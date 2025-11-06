“แม่ทัพกุ้ง” เบรกมูลนิธิยังไม่เสร็จ เตือนประชาชนอย่างเพิ่งโอน อาจถูกหลอก
แม่ทัพกุ้ง เบรกมูลนิธิยังไม่เสร็จ เตือนประชาชนอย่างเพิ่งโอน อาจถูกหลอกได้ มั่นใจเรื่องปราสาทตาควายแก้ไขได้ ย้ำเป็นของไทย
พล.ท.บุญสิน พาดกลาง หรือ แม่ทัพกุ้ง ที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารบก ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องมูลนิธิของตนเองว่า ยังไม่แล้วเสร็จ ยังไม่สมบูรณ์แบบ ยังไม่ได้รับการอนุมัติ หรือประกาศในราชกิจจานุเบกษา ยังไม่เป็นทางการ แต่จะเป็นช่องทางหนึ่งที่จะอยากช่วยเหลือพี่น้องคนไทยทั่วประเทศ และผู้ด้อยโอกาส ซึ่งเป็นสิ่งที่ตนจะช่วยประเทศชาติได้ แต่ปัจจุบันยังไม่มีหมายเลขบัญชีอย่างเป็นทางการ จึงขอเตือนประชาชนอย่าเพิ่งโอนเงินมาช่วย เพราะอาจจะถูกหลอกได้
ส่วนเรื่องปราสาทตาควาย เรื่องนี้ต้องให้ผู้ที่มีอำนาจในปัจจุบันเข้าไปดำเนินการแก้ไข และทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน ซึ่งตนมั่นใจว่าจะสามารถแก้ไขได้
พร้อมย้ำเป็นกำลังใจให้ทหาร ผู้บัญชาการทหารบก นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่จะร่วมกันแก้ปัญหาในจุดนี้ พร้อมยืนยันปราสาทตาควายยังเป็นของไทยอยู่ และมองว่าควรจะเริ่มจากมาตรการเบาคือ การพูดคุยกันก่อน เข้าสู่โต๊ะเจรจาก่อนเป็นลำดับแรก
ส่วนที่ตอนนี้มีประชาชน บางส่วนมองว่า ให้ตีเอาปราสาทตาควายคืนมากลับบางส่วนให้รอก่อน โดยใช้เทคโนโลยีในการวัดพื้นที่นั้น พล.ท.บุญสิน กล่าวว่า ทั้ง 2 วิธีนี้น่าจะเดินคู่กันได้ ซี่ง LiDAR เป็นฝ่ายเทคนิค เราต้องคุยกับกรมแผนที่ทหารว่าสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ถ้าใช้แล้วจะเป็นอย่างไรบ้าง ยุติธรรมหรือไม่ โดยเฉพาะผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นอย่างไร ต้องคุยกันให้เข้าใจถึงจะใช้วิธีนั้น ส่วนปราสาทตาควายจะได้มาวิธีใด ก็ขึ้นอยู่กับวิธีการของผู้มีอำนาจในปัจจุบัน เชื่อมั่นว่าผู้ใหญ่คงต้องคุยกัน เริ่มจากเบาไปหาหนัก ตั้งแต่ทำหนังสือประท้วง ยกหูโทรศัพท์คุยกัน ส่วนการใช้กำลังเป็นวิธีสุดท้าย ซึ่งต้องมีผลกระทบหลายอย่าง ก็ต้องเป็นข้อตกลงใจของผู้มีอำนาจในปัจจุบัน
เมื่อถามว่า การใช้ LiDAR จะทำให้เราได้ปราสาทตาควายกลับคืนมาใช่หรือไม่ แม่ทัพกุ้ง กล่าวว่า ต้องไปถามจากฝ่ายเทคนิค เพราะเท่าที่ทราบ LiDAR เป็นเทคนิคใหม่ ใช้ดาวเทียมเชื่อมโยงสันปันน้ำหลายจุดให้ต่อกัน ซึ่งเรื่องนี้ต้องใช้กรมแผนที่ทหาร เข้ามาชี้แจง และมาพูดคุยกันว่าหากใช้ LiDAR ผลประโยชน์ของประเทศชาติจะเป็นอย่างไร
เมื่อถามว่า ต่างฝ่ายต่างยึดแผนที่ของตัวเองจะทำอย่างไร พล.ท.บุญสิน กล่าวว่า มันขึ้นอยู่กับกายภาพ ภูมิประเทศ เป็นเนินเป็นที่สูง แต่ชัดเจนเป็นเขตพื้นที่ประเทศไทยอยู่แล้ว ปีนเขาขึ้นมาอยู่ประเทศไทยอยู่แล้ว แต่เรื่องนี้ก็ต้องคุยกัน
“การใช้เทคโนโลยี LiDAR ในการสำรวจเส้นเขตแดน ขณะนี้ยังไม่ถึงขั้นดำเนินการ ซึ่งการจะเริ่มดำเนินการ ต้องได้รับความเห็นชอบทั้ง 2 ฝ่าย โดยฝ่ายเทคนิคจะคุยในรายละเอียดว่าเป็นอย่างไร โดยดูว่า ผลประโยชน์ที่จะเกิดกับประเทศชาติเป็นอย่างไร” พล.ท.บุญสิน กล่าว
เมื่อถามว่า มีคนค้านว่า ใช้เทคโนโลยีนี้อาจจะทำให้ไทยสูญเสียบางส่วน แม่ทัพกุ้ง กล่าวว่า แน่นอนอยู่แล้ว ในกรณีที่ไม่เอาความเป็นจริงในปัจจุบัน ก็มีทั้งเสีย และได้ ดังนั้นต้องไปดูว่า ฝ่ายเทคนิคคุยกันอย่างไร โดยคนที่จะให้เหตุผลกับประชาชน ก็ต้องไปคุยกับฝ่ายเทคนิคว่า เมื่อทำ LiDAR แล้ว อะไรที่ได้ และอะไรที่ไม่ได้ ขณะที่ไทยอยู่อย่างไร และทางกัมพูชาอยู่อย่างไร จะได้หรือเสียตรงไหน เทียบกันแล้วกี่ตารางกิโลเมตร
