ซันเดอร์แลนด์ พบ อาร์เซนอล ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 8 พ.ย. 68

8 พฤศจิกายน 2568 เวลา 00.30 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม สเตเดี้ยม ออฟ ไลท์ ซันเดอร์แลนด์ พบ อาร์เซนอล The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
- รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
- แมตช์การแข่งขัน : ซันเดอร์แลนด์ VS อาร์เซนอล
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2568 เวลา 00.30 น. (เช้ามืดวันอาทิตย์)
- สนาม : สเตเดี้ยม ออฟ ไลท์
- ถ่ายทอดสด : MONOMAX
วิเคราะห์บอล ซันเดอร์แลนด์ – อาร์เซนอล
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
ซันเดอร์แลนด์
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพแมวดำ ของกุนซือ เรกิส เลอ บริส จะยังไม่มีชื่อของ ฮาบิบ ดิอาร่า, เลโอ เยลเด้, โรแม็ง มันเดิล, เดนนิส เซอร์คิน และ อายี อเลส ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 5-4-1 ผู้รักษาประตูเป็น โรบิน โรฟส์ พร้อมกองหลัง 5 คน นอร์ดี้ มูคิเอเล่, แดน บัลลาร์ด, ลุตชาเรล เกียร์ทรุยด้า, เรนิลโด้ มันดาว่า, ไตร ฮูม แดนกลางเป็น เบอทรานด์ ตราโอเร่, กรานิต ชาก้า, นิออลล์ ฮักกิ้นส์, เอ็นโซ่ เลอ เฟ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น วิลสัน อิซิดอร์
อาร์เซนอล
ในขณะที่ทีมเยือน ทัพปืนใหญ่ ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ มิเกล อาร์เตต้า จะยังไม่มีชื่อของ ไค ฮาแวร์ตซ์, โนนี่ มาดูเอเก้, มาร์ติน โอเดการ์ด, วิคตอร์ โยเคเคส และ กาเบรียล มาร์ติเนลลี่ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ กาเบรียล เชซุส
คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น ดาบิด ราย่า พร้อมกองหลัง 4 คน เยอร์เรียน ทิมเบอร์, วิลเลี่ยม ซาลิบา, กาเบรียล มาร์ติเนลลี่, ริคคาร์โด้ คาลาฟิออรี่ แดนกลางเป็น มาร์ติน ซูบิเมนดี้, เดแคลน ไรซ์ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ บูกาโย่ ซาก้า, เอเบเรชี่ เอเซ่, เลอันโดร ทรอสซาร์ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น มิเกล เมริโน่
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ ซันเดอร์แลนด์ VS อาร์เซนอล
สถิติ 5 ครั้งหลังสุด
- 21/12/21 อาร์เซนอล 5-1 ซันเดอร์แลนด์ (คาราบาว คัพ)
- 16/05/17 อาร์เซนอล 2-0 ซันเดอร์แลนด์ (พรีเมียร์ลีก)
- 29/10/16 ซันเดอร์แลนด์ 1-4 อาร์เซนอล (พรีเมียร์ลีก)
- 24/04/16 ซันเดอร์แลนด์ 0-0 อาร์เซนอล (พรีเมียร์ลีก)
- 09/01/16 อาร์เซนอล 3-1 ซันเดอร์แลนด์ (เอฟเอ คัพ)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
ซันเดอร์แลนด์
- 03/11/25 เสมอ เอฟเวอร์ตัน 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 25/10/25 ชนะ เชลซี 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 18/10/25 ชนะ วูล์ฟแฮมป์ตัน 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 04/10/25 แพ้ แมนฯ ยูไนเต็ด 0-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 29/09/25 ชนะ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 1-0 (พรีเมียร์ลีก)
อาร์เซนอล
- 04/11/25 ชนะ สลาเวีย ปราก 3-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 01/11/25 ชนะ เบิร์นลี่ย์ 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 29/10/25 ชนะ ไบรท์ตัน 2-0 (คาราบาว คัพ)
- 26/10/25 ชนะ คริสตัล พาเลซ 1-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 21/10/25 ชนะ แอต.มาดริด 4-0 (พรีเมียร์ลีก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
ซันเดอร์แลนด์ (4-5-1) : โรบิน โรฟส์ (GK) – นอร์ดี้ มูคิเอเล่, แดน บัลลาร์ด, ลุตชาเรล เกียร์ทรุยด้า, เรนิลโด้ มันดาว่า, ไตร ฮูม – เบอทรานด์ ตราโอเร่, กรานิต ชาก้า, นิออลล์ ฮักกิ้นส์, เอ็นโซ่ เลอ เฟ – วิลสัน อิซิดอร์
อาร์เซนอล (4-2-3-1) : ดาบิด ราย่า (GK) – เยอร์เรียน ทิมเบอร์, วิลเลี่ยม ซาลิบา, กาเบรียล มากัลเญส, ริคคาร์โด้ คาลาฟิออรี่ – มาร์ติน ซูบิเมนดี้, เดแคลน ไรซ์ – บูกาโย่ ซาก้า, เอเบเรชี่ เอเซ่, เลอันโดร ทรอสซาร์ – มิเกล เมริโน่
Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก
ซันเดอร์แลนด์ 0-2 อาร์เซนอล
