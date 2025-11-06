ข่าว

ด่วน! กองทัพบก เตรียมส่ง 18 เชลยศึกเขมร กลับประเทศ 12 พ.ย.นี้

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 06 พ.ย. 2568 17:19 น.| อัปเดต: 06 พ.ย. 2568 17:23 น.
58
ด่วน! กองทัพบก เตรียมส่ง 18 เชลยศึกเขมร กลับประเทศ 12 พ.ย.นี้ ที่จันทบุรี

ด่วน! กองทัพบก เตรียมปล่อยตัวเชลยศึกกัมพูชา 18 นาย 12 พ.ย.นี้ ที่จันทบุรี หลังจับกุมได้จากเหตุปะทะชายแดน ที่ ศรีสะเกษ

6 พ.ย.2568 กองทัพบกได้ประสานงานไปยังกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (กปช.จต.) ให้เตรียมความพร้อมสถานที่ สำหรับการปล่อยตัวเชลยศึกกัมพูชา 18 นาย การปล่อยตัวจะมีขึ้นในวันที่ 12 พ.ย.นี้ ที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

การควบคุมตัวทหารกัมพูชากลุ่มนี้ สืบเนื่องจากเหตุการณ์ปะทะเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2568 ในพื้นที่ซำแต อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ หลังจากฝ่ายกัมพูชาใช้อาวุธหนักยิงเข้ามาในเขตไทยก่อน กองทัพภาคที่ 2 จึงได้ใช้หน่วยทหารม้าเฉพาะกิจเข้าตอบโต้และกวาดล้างที่มั่น

ระหว่างการปฏิบัติการ ทหารกัมพูชาจำนวนหนึ่งได้ยอมจำนนโดยไม่มีท่าทีคุกคาม ฝ่ายไทยจึงปลดอาวุธและควบคุมตัวตามขั้นตอน ในพื้นที่ปะทะพบผู้เสียชีวิต 2 นาย สำหรับทหารที่ถูกควบคุมตัว 18 นาย ประกอบด้วย ร้อยตรี 1 นาย, จ่าสิบโท 2 นาย, สิบเอก 12 นาย, สิบโท 2 นาย และสิบตรี 1 นาย

ในจำนวนนี้มีผู้บาดเจ็บ 1 นาย คือ สิบเอก มอม ริดที ถูกกระสุนบริเวณสะโพกและแขนซ้าย ซึ่งฝ่ายไทยได้ส่งตัวเข้ารับการผ่าตัดรักษาพยาบาลเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันทหารกัมพูชาทั้งหมดอยู่ภายใต้การควบคุมในพื้นที่ปลอดภัยของกองทัพภาคที่ 2 โดยได้รับการดูแลขั้นพื้นฐาน ทั้งเสื้อผ้า อาหาร และยารักษาโรค ตามหลักมนุษยธรรมสากล

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เตือนชาวออฟฟิศเลิกงาน (6 พ.ย.) ระวังฝนตกหนักจาก คาดอิทธิพลพายุ &quot;คัลแมกี&quot; หลังพบกลุ่มฝนในสมุทรปราการ กทม. โดนด้วย ข่าว

เตือนชาวออฟฟิศ “คัลแมกี” แผลงฤทธิ์ ฝนฟ้ามืด ถล่มสมุทรปราการ เย็นนี้ 6 พ.ย.

2 นาที ที่แล้ว
พรรคประชาชน ขอเวลา 3 วัน เรียกสอบ ปารเมศ ปมตั้งเด็ก ม.ปลาย เป็นผู้ช่วยสส. ข่าว

พรรคประชาชน ขอเวลา 3 วัน เรียกสอบ ปารเมศ ปมตั้งเด็ก ม.ปลาย เป็นผู้ช่วยสส.

13 นาที ที่แล้ว
ยอดเขาแหลมในทองผาภูมิเปล่งประกายสีทองอร่ามในช่วงเย็น ข่าว

สาเหตุ “เขาแหลม” เป็น สีทองอร่าม อ.เจษฎา ชี้ ไม่ใช่เรื่องแปลก

22 นาที ที่แล้ว
ปภ.ประกาศเตือน 10 จังหวัดภาคกลาง-กทม. ขนของขึ้นที่สูง รับมือมวลน้ำระลอกใหญ่ เขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบาย ข่าว

เตือน 10 จังหวัดภาคกลาง-กทม. ขนของขึ้นที่สูง รับมือมวลน้ำ เขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบาย

28 นาที ที่แล้ว
ด่วน! กองทัพบก เตรียมส่ง 18 เชลยศึกเขมร กลับประเทศ 12 พ.ย.นี้ ที่จันทบุรี ข่าว

ด่วน! กองทัพบก เตรียมส่ง 18 เชลยศึกเขมร กลับประเทศ 12 พ.ย.นี้

30 นาที ที่แล้ว
ไอซ์ รักชนก ไม่กลัวยุบสภา ยันไม่เสียค่าโง่ ชี้ ปชช.ไม่ต้องทนรัฐบาล ไร้ความสามารถ ข่าว

ไอซ์ รักชนก ไม่กลัวยุบสภา ยันไม่เสียค่าโง่ ชี้ ปชช.ไม่ต้องทนรัฐบาล ไร้ความสามารถ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สตวร์ม กราซ พบ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ ดูบอลสด ฟุตบอล ยูโรป้า ลีก 2025/26 วันที่ 6 พ.ย. 68

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายแก้ว เอาจริง! ฟ้องหมิ่นอดีตดารา เรียก 5 แสน เตรียมขึ้นศาล ธ.ค.นี้ บันเทิง

ทนายแก้ว เอาจริง! ฟ้องหมิ่นอดีตดารา เรียก 5 แสน เตรียมขึ้นศาล ธ.ค.นี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
พบแม่ชีวัย 84 ปี เสียชีวิตในอาศรมดัง จ.เชียงราย ตำรวจเร่งสอบแรงจูงใจ เผยสื่อยังไม่ยืนยันเนื้อหาจดหมาย &quot;ถวายเป็นพุทธบูชา&quot; ข่าว

สาเหตุ แม่ชีวัย 84 เผาตัวเอง “ถวายเป็นพุทธบูชา” ตร.เร่งสอบปม จดหมายลา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวโพสต์อุทาหรณ์ แฟนผ่าตัดวันแรกตาบวมเลือดคั่ง หมอเพิ่งแจ้งวันที่ 2 ว่าเสี่ยงบอด สุดท้าย รพ.ที่ 3 ยัน &quot;เส้นประสาทโดนตัด&quot; ข่าว

สาวแชร์อุทาหรณ์ แฟนผ่าริดสีดวงจมูก รพ.ดัง พลาด เส้นประสาทตาขาด เสี่ยงบอดถาวร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราชกิจจาฯ เผยระเบียบ กกต. ให้อำนาจประธานและกรรมการพกปืนได้ เพื่อใช้ในการสืบสวนสอบสวนคดีเลือกตั้ง ข่าวการเมือง

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ ให้อำนาจ “กกต.” พกอาวุธปืนได้แล้ว เพื่อภารกิจสืบสวน ไต่สวน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;อนุทิน&quot; ท้า &quot;อัจฉริยะ-โรม&quot; เปิดชื่อนักการเมือง ช.ช้าง เอี่ยวสแกมเมอร์ ลั่น อย่าพูดแค่อักษรย่อ ข่าวการเมือง

อนุทิน ท้า อัจฉริยะ-โรม เปิดชื่อนักการเมือง ช.ช้าง เอี่ยวสแกมเมอร์ อย่าพูดแค่ตัวย่อ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวดี หนุ่ม กรรชัย เตรียมกลับมาจัดรายการ หลังหายดี ทนายแก้ว คาดอาจเป็นช่วงสัปดาห์หน้า บันเทิง

ข่าวดี หนุ่ม กรรชัย เตรียมกลับมาจัดรายการ หลังหายดี ทนายแก้ว คาดช่วงสัปดาห์หน้า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ธรรมนัส” บอก “อนุทิน” พูดเอง ชิงยุบสภาก่อนถูกซักฟอก รับโทรคุยทุกคืน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อินเดียโฉด 3 ชาย รุมข่มขืน-ตัดหัว เด็กหญิง 5 ขวบ หลังแม่เผลอหลับในสถานีรถไฟ ข่าวต่างประเทศ

อินเดียโฉด 3 ชาย รุมข่มขืน-ตัดหัว เด็กหญิง 5 ขวบ หลังแม่เผลอหลับในสถานีรถไฟ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวเศร้าวงการวรรณกรรม &quot;บินหลา สันกาลาคีรี&quot; นักเขียนซีไรต์ปี 2548 เสียชีวิตแล้ว เมื่อ 6 พ.ย. 68 ข่าว

วงการวรรณกรรมเศร้า “บินหลา สันกาลาคีรี” นักเขียนซีไรต์ เสียชีวิตแล้ว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;น้ำแข็ง AF7&quot; รับผิดเอง ปมยืมเงิน &quot;ผ้าแพร&quot; เผย บอกปัญหาไม่หมด เพราะกลัวไม่ได้เงิน บันเทิง

“น้ำแข็ง AF7” รับผิดเอง ปมยืมเงิน “ผ้าแพร” เผย บอกปัญหาไม่หมด เพราะกลัวไม่ได้เงิน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
พายุคัลแมกีเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 ข่าว

ด่วน! พายุคัลแมกี ลูกแรก เข้าไทย 7 พ.ย. ฝนหนัก 150 มม. ซัด อีสาน-กทม.

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“แม่ทัพกุ้ง” เบรกมูลนิธิยังไม่เสร็จ เตือนประชาชนอย่างเพิ่งโอน อาจถูกหลอก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รัฐบาล ร่วมลงนาม MOU ประกาศทำสงครามกับสแกมเมอร์ ปราบสิ้นซาก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เด็กชาย 9 ขวบ ให้บริการ glory hole ในร้านอาหารไทยตามที่เล่าใน TikTok ข่าว

คลิปล้านวิว ฝรั่งใน TikTok อ้าง เจอเด็กชาย 9 ขวบ ให้บริการ glory hole ในร้านอาหารไทย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้ำแข็ง AF7 เผชิญหน้าผู้เสียหาย ยอมรับธุรกิจล่มสะสมหลายปี ทำกระทบหลายส่วน บันเทิง

น้ำแข็ง AF7 เผชิญหน้าผู้เสียหาย ยอมรับธุรกิจล่มสะสมหลายปี เพราะความใจอ่อนของภรรยา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

จับตา! “สม รังสี” กลับกัมพูชา หลังตั้งรัฐบาลอิสระ สะพัด “ทรัมป์” คุ้มครอง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาธุ 2 คัมแบ็ก งานบุญครั้งใหม่ เขย่าศรัทธา เดิมพันครั้งนี้ถึงชีวิต บันเทิง

สาธุ 2 คัมแบ็ก งานบุญครั้งใหม่ เขย่าศรัทธา เดิมพันครั้งนี้ถึงชีวิต

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เด็กหญิงไทยวัย 12 ปี ถูกแม่ทิ้งไว้ที่ญี่ปุ่นและถูกบังคับทำงานในร้านนวด ข่าวต่างประเทศ

เด็กหญิงไทย 12 ปี ถูกแม่ทิ้งอยู่คนเดียวที่ญี่ปุ่น สั่งให้ทำงานร้านนวดกาม

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 06 พ.ย. 2568 17:19 น.| อัปเดต: 06 พ.ย. 2568 17:23 น.
58
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ไอซ์ รักชนก ไม่กลัวยุบสภา ยันไม่เสียค่าโง่ ชี้ ปชช.ไม่ต้องทนรัฐบาล ไร้ความสามารถ

ไอซ์ รักชนก ไม่กลัวยุบสภา ยันไม่เสียค่าโง่ ชี้ ปชช.ไม่ต้องทนรัฐบาล ไร้ความสามารถ

เผยแพร่: 6 พฤศจิกายน 2568

สตวร์ม กราซ พบ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ ดูบอลสด ฟุตบอล ยูโรป้า ลีก 2025/26 วันที่ 6 พ.ย. 68

เผยแพร่: 6 พฤศจิกายน 2568
ทนายแก้ว เอาจริง! ฟ้องหมิ่นอดีตดารา เรียก 5 แสน เตรียมขึ้นศาล ธ.ค.นี้

ทนายแก้ว เอาจริง! ฟ้องหมิ่นอดีตดารา เรียก 5 แสน เตรียมขึ้นศาล ธ.ค.นี้

เผยแพร่: 6 พฤศจิกายน 2568
พบแม่ชีวัย 84 ปี เสียชีวิตในอาศรมดัง จ.เชียงราย ตำรวจเร่งสอบแรงจูงใจ เผยสื่อยังไม่ยืนยันเนื้อหาจดหมาย &quot;ถวายเป็นพุทธบูชา&quot;

สาเหตุ แม่ชีวัย 84 เผาตัวเอง “ถวายเป็นพุทธบูชา” ตร.เร่งสอบปม จดหมายลา

เผยแพร่: 6 พฤศจิกายน 2568
Back to top button