ด่วน! กองทัพบก เตรียมส่ง 18 เชลยศึกเขมร กลับประเทศ 12 พ.ย.นี้
ด่วน! กองทัพบก เตรียมปล่อยตัวเชลยศึกกัมพูชา 18 นาย 12 พ.ย.นี้ ที่จันทบุรี หลังจับกุมได้จากเหตุปะทะชายแดน ที่ ศรีสะเกษ
6 พ.ย.2568 กองทัพบกได้ประสานงานไปยังกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (กปช.จต.) ให้เตรียมความพร้อมสถานที่ สำหรับการปล่อยตัวเชลยศึกกัมพูชา 18 นาย การปล่อยตัวจะมีขึ้นในวันที่ 12 พ.ย.นี้ ที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
การควบคุมตัวทหารกัมพูชากลุ่มนี้ สืบเนื่องจากเหตุการณ์ปะทะเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2568 ในพื้นที่ซำแต อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ หลังจากฝ่ายกัมพูชาใช้อาวุธหนักยิงเข้ามาในเขตไทยก่อน กองทัพภาคที่ 2 จึงได้ใช้หน่วยทหารม้าเฉพาะกิจเข้าตอบโต้และกวาดล้างที่มั่น
ระหว่างการปฏิบัติการ ทหารกัมพูชาจำนวนหนึ่งได้ยอมจำนนโดยไม่มีท่าทีคุกคาม ฝ่ายไทยจึงปลดอาวุธและควบคุมตัวตามขั้นตอน ในพื้นที่ปะทะพบผู้เสียชีวิต 2 นาย สำหรับทหารที่ถูกควบคุมตัว 18 นาย ประกอบด้วย ร้อยตรี 1 นาย, จ่าสิบโท 2 นาย, สิบเอก 12 นาย, สิบโท 2 นาย และสิบตรี 1 นาย
ในจำนวนนี้มีผู้บาดเจ็บ 1 นาย คือ สิบเอก มอม ริดที ถูกกระสุนบริเวณสะโพกและแขนซ้าย ซึ่งฝ่ายไทยได้ส่งตัวเข้ารับการผ่าตัดรักษาพยาบาลเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันทหารกัมพูชาทั้งหมดอยู่ภายใต้การควบคุมในพื้นที่ปลอดภัยของกองทัพภาคที่ 2 โดยได้รับการดูแลขั้นพื้นฐาน ทั้งเสื้อผ้า อาหาร และยารักษาโรค ตามหลักมนุษยธรรมสากล
