“แม่ทัพกุ้ง” มองปราสาทตาควายยังเป็นของไทย ชี้ถ้าใช้กำลังจะเสียหายเยอะ
แม่ทัพกุ้ง พล.ท.บุญสิน พาดกลาง มองปราสาทตาควายยังเป็นของไทย ชี้ถ้าใช้กำลังจะเสียหายเยอะ ย้ำตรงไหนแผ่นดอนเราก็ต้องทวงคืน
พล.ท.บุญสิน พาดกลาง ที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารบก และอดีตแม่ทีพภาคที่ 2 (มทภ.2) ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเมื่อวานนี้ (4 พ.ย. 68) ภายหลังขึ้นบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “เยาวชนไทยร่วมใจรักชาติ รักแผ่นดินและปกจิตสำนึก ด้านคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส เพื่อความมั่นคงของชาติ” ให้กับนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
โดย พล.ท.บุญสิน กล่าวถึงเรื่องการทวงคืนของประสาทตาควาย ในจังหวัดสุรินทร์ ที่กำลังถูกสังคมตั้งคำถามว่า สรุปแล้วปราสาทได้เสียให้กับทางกัมพูชาหรือไม่ พล.ท.บุญสิน กล่าวว่า ทุกอย่างตอนนี้เป็นไปตามที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย กล่าว
ส่วนตัวตนยังยืนยันว่ายังมองว่า ปราสาทตาควายยังเป็นของไทยอยู่ ถึงแม้หลายคนจะบอกว่า การใช้กำลังทวงปราสาทคืนนั้น จะเกิดความเสียหายเยอะ แต่การทวงคืนนั้นขึ้นอยู่กับเรา ถ้าเราต้องการทวงเอาปราสาทคืนจริง ๆ การเสียสละของทหารจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับการวางแผนของผู้นำ ตรงไหนเป็นของพื้นแผ่นดินเรา ก็ต้องตามทวงคืน นี้คือความคิดเห็นส่วนตัว
ส่วนเรื่องการจัดตั้งมูลนิธิของตน มีจุดประสงค์เพื่อเป็นการช่วยเหลือลูกหลานของทหารที่ด้อยโอกาส เป็นศูนย์รวมการช่วยเหลือตามกำลังที่จะสามารถช่วยได้ ซึ่งงบประมาณจะมาจากคนใกล้ชิดของครอบครัวทหาร และผู้อื่นที่มีความประสงค์อยากร่วมด้วยช่วยกัน โดยตั้งใจว่า ตัวเองจะเป็นประธานมูลนิธิ ซึ่งตอนนี้ยังอยู่ในระหว่างดำเนินการจัดตั้งมูลนิธิ ทุกอย่างจะต้องทำให้ชัดเจน โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ตามขบวนการกฎหมาย
