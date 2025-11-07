ข่าว

หมอยืนยัน นมผง ไม่อันตราย คนแพ้นมวัว เกิดจากโปรตีนในนม ไม่ใช่สารเคมี

เผยแพร่: 07 พ.ย. 2568 13:16 น.| อัปเดต: 07 พ.ย. 2568 13:32 น.
หมอยืนยัน นมผง ไม่อันตราย คนแพ้นมวัว เกิดจากโปรตีนในนม ไม่ใช่สารเคมี

อาการแพ้นมวัว เกิดจากโปรตีนเคซีน-เวย์ ส่วน ท้องเสีย เกิดจากย่อยแลคโตสไม่ได้ นม-นมผง ในตลาดปลอดภัย-ฮอร์โมนตกค้างต่ำมาก

รศ.น.สพ. ดร.สุดสรร ศิริไวทยพงศ์ สัตวแพทย์ระบบสืบพันธุ์ และอาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เผยแพร่บทความให้ความรู้ ผ่านเฟซบุ๊ก Sudson Sirivaidyapong สืบเนื่องจากกระแส นมวัวในตลาดไทยผสมนมผง จนเป็นข้อถกเถียงในออนไลน์

อาจารย์ให้ความรู้ข้อเท็จจริงเพื่อคลายความกังวลในสังคม ยืนยันว่านมผงที่จำหน่ายทั่วไปมีความปลอดภัย ไม่ได้ก่อให้เกิดโรคเรื้อรัง และสารเติมแต่งที่ใช้ก็ผ่านการรับรองความปลอดภัย ส่วนคนที่ แพ้นมวัวไม่ได้แพ้เพราะสารเคมี แต่แพ้โปรตีนในนมวัวเอง

แพ้นมวัว vs ท้องเสีย ไม่เหมือนกัน

อาจารย์อธิบายว่า อาการแพ้ที่เกิดขึ้น ไม่ได้มาจากสารเคมี แต่เกิดจากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ตอบสนองต่อ “โปรตีนในนมวัว” เอง โดยโปรตีนหลักที่กระตุ้นอาการแพ้คือ เคซีน (Casein) และ เวย์โปรตีน (Whey proteins)

เมื่อร่างกายรับโปรตีนนี้เข้าไป ระบบภูมิคุ้มกันจะเข้าใจผิดว่านี่คือสิ่งแปลกปลอม จึงสร้างสารภูมิต้านทาน (IgE) ขึ้นมาต่อต้าน ทำให้เกิดอาการแพ้ เช่น ผื่นคัน ลมพิษ หายใจมีเสียงวี้ด หรือรุนแรงถึงขั้นช็อก

ส่วนอาการดื่มนมแล้วท้องเสีย หรือท้องอืดเฟ้อ มักเกิดจากภาวะการย่อยน้ำตาลแลคโตสไม่ได้ ซึ่งเกิดจากการขาดเอนไซม์แลคเตส ไม่ใช่การแพ้โปรตีน และไม่เกี่ยวข้องกับสารเคมีใดๆ ในนมเลย

นมผงปลอดภัย-สารเติมแต่งไม่อันตราย

สำหรับประเด็นเรื่อง “นมผง” ที่หลายคนกังวลเรื่องสารเคมี อ.สุดสรร ยืนยันว่า นมผงคุณภาพดีที่จำหน่ายทั่วไป ใช้สารเติมแต่งที่ได้รับอนุญาตจาก อย. (FDA) แล้วทั้งสิ้น ซึ่งเป็นเพียงสารช่วยในกระบวนการผลิต ไม่ใช่สารอันตราย และมีปริมาณน้อยมากจนไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ

สารที่อาจเติมลงในนมผง เช่น

  • สารช่วยละลาย เช่น เลซิทิน (Lecithin) ช่วยให้นมผงละลายน้ำง่าย ไม่จับก้อน ซึ่งปลอดภัยมากและพบได้ทั่วไปในไข่แดงหรือถั่วเหลือง
  • สารป้องกันการจับตัว เช่น ซิลิกา (Silicon dioxide) ช่วยให้ผงไม่จับตัวเป็นก้อน
  • มีการเติมวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นกลับเข้าไป เพื่อให้คุณค่าทางโภชนาการไม่ต่างจากนมสด

ไม่มีหลักฐานว่าการดื่มนมผงทำให้เกิดโรคเรื้อรังหรืออันตราย และคุณค่าทางโภชนาการก็ไม่แตกต่างจากนมสด

ไขข้อข้องใจ ฮอร์โมนตกค้าง

ส่วนความกังวลเรื่องสารตกค้างในนมพร้อมดื่ม (พาสเจอร์ไรส์ หรือ UHT) อ.สุดศน ชี้ว่า โรงงานนมในปัจจุบันมีกระบวนการ ตรวจคัดกรอง ควบคุมอย่างเข้มงวด ปริมาณสารตกค้าง (ถ้ามี) จะอยู่ในระดับที่ ต่ำมากจนไม่มีผลต่อสุขภาพ

ส่วนความเข้าใจผิดที่ฝังรากลึกในสังคมว่าไก่มีสารฮอร์โมนตกค้าง แท้จริงแล้วนั้น “การบริโภคไก่ในปัจจุบัน ไม่ได้มีการใช้ฮอร์โมนใดๆ และไม่ได้มีตกค้างในเนื้อไก่ดังที่เคยเข้าใจผิดกันมายาวนาน”

โดยสรุป ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้ประชาชนกินอาหารอย่างหลากหลาย ไม่กินอะไรซ้ำๆ เดิมๆ เพราะทั้งพืชและสัตว์ต่างก็มีสารต่างๆ ตามธรรมชาติ ที่สำคัญคือ “นอกจากจะต้องระมัดระวังในการบริโภคอาหารแล้ว จึงยังต้องควรระมัดระวังในการบริโภคสื่ออย่างเหมาะสมด้วย”

