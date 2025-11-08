ข่าวกีฬาพรีเมียร์ลีกฟุตบอล

เชลซี พบ วูล์ฟแฮมป์ตัน ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 8 พ.ย. 68

Photo of Bas Basเผยแพร่: 08 พ.ย. 2568 17:00 น.| อัปเดต: 07 พ.ย. 2568 16:25 น.
54

8 พฤศจิกายน 2568 เวลา 00.30 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม สแตมฟอร์ด บริดจ์ เชลซี พบ วูล์ฟแฮมป์ตัน The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก เชลซี VS วูล์ฟแฮมป์ตัน ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
  • แมตช์การแข่งขัน : เชลซี VS วูล์ฟแฮมป์ตัน
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2568 เวลา 00.30 น. (เช้ามืดวันอาทิตย์)
  • สนาม : สแตมฟอร์ด บริดจ์
  • ถ่ายทอดสด : MONOMAX

วิเคราะห์บอล เชลซี – วูล์ฟแฮมป์ตัน

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

เชลซี

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพสิงโตน้ำเงินคราม ของกุนซือ เอ็นโซ่ มาเรสก้า จะยังไม่มีชื่อของ โรเมโอ ลาเวีย, โคล พาลเมอร์, เบอนัวต์ บาเดียชิล และ ลีไว โคลวิลล์ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ โมฮาเหม็ด คูดุส

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น โรเบิร์ต ซานเชซ พร้อมกองหลัง 4 คน รีซ เจมส์, โตซิน อดาราบิโอโย่, เทรโวห์ ชาโลบาห์, มาร์ค กูกูเรญ่า แดนกลางเป็น อังเดรย์ ซานโตส, มอยเซส ไกเซโด้ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ เอสเตเวา, เอ็นโซ่ แฟร์นานเดซ, อเลฮานโดร การ์นาโช่ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ชูเอา เปโดร

Credit : Chelsea Football Club

วูล์ฟแฮมป์ตัน

ในขณะที่ทีมเยือน ทัพหมาป่า ภายใต้การคุมทัพของกุนซือชั่วคราว เจมี่ คอลลินส์ จะยังไม่มีชื่อของ โรดริเก้ โกเมส กับ แมตต์ โดเฮอตี้ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง เอ็มมานูเอล อักบาดู ที่ติดโทษแบน

คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 4-3-3 ผู้รักษาประตูเป็น แซม จอห์นสตัน พร้อมกองหลัง 4 คน คิ-ยาน่า โฮเวอร์, ซานติเอโก้ บูเอโน่, ลาดิสลาฟ เครย์ชี่, ฮูโก้ บูเอโน่ แดนกลางเป็น ชูเอา โกเมส, อังเดร, มาร์แชลล์ มูเนตซี่ ส่วนแนวรุกฝากความหวังไว้กับ จอห์น อาริอาส, ยอร์เก้น สแตรนด์ ลาร์เซ่น และ ฌอน-ริกเนอร์ เบลการ์ด

Credit : Wolverhampton Wanderers FC

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ เชลซี VS วูล์ฟแฮมป์ตัน

สถิติ 5 ครั้งหลังสุด

  • 29/10/25 วูล์ฟแฮมป์ตัน 3-4 เชลซี (คาราบาว คัพ)
  • 20/01/25 เชลซี 3-1 วูล์ฟแฮมป์ตัน (พรีเมียร์ลีก)
  • 25/08/24 วูล์ฟแฮมป์ตัน 2-6 เชลซี (พรีเมียร์ลีก)
  • 04/02/24 เชลซี 2-4 วูล์ฟแฮมป์ตัน (พรีเมียร์ลีก)
  • 24/12/23 วูล์ฟแฮมป์ตัน 2-1 เชลซี (พรีเมียร์ลีก)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

เชลซี

  • 05/11/25 เสมอ คาราบัก 2-2 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 01/11/25 ชนะ สเปอร์ส 1-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 29/10/25 ชนะ วูล์ฟแฮมป์ตัน 4-3 (คาราบาว คัพ)
  • 25/10/25 แพ้ ซันเดอร์แลนด์ 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 22/10/25 ชนะ อาแจ็กซ์ 5-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)

วูล์ฟแฮมป์ตัน

  • 01/11/25 แพ้ ฟูแล่ม 0-3 (พรีเมียร์ลีก)
  • 29/10/25 แพ้ เชลซี 3-4 (คาราบาว คัพ)
  • 26/10/25 แพ้ เบิร์ลี่ย์ 2-3(พรีเมียร์ลีก)
  • 18/10/25 แพ้ ซันเดอร์แลนด์ 0-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 05/10/25 เสมอ วูล์ฟแฮมป์ตัน 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
Credit : Chelsea Football Club

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

เชลซี (4-2-3-1) : โรเบิร์ต ซานเชซ (GK) – รีซ เจมส์, โตซิน อดาราบิโอโย่, เทรโวห์ ชาโลบาห์, มาร์ค กูกูเรญ่า – อังเดรย์ ซานโตส, มอยเซส ไกเซโด้ – เอสเตเวา, เอ็นโซ่ แฟร์นานเดซ, อเลฮานโดร การ์นาโช่ – ชูเอา เปโดร

วูล์ฟแฮมป์ตัน (4-3-3) : แซม จอห์นสตัน (GK) – คิ-ยาน่า โฮเวอร์, ซานติเอโก้ บูเอโน่, ลาดิสลาฟ เครย์ชี่, ฮูโก้ บูเอโน่ – ชูเอา โกเมส, อังเดร, มาร์แชลล์ มูเนตซี่ – จอห์น อาริอาส, ยอร์เก้น สแตรนด์ ลาร์เซ่น, ฌอน-ริกเนอร์ เบลการ์ด

Credit : Wolverhampton Wanderers FC

Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก

เชลซี 2-0 วูล์ฟแฮมป์ตัน

 

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวกีฬา

ปาร์ม่า พบ เอซี มิลาน ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 8 พ.ย. 68

37 วินาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เชลซี พบ วูล์ฟแฮมป์ตัน ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 8 พ.ย. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ซันเดอร์แลนด์ พบ อาร์เซนอล ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 8 พ.ย. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อกวงการ! นายแบบดาวรุ่ง จากไปอย่างสงบ หลังป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลือง มา 2 ปี บันเทิงเกาหลี

ช็อกวงการ! นายแบบดาวรุ่ง จากไปอย่างสงบ หลังป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลือง มา 2 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ยูเวนตุส พบ โตริโน่ ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 8 พ.ย. 68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมบัญชีกลาง เตือนระวัง มิจฉาชีพ แอบอ้างใช้สิทธิ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แนะวิธีแก้ไข ข่าว

กรมบัญชีกลาง เตือนระวัง มิจฉาชีพ แอบอ้างใช้สิทธิ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แนะวิธีแก้ไข

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แอต.มาดริด พบ เลบันเต้ ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 8 พ.ย. 68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! รวบแม่ทิ้งลูกที่ร้านนวดค้ากามญี่ปุ่น โดนจับได้ที่ไต้หวัน คดีค้าประเวณี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

แม่ตั๊ก พูดแล้ว หลังโผล่คลิปคนหน้าคล้าย ป๋าเบียร์ เต้นข้างสาวสวย ทำคนลือเลิกเงียบ!

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แฟนบอล 7 สี แห่ส่งกำลังใจ “เจ้ามิค ดาวเตะอบจ.ชัยนาท” แข้งสู้ชีวิตเพื่อพ่อ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

สะเทือนใจ ลูกสาว 71 ฆ่าแม่ 102 ปี สารภาพ ‘ไม่เหลือใคร’ ต้องดูแลตามลำพัง คนแห่สงสาร

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ลือแรง คู่รักคนดัง เลิกกันแล้ว? หลุดคลิปฝ่ายชายเต้นข้าง 2 สาวสวยในผับ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ฮัมบูร์ก พบ ดอร์ทมุนด์ ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 8 พ.ย. 68

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
คำผกาไอซ์รักชนก ข่าวการเมือง

คำผกา ซัดแรง ไอซ์ รักชนก วาทกรรมไม่ต่างพันธมิตรฯ-กปปส. ก่อนอีกฝ่ายโผล่สวน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อูนิโอน เบอร์ลิน พบ บาเยิร์น มิวนิค ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 8 พ.ย. 68

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

มีผลแล้ว กฎหมายลาคลอด 120 วัน นายจ้างยังต้องจ่ายเงินเดือน ยกระดับชีวิตแรงงาน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เลเวอร์คูเซ่น พบ ไฮเดนไฮม์ ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 8 พ.ย. 68

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทบ. เตือนอย่าหลงเชื่อ “ข่าวปลอม” แอบอ้างเบื้องสูง ชี้มีเจตนาสร้างความแตกแยก

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

‘เจเรมี เรนเนอร์’ งานเข้า ผู้สร้างหนังแฉ คุกคามทางเพศ-ส่งภาพโป๊ เมาอาละวาด ต้องขังตัวเองในห้องน้ำ กลัวตาย

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สเปอร์ส พบ แมนยู ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 8 พ.ย. 68

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนละครึ่งพลัสใช้ได้วันละเท่าไหร่ การเงิน

คลังเล็งเสนอ “คนละครึ่งพลัส เฟส 2” ช่วงธ.ค. คาดเริ่มใช้ ม.ค.69

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
อัปเดตเส้นทาง &quot;พายุไต้ฝุ่นฟงวอง&quot; กรมอุตุฯ เผยทิศทางการเคลื่อนตัว ยันไม่กระทบไทย ข่าว

อัปเดตเส้นทาง “พายุไต้ฝุ่นฟงวอง” กรมอุตุฯ เผยทิศทางการเคลื่อนตัว ยันไม่กระทบไทย

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
แบงค์แคลช อาจารย์สกลหมอนทองวิทยา บันเทิง

แบงค์ วงแคลช โหมโรงนัดชิงฯ บอล 7 สี เล่าสมัยเป็นลูกทีม “อ.สกล”

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โซเชียลสวดยับ! ลุงทำคอนเทนต์เสี่ยงตาย ให้หลาน 4 ขวบขับกระบะบนถนนใหญ่ อ้าง แค่มุมกล้อง

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระงานศพน้ำท่วมสุโขทัย ข่าว

นับถือใจหลวงพ่อ พระสุโขทัยฝ่ากระแสน้ำมาสวดพระอภิธรรม แม้น้ำท่วมสูง

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 08 พ.ย. 2568 17:00 น.| อัปเดต: 07 พ.ย. 2568 16:25 น.
54
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ช็อกวงการ! นายแบบดาวรุ่ง จากไปอย่างสงบ หลังป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลือง มา 2 ปี

ช็อกวงการ! นายแบบดาวรุ่ง จากไปอย่างสงบ หลังป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลือง มา 2 ปี

เผยแพร่: 8 พฤศจิกายน 2568
กรมบัญชีกลาง เตือนระวัง มิจฉาชีพ แอบอ้างใช้สิทธิ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แนะวิธีแก้ไข

กรมบัญชีกลาง เตือนระวัง มิจฉาชีพ แอบอ้างใช้สิทธิ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แนะวิธีแก้ไข

เผยแพร่: 8 พฤศจิกายน 2568

ด่วน! รวบแม่ทิ้งลูกที่ร้านนวดค้ากามญี่ปุ่น โดนจับได้ที่ไต้หวัน คดีค้าประเวณี

เผยแพร่: 8 พฤศจิกายน 2568

แม่ตั๊ก พูดแล้ว หลังโผล่คลิปคนหน้าคล้าย ป๋าเบียร์ เต้นข้างสาวสวย ทำคนลือเลิกเงียบ!

เผยแพร่: 8 พฤศจิกายน 2568
Back to top button