สตวร์ม กราซ พบ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ ดูบอลสด ฟุตบอล ยูโรป้า ลีก 2025/26 วันที่ 6 พ.ย. 68

6 พฤศจิกายน 68 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูโรป้า ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 4 ระหว่าง สตวร์ม กราซ พบ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ ที่สนาม เมอร์คูร์ อารีน่า เวลา 00:45 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด
ดูบอลสด ยูโรป้า ลีก สตวร์ม กราซ VS ฟอเรสต์ ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : ยูฟ่า ยูโรป้า ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 4
- แมตช์การแข่งขัน : สตวร์ม กราซ พบ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์
- วัน/เวลาแข่งขัน : วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2568 เวลา 00.45 น. (เช้ามืดวันศุกร์)
- สนาม : เมอร์คูร์ อารีน่า
- ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 1
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
สตวร์ม กราซ
เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ของกุนซือ เจอร์เก้น เซาเมิ่ล จะยังไม่มีชื่อของ เบลมิน เบากาโนวิช ที่มีอาการบาดเจ็บทั้งหมด รวมไปถึง โ๖ชิ ชุควูอานี่ ที่ติดโทษแบน
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-4-2 ผู้รักษาประตูเป็น โอลิเวอร์ คริสเตนเซ่น พร้อมกองหลัง 4 คน ทิม โอเออมันน์, เอมานูเอล ไอวู, ดิมิทรี ลาวาลี่, เอมีร์ คาริช แดนกลางเป็น จอน โกเรนช์ สตานโควิช, ฟิลิป รอซก้า, โทมิ ฮอร์แวท, โอตาร์ คิเตชวิลี่ ส่วนคู่กองหน้าเป็น เลออน เกอร์กิช กับ เมารีซ มาโลน
น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์
ส่วนทางด้านทีมเยือน ทัพเจ้าป่า ภายใต้การคุมทัพของ ฌอน ไดช์ จะยังไม่มีชื่อของ คริส วู้ด, โอล่า ไอน่า และ อเล็กซานเดอร์ ซินเชนโก้ ที่มีอาการบาดเจ็บทั้งหมด ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น แมตซ์ เซลส์ พร้อมกองหลัง 4 คน นิโคโล่ ซาโวน่า, นิโคล่า มิเลนโควิช, มูริลโล่, เนโก้ วิลเลี่ยมส์ แดนกลางเป็น ดั๊กลาส ลุยซ์, เอลเลียต แอนเดอร์สัน แนวรุกฝากความหวังไว้กับ แดน เอ็นดอย, มอร์แกน กิ๊บส์-ไวท์, คัลลั่ม ฮัดสัน-โอดอย ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น อาร์เนาด์ คาลิมูเอนโด
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ สตวร์ม กราศ – ฟอเรสต์
ผลงานการเจอกันของทั้งสองทีม
- ไม่เคยเจอกันมาก่อน
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
สตวร์ม กราซ
- 02/11/25 แพ้ ราปิด เวียนนา 1-2 (ออสเตรีย บุนเดสลีกา)
- 29/10/25 เสมอ แอดมิร่า แว็คเกอร์ 1-1 (ชนะจุดโทษ 10-9, ออสเตรีย คัพ)
- 26/10/25 แพ้ โวล์ฟสแบร์เกอร์ 1-3 (ออสเตรีย บุนเดสลีกา)
- 23/10/25 แพ้ เซลติก 1-2 (ยูโรป้า ลีก)
- 19/10/25 ชนะ เบลา ไวส์ ลินซ์ 4-3 (ออสเตรีย บุนเดสลีกา)
น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์
- 01/11/25 เสมอ แมนฯ ยูไนเต็ด 2-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 26/10/25 แพ้ บอร์นมัธ 0-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 23/10/25 ชนะ ปอร์โต้ 2-0 (ยูโรป้า ลีก)
- 18/10/25 แพ้ เชลซี 0-3 (พรีเมียร์ลีก)
- 25/10/25 แพ้ นิวคาสเซิล 0-2 (พรีเมียร์ลีก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
สตวร์ กราซ (4-4-2) : โอลิเวอร์ คริสเตนเซ่น (GK) – ทิม โอเออมันน์, เอมานูเอล ไอวู, ดิมิทรี ลาวาลี่, เอมีร์ คาริช – จอน โกเรนช์ สตานโควิช, ฟิลิป รอซก้า, โทมิ ฮอร์แวท, โอตาร์ คิเตชวิลี่ – เลออน เกอร์กิช, เมารีซ มาโลน
น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ (4-2-3-1) : แมตซ์ เซลส์ (GK) – นิโคโล่ ซาโวน่า, นิโคล่า มิเลนโควิช, มูริลโล่, เนโก้ วิลเลี่ยมส์ – ดั๊กลาส ลุยซ์, เอลเลียต แอนเดอร์สัน – แดน เอ็นดอย, มอร์แกน กิ๊บส์-ไวท์, คัลลั่ม ฮัดสัน-โอดอย – อาร์เนาด์ คาลิมูเอนโด
Thaiger ทายผลบอล สตวร์ม กราซ 1-2 น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์
ติดตาม The Thaiger บน Google News: