาะในพื้นที่เมือง กวีเญิน (Quy Nhon) ซึ่งเผยให้เห็นความรุนแรงของกระแสลมที่สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างfds
ในคลิปดังกล่าว ปรากฏภาพลมพายุที่พัดแรงจัดจนรถมอเตอร์ไซค์ไม่สามารถวิ่งบนถนนได้ และบางคันถึงกับปลิวล้มลงกับพื้น นอกจากนี้ ยังมีภาพสายไฟฟ้าขาดเสียหาย และหลังคาบ้านเรือนประชาชนถูกลมพัดจนหลุดปลิวว่อนไปทั่วบริเวณ โดยไม่สามารถคาดเดาทิศทางได้
ความรุนแรงของพายุยังทำให้ รถยนต์บางคันที่จอดอยู่นิ่งๆ ถึงกับเลื่อนถอยหลังไปเอง จากแรงดันลมมหาศาล
นอกจากนี้ ยังมีภาพจากภายในอาคารแห่งหนึ่ง ที่แสดงให้เห็นนาทีระทึกเมื่อกระจกหน้าต่างสั่นกระเพื่อมอย่างรุนแรงจากแรงลม ก่อนจะต้านทานไม่ไหวและ แตกออกเป็นเสี่ยง ๆ ท่ามกลางความตกใจของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์
The powerful Typhoon Kalmaegi makes landfall in Quy Nhơn, Vietnam 🇻🇳 pic.twitter.com/46dbWeJFIu
— Disaster News (@Top_Disaster) November 6, 2025
