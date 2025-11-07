ข่าว

อ.เจษฎา ชำแหละ 7 ความเชื่อผิดๆ เรื่องนม ย้ำ อ่านฉลาก อย่ากลัวเกินจริง

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 07 พ.ย. 2568 17:02 น.| อัปเดต: 07 พ.ย. 2568 17:26 น.
อ.เจษฎาชี้แจงความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับนมแท้ นมผง ที่คนไทยเข้าใจผิด
ภาพจาก : FB/Jessada Denduangboripant

อาจารย์เจษฎา ไขข้อข้องใจ 7 ประเด็นคลาดเคลื่อนเรื่องนม ทั้งนมผงผสม แพ้แลคโตสแล้วผื่นขึ้น หรือฮอร์โมนในนม ชี้ไทยมีกฎฉลากชัดเจน แนะแยกข้อเท็จจริงออกจากความเชื่อ

จากกรณีคลิปสัมภาษณ์ในรายการหนึ่งของคุณวูดดี้ที่ถูกตัดต่อจนทำให้หลายคนเกิดความ กลัวการดื่มนม เกินจริง ล่าสุด รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ (อ.เจษฎา) ได้ออกมาอธิบายและแยกแยะข้อเท็จจริงเชิงวิทยาศาสตร์และกฎหมาย ออกจากความเชื่อส่วนบุคคล เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ดังนี้

“คลิปตัวอย่างรายการสัมภาษณ์ ตอนใหม่ ของคุณวูดดี้ (ดู https://www.facebook.com/reel/832914646464407/?app=fbl ) ทำให้คนหวาดกลัว “การดื่มนม” อย่างไม่ถูกต้องนะครับ .. มีคนแตกตื่นตกใจกันเยอะเลย ไม่รู้ว่าในคลิปเต็มรายการจะมีการชี้แจงอะไรบ้าง .. แต่มีหลายประโยคในคลิปนี้ ที่มีปัญหาครับ เช่น

น้ำนมดิบไม่บูดทันทีหลังรีด แต่ใช้เวลาหลายชั่วโมง
ภาพจาก : FB/Jessada Denduangboripant

1. นมในไทย ส่วนมากไม่ใช่นมแท้ มันคือนมผง ผสม บราบราบรา

อันนี้ไม่สามารถยืนยันได้ว่า ส่วนนี้น้อยหรือส่วนมาก แต่จริงๆ แล้ว นมในไทยหลายยี่ห้อมากครับ ที่เป็นนมโคสดแท้ 100% โดยมีเขียนไว้ชัดเจนที่ข้างกล่อง และก็เป็นยี่ห้อที่หาซื้อไม่ยากด้วย เช่น นมจิตรลดา นมหนองโพ นมไทยเดนมาร์ค นมโฟร์โมสต์ ฯลฯ

ส่วนนม ที่ทำจากนมผงมาผสม ก็มีจำหน่ายโดยไม่ได้ผิดหรือเสียหายอะไร มีเขียนระบุไว้ข้างกล่องชัดเจนเช่นกัน โดยมักจะเป็นพวกนมพร่องไขมัน ไขมันต่ำ หรือนมปรุงแต่งรสชาติ หรือผสมสูตรเสริมสารอาหารสำหรับเด็ก

2. ดื่มนมมาตั้งแต่เด็ก ให้ตัวสูง ตัวสูง 175 แล้วผื่นขึ้นแขนมาตลอด ไม่รู้มาก่อนว่าเป็น lactose xxxx

อันนี้ฟังไม่ชัดว่าเค้าพูดว่า แล็กโตสอะไร แต่คำศัพท์ที่มีจริงคือ lactose intolerance ภาวะที่ร่างกายย่อยน้ำตาลแล็กโตในนมไม่ยาก ทำให้ปวดท้อง ท้องอืด ท้องเสียง่าย .. ซึ่งมักจะไม่ได้เป็นตอนเด็กๆ เพราะยังย่อยนมแม่ได้ (มีเหมือนกัน แต่น้อยมาก ที่จะย่อยแบ็กโต้ไม่ได้ตั้งแต่ทารก )

แต่พอโตขึ้นแล้วเลิกดื่มนม ร่างกายเลยหยุดสร้างเอนไซม์สำหรับย่อยแล็กโตส เลยเกิดภาวะนี้ขึ้น.. ซึ่งแก้ได้ด้วยการค่อยๆ กลับมาดื่มนมทีละน้อย หรือหันไปดื่มนม แล็กโตสฟรี แทน

แต่ภาวะดังกล่าวนี้ ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับการที่มี ผื่น ขึ้นที่แขน .. ส่วนคนที่ “แพ้นม” จน จริงๆ นั้น จะเป็นการแพ้โปรตีนบางอย่างในน้ำนม จะมีอาการรุนแรงอย่างรวดเร็ว (ไม่ใช่แค่มีผื่นมานาน)

อ.เจษฎาอธิบายภาวะแพ้แลคโตสที่ไม่เกี่ยวกับผื่นที่แขน
ภาพจาก : FB/Jessada Denduangboripant

3. นมวัว รีดออกมาแป็บเดียว บูดเลยนะ

ในน้ำนมดิบนั้น มีจุลินทรีย์หลายชนิดปนเปื้อนอยู่ (นั้นคือ ทำไมถึงเสี่ยงมาก กับการดื่มนมวัวดิบ) และทำให้น้ำนมเริ่มเสียได้ แต่ใช้เวลาเป็นชั่วโมง ๆ ครับ ไม่ใช่แค่แป็บเดียว

ปรกติแล้ว หลังรีด น้ำนมดิบจะถูกรวมไว้ในภาชนะบรรจุที่สะอาด และขนส่งไปยังศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบโดยเร็วที่สุด ภายในเวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง เพื่อไปเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิไม่เกิน 4 องศาเซลเซียส (ซึ่งจะอยู่ได้ 7-10 วัน) แล้วนำไปให้ความร้อนเพื่อฆ่าเชื้อโรค เช่น ด้วยวิธีพาสเจอร์ไรซ์ หรือ UHT

4. ไปยุโรป ไปเมืองนอก ไปกินชีสเค้า ทำไมท้องไม่อืดเหมือนอย่างเมืองไทย

ใน ชีส มีน้ำตาลแล็คโตสอยู่ด้วย แต่ปริมาณน้อยกว่านมมาก เนื่องจากกระบวนการผลิตชีส จะแยกแล็คโตสส่วนใหญ่ออกไปในโปรตีนเวย์ และแล็คโตสที่เหลือในชีส จะค่อยๆ ถูกจุลินทรีย์ในชีสย่อยสลายไประหว่างการหมักชีส ทำให้เหลือน้อยลงเมื่อชีสมีอายุมากขึ้น

ดังนั้น ถ้ามีปัญหาเรื่องการย่อยน้ำตาลแล็กโตในนม จนท้องอืด ก็มักจะไม่ค่อยมีปัญหาเวลากินชีส

การดื่มนมในไทยมีนมแท้ 100% หลายยี่ห้อ ไม่ใช่นมผงทั้งหมด
ภาพจาก : FB/Jessada Denduangboripant

5. ถ้าอยู่เมืองไทย อยากกินนมจริง ไม่ใช่นมผง ต้องเป็นนม grass fed

จริง ๆ อย่างที่เขียนในข้อ 1. แล้วว่า นมในไทยทั่วไปหลายยี่ห้อ ก็เป็นน้ำนมโคสด 100% อยู่แล้ว ไม่ได้ต้องจนต้องไปหานมพิเศษ ที่เขียนว่า grass fed ซึ่งมีราคาแพง หาซื้อยาก มาการันตีว่าเป็นน้ำนมแท้

ตามนิยามแล้ว นม Grass Fed คือนมที่ได้จากแม่วัว ซึ่งถูกเลี้ยงด้วย “หญ้า” ตามธรรมชาติเป็นหลัก ไม่ค่อยให้อาหารอื่นๆ เช่น พวกข้าวโพด ถั่วเหลือง ฯลฯ กิน แค่นั้นเอง

โดยเชื่อกันว่า แม่วัวที่เลี้ยงแบบนี้จะสุขภาพดี ทั้งกายและใจ เพราะได้เดินกินหญ้าในทุ่งกว้างๆ ไม่ใช่อยู่ในโรงเรือนแบบวัวนมทั่วไป .. และยังเชื่อกันว่า จะทำให้นมมีคุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้น เพราะมีกรดไขมันโอเมก้า 3 มากขึ้น

6. นมผง มีการใส่สาร ใส่ additive อื่นๆ ทำให้ละลายน้ำง่าย แต่ไม่ได้เขียนในฉลาก

ในกระบวนการทำนมผงนั้น ก็แค่นำเอาน้ำนมดิบมาเข้าเครื่องแปรรูปให้เป็นผง และอาจจะมีการเติมสารบางตัว เช่น สารอีมัลซิไฟเออร์ (ช่วยให้ไขมันนมละลายเข้ากันน้ำได้ดี) ซึ่งต้องเป็นสารที่ได้รับอนุญาตให้ใช้กับอาหาร ในปริมาณที่เหมาะสมตามมาตรฐานว่าปลอดภัย ไม่ได้แปลกอะไรครับ

และถ้าเราซื้อมาเป็นนมผง ฉลากข้างกระป๋อง ข้างกล่อง ก็มักจะมีระบุเอาไว้แล้วว่ามีสารอะไรบ้าง แต่ไม่ค่อยมีใครรู้จักชื่อทางเคมีพวกนี้

ที่นี้ ถ้าเป็นนมกล่อง ที่เอานมผงมาละลายน้ำอีกที (น้ำเป็นออกประกอบหลักจำนวนมาก ในน้ำนม) ปริมาณของสาร aditive ดังกล่าว จะเหลืออยู่น้อยมากๆ จนไม่ต้องระบุ ที่ข้างกล่องนมอีก

จริง ๆ แล้วผู้ผลิตมักจะเติมสารที่ชื่อว่า soy lecithin ที่ทำจากถั่วเหลือง ลงไปด้วยครับ ซึ่ง เลซิทิน เป็นสารอาหาร ที่จะมีสมบัติในการเป็นอีมัลซิไฟเออร์ไปในตัวด้วย อันนี้อาจจะเห็นบ้างที่ข้างกล่อง

ชีสมีแล็คโตสต่ำกว่านม ทำให้ไม่เกิดปัญหาท้องอืด
ภาพจาก : FB/Jessada Denduangboripant, FB/Woody

7. นี่ยังไม่รวมมีฮอร์โมนด้วยนะ

ในน้ำวัวมีฮอร์โมนอยู่จริงครับ แต่เป็นฮอร์โมนตามธรรมชาติ ที่มีอยู่แล้วในพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมซึ่ งก็ไม่ได้เป็นอันตรายอะไร ต่อการบริโภค และการที่มีข่าวลืออ้างว่า มีการใช้ฮอร์โมนเร่งโต ในการเลี้ยงสัตว์ และจะกลายเป็นสารก่อมะเร็งนั้น อันนี้เป็นข่าวปลอม ที่มีมานานแล้วครับ ได้รับการปฏิเสธยืนยันมาโดยตลอด จากทั้งหน่วยงานทางการเกษตรและสาธารณสุข … สุดท้าย หวังว่าทางรายการจะมีการปรับปรุงแก้ไข ก่อนออกอากาศนะครับ

แต่โดยรวมแล้ว น่าห่วงมาก ที่จะทำให้คนไทยหวาดกลัวการดื่มนมกันโดยใช้เหตุ ป.ล. นี่มาเกาหลี ก็รู้สึกได้ครับ ว่าคนเกาหลีร่างกายสูงใหญ่มาก ซึ่งก็มาจากการที่เขาปรับปรุงโภชนาการ กินอาหารตามแบบตะวันตกมานาน จนร่างกายแข็งแรงขนาดนี้

สรุปว่า อ.เจษฎา แนะให้ผู้บริโภค “อ่านฉลากให้เป็น” และยึดหลักความปลอดภัยโดยเลือกดื่มนมที่ผ่านการฆ่าเชื้อ (พาสเจอร์ไรซ์/UHT) หลีกเลี่ยงนมดิบ และอย่าตื่นตระหนกกับข้อมูลที่สร้างความกลัวโดยไร้บริบททางวิทยาศาสตร์

Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

