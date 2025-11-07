ข่าวต่างประเทศ

คลิประทึก! พายุ “คัลแมกี” ซัดเวียดนาม รถจอดนิ่งยังไหล หลังคาปลิวว่อน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 07 พ.ย. 2568 20:00 น.| อัปเดต: 07 พ.ย. 2568 16:28 น.
51
เผยภาพนาทีพายุไต้ฝุ่น "คัลแมกี" ขึ้นฝั่งถล่มเมืองกวีเญิน เวียดนาม ลมแรงจัดซัดมอเตอร์ไซค์คว่ำ หลังคาบ้านปลิวว่อน รถยนต์จอดนิ่งถึงกับเลื่อนถอยหลังเอง
สำนักข่าวต่างประเทศ Disaster News ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอเหตุการณ์ระทึก ขณะพายุไต้ฝุ่น “คัลแมกี” (Kalmaegi) พัดถล่มชายฝั่งประเทศเวียดนาม โดยเฉพาะในพื้นที่เมือง กวีเญิน (Quy Nhon) ซึ่งเผยให้เห็นความรุนแรงของกระแสลมที่สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างfds

ในคลิปดังกล่าว ปรากฏภาพลมพายุที่พัดแรงจัดจนรถมอเตอร์ไซค์ไม่สามารถวิ่งบนถนนได้ และบางคันถึงกับปลิวล้มลงกับพื้น นอกจากนี้ ยังมีภาพสายไฟฟ้าขาดเสียหาย และหลังคาบ้านเรือนประชาชนถูกลมพัดจนหลุดปลิวว่อนไปทั่วบริเวณ โดยไม่สามารถคาดเดาทิศทางได้

คลิปแสดงความรุนแรงของพายุ คัลแมกี ในเวียดนาม
ความรุนแรงของพายุยังทำให้ รถยนต์บางคันที่จอดอยู่นิ่งๆ ถึงกับเลื่อนถอยหลังไปเอง จากแรงดันลมมหาศาล

ภาพพายุ คัลแมกี กำลังพัดเข้าชายฝั่งเวียดนาม
นอกจากนี้ ยังมีภาพจากภายในอาคารแห่งหนึ่ง ที่แสดงให้เห็นนาทีระทึกเมื่อกระจกหน้าต่างสั่นกระเพื่อมอย่างรุนแรงจากแรงลม ก่อนจะต้านทานไม่ไหวและ แตกออกเป็นเสี่ยง ๆ ท่ามกลางความตกใจของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์

พายุ คัลแมกี ทำให้เกิดคลื่นสูงในทะเลเวียดนาม
ความเสียหายจากพายุ คัลแมกี ในพื้นที่กว๋ายญอน
พายุ คัลแมกี สร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนในเวียดนาม
ภาพบรรยากาศพายุ คัลแมกี ที่กำลังเคลื่อนตัว
1 นาที ที่แล้ว
