สตวร์ม กราซ พบ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ ดูบอลสด ฟุตบอล ยูโรป้า ลีก 2025/26 วันที่ 6 พ.ย. 68

Photo of Bas Basเผยแพร่: 06 พ.ย. 2568 16:45 น.| อัปเดต: 06 พ.ย. 2568 13:33 น.
54

6 พฤศจิกายน 68 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูโรป้า ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 4 ระหว่าง สตวร์ม กราซ พบ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ ที่สนาม เมอร์คูร์ อารีน่า เวลา 00:45 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด

ดูบอลสด ยูโรป้า ลีก สตวร์ม กราซ VS ฟอเรสต์ ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : ยูฟ่า ยูโรป้า ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 4
  • แมตช์การแข่งขัน : สตวร์ม กราซ พบ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์
  • วัน/เวลาแข่งขัน : วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2568 เวลา 00.45 น. (เช้ามืดวันศุกร์)
  • สนาม : เมอร์คูร์ อารีน่า
  • ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 1
Credit : Nottingham Forest

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

สตวร์ม กราซ

เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ของกุนซือ เจอร์เก้น เซาเมิ่ล จะยังไม่มีชื่อของ เบลมิน เบากาโนวิช ที่มีอาการบาดเจ็บทั้งหมด รวมไปถึง โ๖ชิ ชุควูอานี่ ที่ติดโทษแบน

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-4-2 ผู้รักษาประตูเป็น โอลิเวอร์ คริสเตนเซ่น พร้อมกองหลัง 4 คน ทิม โอเออมันน์, เอมานูเอล ไอวู, ดิมิทรี ลาวาลี่, เอมีร์ คาริช แดนกลางเป็น จอน โกเรนช์ สตานโควิช, ฟิลิป รอซก้า, โทมิ ฮอร์แวท, โอตาร์ คิเตชวิลี่ ส่วนคู่กองหน้าเป็น เลออน เกอร์กิช กับ เมารีซ มาโลน

Credit : SK Sturm Graz

น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์

ส่วนทางด้านทีมเยือน ทัพเจ้าป่า ภายใต้การคุมทัพของ ฌอน ไดช์ จะยังไม่มีชื่อของ คริส วู้ด, โอล่า ไอน่า และ อเล็กซานเดอร์ ซินเชนโก้ ที่มีอาการบาดเจ็บทั้งหมด ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น แมตซ์ เซลส์ พร้อมกองหลัง 4 คน นิโคโล่ ซาโวน่า, นิโคล่า มิเลนโควิช, มูริลโล่, เนโก้ วิลเลี่ยมส์ แดนกลางเป็น ดั๊กลาส ลุยซ์, เอลเลียต แอนเดอร์สัน แนวรุกฝากความหวังไว้กับ แดน เอ็นดอย, มอร์แกน กิ๊บส์-ไวท์, คัลลั่ม ฮัดสัน-โอดอย ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น อาร์เนาด์ คาลิมูเอนโด

Credit : Nottingham Forest

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ สตวร์ม กราศ – ฟอเรสต์

ผลงานการเจอกันของทั้งสองทีม

  • ไม่เคยเจอกันมาก่อน

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

สตวร์ม กราซ

  • 02/11/25 แพ้ ราปิด เวียนนา 1-2 (ออสเตรีย บุนเดสลีกา)
  • 29/10/25 เสมอ แอดมิร่า แว็คเกอร์ 1-1 (ชนะจุดโทษ 10-9, ออสเตรีย คัพ)
  • 26/10/25 แพ้ โวล์ฟสแบร์เกอร์ 1-3 (ออสเตรีย บุนเดสลีกา)
  • 23/10/25 แพ้ เซลติก 1-2 (ยูโรป้า ลีก)
  • 19/10/25 ชนะ เบลา ไวส์ ลินซ์ 4-3 (ออสเตรีย บุนเดสลีกา)

น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์

  • 01/11/25 เสมอ แมนฯ ยูไนเต็ด 2-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 26/10/25 แพ้ บอร์นมัธ 0-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 23/10/25 ชนะ ปอร์โต้ 2-0 (ยูโรป้า ลีก)
  • 18/10/25 แพ้ เชลซี 0-3 (พรีเมียร์ลีก)
  • 25/10/25 แพ้ นิวคาสเซิล 0-2 (พรีเมียร์ลีก)
Credit : SK Sturm Graz

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

สตวร์ กราซ (4-4-2) : โอลิเวอร์ คริสเตนเซ่น (GK) – ทิม โอเออมันน์, เอมานูเอล ไอวู, ดิมิทรี ลาวาลี่, เอมีร์ คาริช – จอน โกเรนช์ สตานโควิช, ฟิลิป รอซก้า, โทมิ ฮอร์แวท, โอตาร์ คิเตชวิลี่ – เลออน เกอร์กิช, เมารีซ มาโลน

น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ (4-2-3-1) : แมตซ์ เซลส์ (GK) – นิโคโล่ ซาโวน่า, นิโคล่า มิเลนโควิช, มูริลโล่, เนโก้ วิลเลี่ยมส์ – ดั๊กลาส ลุยซ์, เอลเลียต แอนเดอร์สัน – แดน เอ็นดอย, มอร์แกน กิ๊บส์-ไวท์, คัลลั่ม ฮัดสัน-โอดอย – อาร์เนาด์ คาลิมูเอนโด

Credit : Nottingham Forest

Thaiger ทายผลบอล สตวร์ม กราซ 1-2 น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์

 

