ซันเดอร์แลนด์ พบ อาร์เซนอล ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 8 พ.ย. 68

Photo of Bas Basเผยแพร่: 08 พ.ย. 2568 16:30 น.| อัปเดต: 07 พ.ย. 2568 16:00 น.
53

8 พฤศจิกายน 2568 เวลา 00.30 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม สเตเดี้ยม ออฟ ไลท์ ซันเดอร์แลนด์ พบ อาร์เซนอล The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก ซันเดอร์แลนด์ VS อาร์เซนอล ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
  • แมตช์การแข่งขัน : ซันเดอร์แลนด์ VS อาร์เซนอล
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2568 เวลา 00.30 น. (เช้ามืดวันอาทิตย์)
  • สนาม : สเตเดี้ยม ออฟ ไลท์
  • ถ่ายทอดสด : MONOMAX
Credit : Sunderland AFC

วิเคราะห์บอล ซันเดอร์แลนด์ – อาร์เซนอล

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

ซันเดอร์แลนด์

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพแมวดำ ของกุนซือ เรกิส เลอ บริส จะยังไม่มีชื่อของ ฮาบิบ ดิอาร่า, เลโอ เยลเด้, โรแม็ง มันเดิล, เดนนิส เซอร์คิน และ อายี อเลส ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 5-4-1 ผู้รักษาประตูเป็น โรบิน โรฟส์ พร้อมกองหลัง 5 คน นอร์ดี้ มูคิเอเล่, แดน บัลลาร์ด, ลุตชาเรล เกียร์ทรุยด้า, เรนิลโด้ มันดาว่า, ไตร ฮูม แดนกลางเป็น เบอทรานด์ ตราโอเร่, กรานิต ชาก้า, นิออลล์ ฮักกิ้นส์, เอ็นโซ่ เลอ เฟ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น วิลสัน อิซิดอร์

Credit : Sunderland AFC

อาร์เซนอล

ในขณะที่ทีมเยือน ทัพปืนใหญ่ ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ มิเกล อาร์เตต้า จะยังไม่มีชื่อของ ไค ฮาแวร์ตซ์, โนนี่ มาดูเอเก้, มาร์ติน โอเดการ์ด, วิคตอร์ โยเคเคส และ กาเบรียล มาร์ติเนลลี่ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ กาเบรียล เชซุส

คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น ดาบิด ราย่า พร้อมกองหลัง 4 คน เยอร์เรียน ทิมเบอร์, วิลเลี่ยม ซาลิบา, กาเบรียล มาร์ติเนลลี่, ริคคาร์โด้ คาลาฟิออรี่ แดนกลางเป็น มาร์ติน ซูบิเมนดี้, เดแคลน ไรซ์ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ บูกาโย่ ซาก้า, เอเบเรชี่ เอเซ่, เลอันโดร ทรอสซาร์ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น มิเกล เมริโน่

Credit : Arsenal

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ ซันเดอร์แลนด์ VS อาร์เซนอล

สถิติ 5 ครั้งหลังสุด

  • 21/12/21 อาร์เซนอล 5-1 ซันเดอร์แลนด์ (คาราบาว คัพ)
  • 16/05/17 อาร์เซนอล 2-0 ซันเดอร์แลนด์ (พรีเมียร์ลีก)
  • 29/10/16 ซันเดอร์แลนด์ 1-4 อาร์เซนอล (พรีเมียร์ลีก)
  • 24/04/16 ซันเดอร์แลนด์ 0-0 อาร์เซนอล (พรีเมียร์ลีก)
  • 09/01/16 อาร์เซนอล 3-1 ซันเดอร์แลนด์ (เอฟเอ คัพ)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

ซันเดอร์แลนด์

  • 03/11/25 เสมอ เอฟเวอร์ตัน 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 25/10/25 ชนะ เชลซี 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 18/10/25 ชนะ วูล์ฟแฮมป์ตัน 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 04/10/25 แพ้ แมนฯ ยูไนเต็ด 0-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 29/09/25 ชนะ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 1-0 (พรีเมียร์ลีก)

อาร์เซนอล

  • 04/11/25 ชนะ สลาเวีย ปราก 3-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 01/11/25 ชนะ เบิร์นลี่ย์ 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 29/10/25 ชนะ ไบรท์ตัน 2-0 (คาราบาว คัพ)
  • 26/10/25 ชนะ คริสตัล พาเลซ 1-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 21/10/25 ชนะ แอต.มาดริด 4-0 (พรีเมียร์ลีก)
Credit : Sunderland AFC

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

ซันเดอร์แลนด์ (4-5-1) : โรบิน โรฟส์ (GK) – นอร์ดี้ มูคิเอเล่, แดน บัลลาร์ด, ลุตชาเรล เกียร์ทรุยด้า, เรนิลโด้ มันดาว่า, ไตร ฮูม – เบอทรานด์ ตราโอเร่, กรานิต ชาก้า, นิออลล์ ฮักกิ้นส์, เอ็นโซ่ เลอ เฟ – วิลสัน อิซิดอร์

อาร์เซนอล (4-2-3-1) : ดาบิด ราย่า (GK) – เยอร์เรียน ทิมเบอร์, วิลเลี่ยม ซาลิบา, กาเบรียล มากัลเญส, ริคคาร์โด้ คาลาฟิออรี่ – มาร์ติน ซูบิเมนดี้, เดแคลน ไรซ์ – บูกาโย่ ซาก้า, เอเบเรชี่ เอเซ่, เลอันโดร ทรอสซาร์ – มิเกล เมริโน่

Credit : Arsenal

Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก

ซันเดอร์แลนด์ 0-2 อาร์เซนอล

 

