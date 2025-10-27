ข่าว

ไอซ์ รักชนก ขอบคุณชาดา หลังชม ‘วรภัค’ มีสปีริตลาออก เปิดใจปม ธรรมนัส-กัน จอมพลัง

เผยแพร่: 27 ต.ค. 2568 17:53 น.
68
ไอซ์ รักชนก ขอบคุณ ชาดา ที่ทำให้รู้เจนตาของนายกฯ หลังให้สัมภาษณ์ โจรปราบโจร

ไอซ์ รักชนก ขอบคุณ ‘ชาดา’ ช่วยอธิบายเจตนารมณ์นายกฯ หลังชื่นชม ‘วรภัค’ แสดงสปิริตลาออก ถามกลับ ‘เอาโจรไปปราบโจรดีไหมล่ะ’ กรณีธรรมนัสนั่งประธานปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์

วันนี้ (27 ตุลาคม 2568) นายชาดา ไทยเศรษฐ์ สส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย ในฐานะประธานวิปรัฐบาล ออกมาตอบโต้กระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงข้อครหาในคณะรัฐมนตรี อนุทิน 1 ทั้งกรณี นายวรภัค ธันยาวงษ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังที่ลาออก รวมทั้งกรณี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ถูกตั้งคำถามถึงความเหมาะสมในการคุมปราบแก๊งสแกมเมอร์ และ การจัดตั้งมูลนิธิของ กัน จอมพลัง

ล่าสุด ไอซ์ รักชนก ศรีนอก สส.พรรคประชาชน ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก รักชนก ศรีนอก – Rukchanok Srinork เผยว่า “ขอบคุณท่านชาดาที่ช่วยอธิบายเจตนารมณ์ที่แท้จริงของท่านนายก ที่ผ่านมาคนก็ได้แต่สงสัยว่าใช่ไหม.. ขอบคุณที่ยืนยันค่ะ”

ไอซ์ รักชนก ขอบคุณชาดา หลังกล่าวให้โจรปราบโจร
ภาพจาก Facebook : รักชนก ศรีนอก – Rukchanok Srinork

ก่อนหน้านี้ นายชาดาได้กล่าวชื่นชมการตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งของนายวรภัคทันทีที่มีข้อครหา แม้จะยังไม่ได้มีการทำงานใด ๆ อย่างเป็นทางการ ถือเป็นการแสดงความเป็นสุภาพบุรุษทางการเมือง ต้องชื่นชมที่ไม่ยึดติดกับสิ่งใด ส่วนเรื่องที่ผิดหรือถูกนั้นตนไม่ทราบ อย่างไรก็ดีตนยังไม่เคยคุยกับอีกฝ่ายแม้แต่คำเดียว เพียงแต่ยกมือไหว้เท่านั้น พร้อมยืนยันว่า การลาออกครั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาล

“ที่ผ่านมามีแต่ยิ่งผิดยิ่งไม่ลาออก นักการเมืองคนไหนมัวหมอง ยิ่งถ้าผิดก็จะกั๊ก รักษาอำนาจ สิ่งที่ต้องชื่นชมคือท่านมีสปิริตทางการเมือง เป็นสิ่งที่น่าชื่นชม ซึ่งไม่มีในนักการเมืองทั่วไป…ลองไปนับดูรัฐบาลอื่น ๆ เวลามีเหตุมัวหมอง มีใครทำอย่างท่านวรภัคบ้าง”

เมื่อถูกถามถึง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ที่ถูกโจมตีเรื่องความไม่เหมาะสมในการนั่งเป็นประธานปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ นายชาดากล่าวว่า ตนไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ตั้ง แต่ได้โต้กลับว่า “ก็ทำไม ถ้าคุณเข้าใจแบบนั้น ทำไมคุณไม่เข้าใจว่าเอาโจรไปปราบโจรดีไหมล่ะ ขอให้คุณธรรมนัสรู้เรื่องจริงเถอะ ผมว่าเขาก็ต้องทำได้ อันนี้อยู่ที่ตัวท่าน อย่าเพิ่งไปวิพากษ์วิจารณ์อะไร”

ต่อมา นายชาดายังได้กล่าวถึงประเด็นความสัมพันธ์ของ ร.อ.ธรรมนัส และ กัน จอมพลัง ในประเด็นเรื่องมูลนิธิ ชี้ว่าทุกมูลนิธิมีข้อกำหนดเรื่องการโอนทรัพย์สินหากล้มเลิกกิจการ ตนเองเคยทำงานเรื่องการจดมูลนิธิ ซึ่งทุกมูลนิธิต้องมีการลงท้ายไว้ ในมุมมองของตนที่เคยทำงานและรู้ระบบภายใน อยากให้ความเป็นธรรมกับทุกคน ทั้งยังกล่าวถึงบุคคลที่ออกมาตั้งข้อสงสัยเรื่องของ กัน จอมพลัง มองว่าไม่ใช่เรื่องผิด มีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบได้

อย่างไรก็ดี ตนสอบถาม กัน จอมพลังว่าเป็นอย่างไรบ้าง มีการใช้เงินผิดประเภทหรือไม่แล้วผิดหรือถูกก็ว่ากันไปตามกระบวนการ แต่ไม่ใช่ว่า อีกฝ่ายรู้จักกับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า แล้วจะเป็นคนเลว พร้อมเตือนสติว่า สังคมไทยต้องอยู่กับความเป็นจริง อย่าอยู่กับกระแส อย่านำอารมณ์และความเป็นพวกมาเกี่ยวข้อง

ส่วนประเด็นเรื่องของ ร.อ.ธรรมนัส กับ นายเบนจามิน เมาเออร์เบอร์เกอร์ ที่ปรึกษาฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา นายชาดา เผยว่า ตนเองไม่ได้รู้จักกับเบนจามิน แต่คาดว่าอีกฝ่ายรู้จักคนในไทยและกัมพูชา ซึ่งการรู้จักกันนั้นไม่ใช่เรื่องเสียหาย พร้อมยกตัวอย่างว่า หากรู้จักใครคนหนึ่ง ถ้าอีกฝ่ายผิด เราต้องผิดไปด้วย ไม่ควรนำการเมืองมามอง ต้องดูความเป็นจริงและให้ความเป็นธรรมด้วย

ไอซ์ รักชนก ศรีนอก
ภาพจาก Facebook : รักชนก ศรีนอก – Rukchanok Srinork
ชาดา ไทยเศรษฐ์
ภาพจาก Facebook : ชาดา ไทยเศรษฐ์

ข่าว

