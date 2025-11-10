ระวังให้ดี เพจดังโพสต์ภาพ ที่ประคบตาไฟฟ้าแบตไหม้ เผยสินค้ามาจากจีน ไม่มีมอก.
เตือนอันตราย ที่ประคบตาไฟฟ้าแบตไหม้ ดำเป็นตอตะโก เพจดังเผยสินค้าดังกล่าวมาจากจีน ไม่มีมอก. แนะควรเช็คสินค้าให้ดีก่อนใช้งาน
เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ (10 พฤศจิกายน) เพจเฟซบุ๊ก Drama-addict ได้โพสต์ข้อความเตือนอันตรายจาก “ที่ประคบตาไฟฟ้า” พร้อมบอกว่า “ลูกเพจฝากเตือนภัย จ่า ฝากเตือนคนอื่นด้วย ที่อุ่นตาแบบชาร์จแบตไหม้”
“ช่วงนี้เห็นคนใช้กันเยอะ มันช่วยให้ดวงตาคลายความล้า สะดวกและประคบตาได้อย่างดี ถ้าใช้ปกติก็ไม่เป็นอะไร”
“แต่เมื่อคืนเผอิญเผลอหลับไปก่อนขณะรอให้มันอุ่นขึ้น และชายปลอกหมอนไปปิดทับมัน รุ่งเช้ามาก็แบบที่เห็นนี้เลย”
“ฝากเตือนด้วยนะ มันน่าอันตรายจริง ใช้มาเดือนนึงแล้วล่ะ แต่ไม่เคยเผลอหลับ ครั้งนี้เราพลาดเอง แต่มันก็น่ากลัวอยู่ เพิ่งเปิดดู ไหม้ลงลึกมากเลย”
“เขาให้ข้อมูลสินค้ามา ไปหาข้อมูล พบว่าเป็นของจากจีน และไม่มี มอก ครับ น่ากลัวมากๆ พ่อแม่พี่น้องจะซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าจากที่ใด ดูให้ดีว่ามี มอก หรือไม่”
อ้างอิง : Facebook Drama-addict
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ชื่นชมตร.ฮีโร่ “จ่าเปิ้ล กระทุ่มแบน” พุ่งชาร์จโจรชิงทอง 3 ล้าน-ชักปืนขู่พนง.
- เชฟทักษ์ ขอโทษ ดราม่านมวัวไทย ยันเจตนาดี ไม่ได้โจมตีแบรนด์อื่น ขออภัยทุกยี่ห้อที่เจอผลกระทบ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: