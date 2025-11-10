ข่าว

ประวัติ “เมย์ ศวิตา” กูรูสายเฮลตี้ เจ้าของเพจ MS’Happydiet ผู้เปลี่ยนการกินให้มีความสุข

เผยแพร่: 10 พ.ย. 2568 10:35 น.| อัปเดต: 10 พ.ย. 2568 10:35 น.
ประวัติ "เมย์ ศวิตา" กูรูสายเฮลตี้ เจ้าของเพจ MS'Happydiet ผู้เปลี่ยนการกินให้มีความสุข

รู้จัก “เมย์ ศวิตา เศรษฐาภรณ์” จากทายาทธุรกิจการ์เมนต์ สู่นักโภชนาการแถวหน้า เจ้าของเพจดัง MS’Happydiet และแบรนด์ขนมคลีน ผู้เปลี่ยนความชอบกินเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสุขภาพดี

กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ หลังรายการ Woody อเวนเจอร์ เผยแพร่คลิปที่พาดพิงถึงคุณภาพนมไทยว่า ส่วนใหญ่ไม่ใช่นมแท้ ทำให้หลายคนพุ่งเป้าความสนใจไปที่ผู้ร่วมรายการอย่าง เมย์ ศวิตา เศรษฐาภรณ์ เจ้าของเพจสุขภาพชื่อดัง MS’Happydiet ว่าเธอคือใครและมีที่มาที่ไปอย่างไร

เมย์ ศวิตา ไม่ใช่คนหน้าใหม่ในแวดวงสังคมและสุขภาพ เธอเป็นลูกสาวคนโตของนักธุรกิจสิ่งทอ และเป็นผู้ก่อตั้งแบรนด์ขนมเพื่อสุขภาพ “Prize” ที่หลายคนรู้จักดี นอกจากนี้เธอยังเป็น Health Coach ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันต่างประเทศอีกด้วย

เมย์ ศวิตา เศรษฐาภรณ์ เจ้าของเพจ MS'Happydiet
IG/ @mshappydiet

จากนักเรียนนอก สู่กูรูสุขภาพ

เมย์ ศวิตา เศรษฐาภรณ์ จบการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย และโรงเรียนนานาชาติร่วมฤดี และปริญญาตรีด้านมาร์เก็ตติ้ง แอนด์ รีเทล ซัพพลาย เชน แมเนจเมนต์ จาก Babson College สหรัฐอเมริกา

จุดเริ่มต้นความสนใจด้านสุขภาพเกิดขึ้นระหว่างเรียนที่อเมริกา เมื่อน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นถึง 6 กิโลกรัมภายใน 3 เดือนแรกและไม่ลดลงเลยตลอด 3 ปีที่เรียน ด้วยความที่เป็นคนโครงใหญ่และสูงถึง 175 เซนติเมตร ทำให้น้ำหนักที่เพิ่มขึ้นเห็นได้ชัด พอกลับมาเมืองไทยจึงตั้งใจลดน้ำหนัก แต่ด้วยความชอบทานอาหาร จึงหันมาศึกษาการทานแบบเฮลตี้หรือทานคลีนที่ถูกต้อง ซึ่งทำให้สามารถทานได้เยอะโดยน้ำหนักยังลดลงและไม่โยโย่

ด้วยนิสัยที่ชอบเรียนรู้ให้ถึงที่สุด เมย์ได้ไปศึกษาต่อด้านโภชนาการจากสถาบันชั้นนำถึง 3 แห่ง ได้แก่ Cornell University, Oxford College และ Institute of Integrative Nutrition จนได้รับใบรับรองเป็น Health Coach อย่างเต็มตัว

IG/ @mshappydiet

“MS’Happydiet” เพจสุขภาพที่เน้น “ความสุข”

เมย์ ศวิตา ได้เริ่มต้นแบ่งปันความรู้ผ่าน Instagram ในชื่อ “mshappydiet” ซึ่งย่อมาจากชื่อเล่นของเธอ (Ms. May Savita) บวกกับคำว่า Diet ที่คนไทยคุ้นเคย แต่เธอเน้นย้ำว่าการดูแลสุขภาพต้องมาพร้อมกับความสุข ไม่เครียด จนเพจได้รับความนิยมอย่างมาก เธอยังได้ริเริ่มโครงการ OH! NO SUGAR CHALLENGE เพื่อรณรงค์ให้คนไทยลดการบริโภคน้ำตาล ซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหาสุขภาพมากมาย โดยให้ความรู้และวิธีปฏิบัติที่เป็นขั้นตอน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินได้อย่างยั่งยืน

ปัจจุบัน เมย์เป็นที่ปรึกษาด้านสุขภาพ (Health Coach) และยังเป็นเจ้าของธุรกิจขนมออร์แกนิกแบรนด์ “Prize” ที่เกิดจากความชอบส่วนตัวที่อยากทานขนมกรุบกรอบแต่ดีต่อสุขภาพ โดยใช้เวลาคิดค้นสูตรนานกว่า 6 เดือน จนได้ขนมข้าวกล้องออร์แกนิก 100% ที่ไม่มีผงชูรส สารกันบูด และคอเลสเตอรอล

IG/ @mshappydiet
IG/ @mshappydiet
IG/ @mshappydiet

Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

