เชลซี พบ วูล์ฟแฮมป์ตัน ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 8 พ.ย. 68
8 พฤศจิกายน 2568 เวลา 00.30 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม สแตมฟอร์ด บริดจ์ เชลซี พบ วูล์ฟแฮมป์ตัน The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก เชลซี VS วูล์ฟแฮมป์ตัน ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
- แมตช์การแข่งขัน : เชลซี VS วูล์ฟแฮมป์ตัน
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2568 เวลา 00.30 น. (เช้ามืดวันอาทิตย์)
- สนาม : สแตมฟอร์ด บริดจ์
- ถ่ายทอดสด : MONOMAX
วิเคราะห์บอล เชลซี – วูล์ฟแฮมป์ตัน
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
เชลซี
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพสิงโตน้ำเงินคราม ของกุนซือ เอ็นโซ่ มาเรสก้า จะยังไม่มีชื่อของ โรเมโอ ลาเวีย, โคล พาลเมอร์, เบอนัวต์ บาเดียชิล และ ลีไว โคลวิลล์ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ โมฮาเหม็ด คูดุส
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น โรเบิร์ต ซานเชซ พร้อมกองหลัง 4 คน รีซ เจมส์, โตซิน อดาราบิโอโย่, เทรโวห์ ชาโลบาห์, มาร์ค กูกูเรญ่า แดนกลางเป็น อังเดรย์ ซานโตส, มอยเซส ไกเซโด้ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ เอสเตเวา, เอ็นโซ่ แฟร์นานเดซ, อเลฮานโดร การ์นาโช่ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ชูเอา เปโดร
วูล์ฟแฮมป์ตัน
ในขณะที่ทีมเยือน ทัพหมาป่า ภายใต้การคุมทัพของกุนซือชั่วคราว เจมี่ คอลลินส์ จะยังไม่มีชื่อของ โรดริเก้ โกเมส กับ แมตต์ โดเฮอตี้ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง เอ็มมานูเอล อักบาดู ที่ติดโทษแบน
คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 4-3-3 ผู้รักษาประตูเป็น แซม จอห์นสตัน พร้อมกองหลัง 4 คน คิ-ยาน่า โฮเวอร์, ซานติเอโก้ บูเอโน่, ลาดิสลาฟ เครย์ชี่, ฮูโก้ บูเอโน่ แดนกลางเป็น ชูเอา โกเมส, อังเดร, มาร์แชลล์ มูเนตซี่ ส่วนแนวรุกฝากความหวังไว้กับ จอห์น อาริอาส, ยอร์เก้น สแตรนด์ ลาร์เซ่น และ ฌอน-ริกเนอร์ เบลการ์ด
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ เชลซี VS วูล์ฟแฮมป์ตัน
สถิติ 5 ครั้งหลังสุด
- 29/10/25 วูล์ฟแฮมป์ตัน 3-4 เชลซี (คาราบาว คัพ)
- 20/01/25 เชลซี 3-1 วูล์ฟแฮมป์ตัน (พรีเมียร์ลีก)
- 25/08/24 วูล์ฟแฮมป์ตัน 2-6 เชลซี (พรีเมียร์ลีก)
- 04/02/24 เชลซี 2-4 วูล์ฟแฮมป์ตัน (พรีเมียร์ลีก)
- 24/12/23 วูล์ฟแฮมป์ตัน 2-1 เชลซี (พรีเมียร์ลีก)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
เชลซี
- 05/11/25 เสมอ คาราบัก 2-2 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 01/11/25 ชนะ สเปอร์ส 1-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 29/10/25 ชนะ วูล์ฟแฮมป์ตัน 4-3 (คาราบาว คัพ)
- 25/10/25 แพ้ ซันเดอร์แลนด์ 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 22/10/25 ชนะ อาแจ็กซ์ 5-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
วูล์ฟแฮมป์ตัน
- 01/11/25 แพ้ ฟูแล่ม 0-3 (พรีเมียร์ลีก)
- 29/10/25 แพ้ เชลซี 3-4 (คาราบาว คัพ)
- 26/10/25 แพ้ เบิร์ลี่ย์ 2-3(พรีเมียร์ลีก)
- 18/10/25 แพ้ ซันเดอร์แลนด์ 0-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 05/10/25 เสมอ วูล์ฟแฮมป์ตัน 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
เชลซี (4-2-3-1) : โรเบิร์ต ซานเชซ (GK) – รีซ เจมส์, โตซิน อดาราบิโอโย่, เทรโวห์ ชาโลบาห์, มาร์ค กูกูเรญ่า – อังเดรย์ ซานโตส, มอยเซส ไกเซโด้ – เอสเตเวา, เอ็นโซ่ แฟร์นานเดซ, อเลฮานโดร การ์นาโช่ – ชูเอา เปโดร
วูล์ฟแฮมป์ตัน (4-3-3) : แซม จอห์นสตัน (GK) – คิ-ยาน่า โฮเวอร์, ซานติเอโก้ บูเอโน่, ลาดิสลาฟ เครย์ชี่, ฮูโก้ บูเอโน่ – ชูเอา โกเมส, อังเดร, มาร์แชลล์ มูเนตซี่ – จอห์น อาริอาส, ยอร์เก้น สแตรนด์ ลาร์เซ่น, ฌอน-ริกเนอร์ เบลการ์ด
Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก
เชลซี 2-0 วูล์ฟแฮมป์ตัน
