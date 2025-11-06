สลด แม่ชีวัย 84 เผาตัวเอง ถวายเป็นพุทธบูชา ตร.เร่งสอบปม “จดหมายลา”
พบแม่ชีวัย 84 ปี เสียชีวิตในอาศรมดัง จ.เชียงราย ตำรวจเร่งสอบแรงจูงใจ เผยสื่อยังไม่ยืนยันเนื้อหาจดหมาย “ถวายเป็นพุทธบูชา”
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2568 เว็บไซต์ข่าว โหนกระแส รายงานว่า เกิดเหตุสลดขึ้นในช่วงเช้ามืดของวันนี้ เมื่อเวลาประมาณ 00.10 น. ตำรวจ สภ.เมืองเชียงราย ได้รับแจ้งเหตุมีแม่ชีจุดไฟเผาตัวเองจนได้รับบาดเจ็บสาหัส ภายในอาศรมชื่อดังแห่งหนึ่งในอำเภอเมือง
เมื่อเจ้าหน้าที่สายตรวจรุดไปถึงที่เกิดเหตุ พบร่างของหญิงสูงอายุซึ่งเสียชีวิตแล้ว ทราบชื่อในเวลาต่อมาคือ “นางสงบ” อายุ 84 ปี ซึ่งพำนักอยู่ในพื้นที่ ต.ป่าอ้อดอนชัย เจ้าหน้าที่จึงได้ประสานทีมกู้ภัยและกองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุทันที
ประเด็นสำคัญของเหตุการณ์นี้ อยู่ที่แรงจูงใจในการตัดสินใจของแม่ชี แม้จะมีกระแสข่าวอ้างถึง “จดหมายลา” ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับแรงจูงใจทางศาสนา โดยมีการระบุถ้อยคำว่า “ตั้งใจเอาตัวเองเป็นประทีปถวายเป็นพุทธบูชา”
อย่างไรก็ตาม แหล่งข่าวจากสื่อหลายสำนักที่ติดตามสถานการณ์นี้ ยังไม่ได้เผยแพร่ข้อความจากจดหมายดังกล่าวอย่างเป็นทางการ และ ณ ขณะนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ยืนยันเนื้อหาในจดหมายฉบับนั้น และยังคงอยู่ในขั้นตอนการรวบรวมพยานหลักฐาน
สำหรับข้อเท็จจริงที่ยืนยันได้ในขณะนี้ คือ เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเวลา 00.10 น. ของวันที่ 6 พ.ย. 68 ภายในอาศรม อ.เมือง จ.เชียงราย ผู้เสียชีวิตคือ นางสงบ อายุ 84 ปี โดยขณะนี้ กองพิสูจน์หลักฐาน แพทย์นิติเวช และตำรวจ กำลังเร่งตรวจสอบที่เกิดเหตุ สอบปากคำพยานแวดล้อม และรอผลชันสูตร เพื่อสรุปสาเหตุการเสียชีวิตและแรงจูงใจที่แท้จริงต่อไป
