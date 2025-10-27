ไอซ์ รักชนก ขอบคุณชาดา หลังชม ‘วรภัค’ มีสปีริตลาออก เปิดใจปม ธรรมนัส-กัน จอมพลัง
ไอซ์ รักชนก ขอบคุณ ‘ชาดา’ ช่วยอธิบายเจตนารมณ์นายกฯ หลังชื่นชม ‘วรภัค’ แสดงสปิริตลาออก ถามกลับ ‘เอาโจรไปปราบโจรดีไหมล่ะ’ กรณีธรรมนัสนั่งประธานปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์
วันนี้ (27 ตุลาคม 2568) นายชาดา ไทยเศรษฐ์ สส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย ในฐานะประธานวิปรัฐบาล ออกมาตอบโต้กระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงข้อครหาในคณะรัฐมนตรี อนุทิน 1 ทั้งกรณี นายวรภัค ธันยาวงษ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังที่ลาออก รวมทั้งกรณี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ถูกตั้งคำถามถึงความเหมาะสมในการคุมปราบแก๊งสแกมเมอร์ และ การจัดตั้งมูลนิธิของ กัน จอมพลัง
ล่าสุด ไอซ์ รักชนก ศรีนอก สส.พรรคประชาชน ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก รักชนก ศรีนอก – Rukchanok Srinork เผยว่า “ขอบคุณท่านชาดาที่ช่วยอธิบายเจตนารมณ์ที่แท้จริงของท่านนายก ที่ผ่านมาคนก็ได้แต่สงสัยว่าใช่ไหม.. ขอบคุณที่ยืนยันค่ะ”
ก่อนหน้านี้ นายชาดาได้กล่าวชื่นชมการตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งของนายวรภัคทันทีที่มีข้อครหา แม้จะยังไม่ได้มีการทำงานใด ๆ อย่างเป็นทางการ ถือเป็นการแสดงความเป็นสุภาพบุรุษทางการเมือง ต้องชื่นชมที่ไม่ยึดติดกับสิ่งใด ส่วนเรื่องที่ผิดหรือถูกนั้นตนไม่ทราบ อย่างไรก็ดีตนยังไม่เคยคุยกับอีกฝ่ายแม้แต่คำเดียว เพียงแต่ยกมือไหว้เท่านั้น พร้อมยืนยันว่า การลาออกครั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาล
“ที่ผ่านมามีแต่ยิ่งผิดยิ่งไม่ลาออก นักการเมืองคนไหนมัวหมอง ยิ่งถ้าผิดก็จะกั๊ก รักษาอำนาจ สิ่งที่ต้องชื่นชมคือท่านมีสปิริตทางการเมือง เป็นสิ่งที่น่าชื่นชม ซึ่งไม่มีในนักการเมืองทั่วไป…ลองไปนับดูรัฐบาลอื่น ๆ เวลามีเหตุมัวหมอง มีใครทำอย่างท่านวรภัคบ้าง”
เมื่อถูกถามถึง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ที่ถูกโจมตีเรื่องความไม่เหมาะสมในการนั่งเป็นประธานปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ นายชาดากล่าวว่า ตนไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ตั้ง แต่ได้โต้กลับว่า “ก็ทำไม ถ้าคุณเข้าใจแบบนั้น ทำไมคุณไม่เข้าใจว่าเอาโจรไปปราบโจรดีไหมล่ะ ขอให้คุณธรรมนัสรู้เรื่องจริงเถอะ ผมว่าเขาก็ต้องทำได้ อันนี้อยู่ที่ตัวท่าน อย่าเพิ่งไปวิพากษ์วิจารณ์อะไร”
ต่อมา นายชาดายังได้กล่าวถึงประเด็นความสัมพันธ์ของ ร.อ.ธรรมนัส และ กัน จอมพลัง ในประเด็นเรื่องมูลนิธิ ชี้ว่าทุกมูลนิธิมีข้อกำหนดเรื่องการโอนทรัพย์สินหากล้มเลิกกิจการ ตนเองเคยทำงานเรื่องการจดมูลนิธิ ซึ่งทุกมูลนิธิต้องมีการลงท้ายไว้ ในมุมมองของตนที่เคยทำงานและรู้ระบบภายใน อยากให้ความเป็นธรรมกับทุกคน ทั้งยังกล่าวถึงบุคคลที่ออกมาตั้งข้อสงสัยเรื่องของ กัน จอมพลัง มองว่าไม่ใช่เรื่องผิด มีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบได้
อย่างไรก็ดี ตนสอบถาม กัน จอมพลังว่าเป็นอย่างไรบ้าง มีการใช้เงินผิดประเภทหรือไม่แล้วผิดหรือถูกก็ว่ากันไปตามกระบวนการ แต่ไม่ใช่ว่า อีกฝ่ายรู้จักกับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า แล้วจะเป็นคนเลว พร้อมเตือนสติว่า สังคมไทยต้องอยู่กับความเป็นจริง อย่าอยู่กับกระแส อย่านำอารมณ์และความเป็นพวกมาเกี่ยวข้อง
ส่วนประเด็นเรื่องของ ร.อ.ธรรมนัส กับ นายเบนจามิน เมาเออร์เบอร์เกอร์ ที่ปรึกษาฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา นายชาดา เผยว่า ตนเองไม่ได้รู้จักกับเบนจามิน แต่คาดว่าอีกฝ่ายรู้จักคนในไทยและกัมพูชา ซึ่งการรู้จักกันนั้นไม่ใช่เรื่องเสียหาย พร้อมยกตัวอย่างว่า หากรู้จักใครคนหนึ่ง ถ้าอีกฝ่ายผิด เราต้องผิดไปด้วย ไม่ควรนำการเมืองมามอง ต้องดูความเป็นจริงและให้ความเป็นธรรมด้วย
