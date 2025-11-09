Taximail แจงหลังหลายองค์ถูกแอบอ้าง หลอกลงทุนคริปโต ย้ำห้ามคลิกลิงก์
Taximail ระบบส่งอีเมลจำนวนมากในคราวเดียว แจงหลังหลายองค์ถูกแอบอ้าง หลอกชวนลงทุนคริปโต สั่งระงับหมดแล้ว ย้ำห้ามคลิกลิงก์
จากกรณีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เตือนผู้ลงทุนอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างเป็นตลาดหลักทรัพย์ฯ อีเมลหลอกลวงชวนลงทุน ตามที่มีกลุ่มมิจฉาชีพได้แอบอ้างชื่อตลาดหลักทรัพย์ โดยระบุว่าหลอกผ่านระบบ Taximail นั้น
ล่าสุดทาง Taximail ได้โพสต์เพจเฟซบุ๊กระบุว่า “ชี้แจงเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย (Security Incident Notice)
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2568 บริษัทตรวจพบการสร้างอีเมลแคมเปญโดยผู้ไม่หวังดี เพื่อใช้ในการส่งอีเมลสแปมและแอบอ้างชื่อโดเมนของลูกค้าจำนวน 4 ราย โดยมีเจตนาในการหลอกลวงผู้รับอีเมลให้คลิกลิงก์ปลอม
หลังจากได้รับแจ้งเหตุในช่วงเที่ยงวัน ทางบริษัทได้ดำเนินการ ระงับการเข้าถึงลิงก์ที่ปรากฏในอีเมลสแปมทั้งหมดทันทีในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้รับอีเมลถูกนำไปยังหน้าเพจที่ผู้ไม่หวังดีสร้างขึ้น
บริษัทขอแจ้งให้ผู้ที่ได้รับอีเมลดังกล่าวทราบว่า
– ผู้สร้างอีเมลดังกล่าว มีเจตนาในการ หลอกลวงให้เข้าใจผิดว่าเป็นอีเมลจากผู้ส่งที่ถูกต้อง (Sender Spoofing)
– ขอความร่วมมืออย่าคลิกลิงก์ใด ๆ ที่ปรากฏในอีเมลดังกล่าว และอย่าตอบกลับหรือส่งต่ออีเมลโดยเด็ดขาด
บริษัทขอขอบคุณ สื่อมวลชนและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ช่วยเผยแพร่ประกาศแจ้งเตือนเพิ่มเติมในช่วงค่ำของวันเดียวกัน ซึ่งช่วยลดความสับสนและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที”
