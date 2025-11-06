ข่าว

ไอซ์ รักชนก ไม่กลัวยุบสภา ยันไม่เสียค่าโง่ ชี้ ปชช.ไม่ต้องทนรัฐบาล ไร้ความสามารถ

เผยแพร่: 06 พ.ย. 2568 16:49 น.
ไอซ์ รักชนก ไม่กลัวยุบสภา ยันไม่เสียค่าโง่ ชี้ ปชช.ไม่ต้องทนรัฐบาล ไร้ความสามารถ

“รักชนก”สงสัย “อนุทิน” ไม่เข้าใจ ทำไมต้องปลด “ธรรมนัส” ถึงจะแก้ปัญหาสแกมเมอร์ได้ ลั่นหากนายกฯ ชิงยุบสภาก่อนแก้รัฐธรรมนูญ พรรคประชาชนก็ไม่เสียค่าโง่

นางสาวรักชนก ศรีนอก สส.กทม. พรรคประชาชน กล่าวถึงกรณีนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ตั้งคำถามว่าการปลด ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกฯ และ รมว.เกษตรฯ เกี่ยวข้องอะไรกับการปราบปรามสแกมเมอร์ ว่า ตอนนี้คนทั้งประเทศเข้าใจหมดแล้วว่าเกี่ยวข้องอย่างไร หลังจากที่นายรังสิมันต์ โรม และนายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ได้อภิปรายในสภาฯ ไปแล้ว แต่นายกรัฐมนตรียังไม่เข้าใจ จึงไม่แปลกใจว่าทำไมการแก้ปัญหาสแกมเมอร์หรือการฟอกเงินถึงไม่คืบหน้าเสียที

นางสาวรักชนก กล่าวว่า ปัญหาสแกมเมอร์เป็นเรื่องใหญ่ที่นานาชาติ เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เกาหลีใต้ และสิงคโปร์ เอาจริงเอาจังและสื่อสารมาตรการให้ประชาชนรู้ แต่นายกรัฐมนตรีไทยกลับบอกว่าทำไปบ้างแล้วแต่โปรโมตไม่เก่ง ทั้งที่ประชาชนยังไม่เห็นความคืบหน้า พรรคประชาชนเคยเสนอให้ท่านประกาศเป็นหัวหอกเรื่องนี้ในที่ประชุมอาเซียน ท่านก็ไม่ทำ

น.ส.รักชนก ศรีนอก สส.พรรคประชาชน ขณะให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน

ลั่นไม่กลัวยุบสภา ชี้ ปชช. ได้ประโยชน์

เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงความกังวลว่า หากฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วนายกรัฐมนตรีจะชิงยุบสภาเสียก่อน นางสาวรักชนก กล่าวว่า ตนไม่กังวลเรื่องยุบสภา แต่กังวลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนมากกว่า ส่วนที่พรรคประชาชนอาจถูกมองว่าเสียค่าโง่ หากรัฐธรรมนูญยังแก้ไม่เสร็จ ตนไม่คิดเช่นนั้น

นางสาวรักชนก ระบุว่า ตนไม่คิดว่าจะเสียค่าโง่ อย่างน้อยที่สุดก็ไม่มีรัฐบาลที่จะอยู่ยาวต่อไปอีก 2 ปีแล้ว ถึงแม้การยุบสภาจะเกิดขึ้นภายใน 4 เดือนหรือเร็ว ๆ นี้ แต่ตนคิดว่ามันคุ้มค่าที่สุดสำหรับประชาชนแล้ว เพราะเราไม่ต้องทนอยู่กับรัฐบาลที่ไร้ความสามารถต่อไปอีก 2 ปี

ยันตรวจสอบทุกพรรค ไม่ได้จ้อง “กล้าธรรม”

ส่วนกรณีที่พรรคประชาชนถูกมองว่าจ้องตรวจสอบพรรคกล้าธรรมเป็นพิเศษ นางสาวรักชนก กล่าวว่า พรรคตรวจสอบทุกเรื่อง เช่น สส.เชียงใหม่ ก็อภิปรายเรื่องแร่แรร์เอิร์ธ แต่เรื่องสแกมเมอร์เป็นประเด็นที่สังคมสนใจ และรัฐบาลตอบสนองได้เชื่องช้า พรรคประชาชนมีข้อมูลที่ดีและจี้ถูกจุดจึงทำให้หลายคนร้อนรน คนที่จะคุมกำเนิดพรรคกล้าธรรมได้คือประชาชน

สำหรับกรณีนายไผ่ ลิกค์ เลขาธิการพรรคกล้าธรรม ออกมาแฉเรื่องผู้ช่วย สส. พรรคประชาชน นั้น นางสาวรักชนก กล่าวว่า ในพรรคกล้าธรรมหาคนทำงานจริงจังลำบาก ขนาดคนที่ได้รับมอบหมายให้มาตอบโต้ ก็ยังเป็นคนอย่างนายไผ่ ตนมีความเห็นใจในคุณภาพของบุคลากร เรื่องที่นายไผ่นำมาพูดก็อยู่ในกระบวนการของ กกต. อยู่แล้ว และพรรคประชาชนยึดหลักการไม่ฟ้องแก้เกี้ยวหรือฟ้องปิดปาก

Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

