ผงะ! พบกระทงใช้เทียนแบตเตอรี่ ชี้สารพิษจากถ่าน สร้างพิษให้กับน้ำ
เพจดังเผย พบกระทงใช้เทียนแบตเตอรี่ขณะเก็บกระทง ชี้สารพิษจากถ่าน สร้างพิษให้กับน้ำ ถามลอยกระทงเพื่อขอขมาแม่คงคา หรือแค่อยากได้รูปลงโซเชี่ยล
เพจเฟซบุ๊ก Love Andaman ซึ่งมีผู้ติดตามกว่า 1.3 ล้านคน ได้โพสต์ข้อความขณะร่วมเก็บกระทงที่สะพานหิน จังหวัดภูเก็ต โดยระบุว่า “นัดกันตั้งแต่เช้า เพื่อมาเก็บขยะกระทง ที่หนักสุดคือปีนี้เจอเทียนแบบใช้แบตเตอรี่ ปะปนอยู่ในกระทงด้วย ไม่รู้จะครีเอทไปถึงไหน สารพิษจากถ่านพวกนี้ สร้างพิษกับน้ำอย่างเยอะ
ทั้งกระทงขนมปัง ที่เละเต็มไปหมด เก็บก็ยาก ไหนจะมีการเอาลอตเตอรี่เก่ามาทำกระทง สุดท้ายก็เป็นขยะกันทั้งนั้น
ลองถามตัวเองดูว่า ที่ลอยๆกันนั้น เราต้องการขอขมาเจ้าเเม่คงคาจริงๆหรือเปล่า หรือที่มาลอยเพราะเเค่ต้องการถ่ายรูปลงโซเชี่ยลเเค่นั้น
ขอบคุณเพื่อนๆที่มาร่วมทำกิจกรรมดีๆแบบนี้ด้วยกัน”
