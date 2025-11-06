สรุปดราม่า นารา เครปกะเทย แจ้งจับวัยรุ่นอยุธยา จุดพลุประทัดใส่คนลอยกระทง
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมา (5 พ.ย. 68) นารา เครปกะเทย พร้อมกลุ่มเพื่อนเดินทางไปที่ สะพานปรีดี-ธำรง จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อถ่ายคอนเทนต์วันลอยกระทง ระหว่างนั้นมีคนพื้นที่จุดกระจับ (พลุประทัด) แล้วโยนไปตรงที่มีประชาชนและลูกเด็กเล็กแดงกำลังลอยกระทงอยู่ริมน้ำเป็นจำนวนมาก รวมถึงเด็ก ๆ ที่เก็บกระทงอยู่ในน้ำด้วย ซึ่งหลังจากจุดประทัดแล้วมีน้องได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดประทัดจนส่งเสียงร้องออกมา
นารา เครปกะเทย อยู่ในเหตุการณ์จึงเข้าไปห้ามคนจุดประทัดดังกล่าวว่ามันไม่สมควรที่จะทำแบบนี้ เพราะมันเป็นอันตรายกับคนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องบริเวณนั้น ซึ่งหากเกิดความเสียหายใครจะรับผิดชอบ แต่ดูเหมือนว่าเรื่องจะไม่จบง่าย ๆ เพราะผู้ชายรูปร่างอ้วนสมบูรณ์เริ่มมีปากเสียงกับนารา และกลุ่มเพื่อน ยืนด่ากราดกันกลางงานลอยกระทง ซึ่งนาราก็ได้โพสต์คลิปเหตุการณ์ลงในหน้าเฟซบุ๊กด้วย พร้อมแคปชั่นว่า
“ใครอยู่ในอยุธยาช่วยแชร์หน่อยคะ และอยากรู้ว่าการเล่นกระจับแบบนี้ ถูกต้องไหม เริ่มเรื่องจากการนารามาลอยกระทง และมี เด็กเด็กเก็บกระทง และคนลอยกระทงอยู่บริเวณนั้นเยอะมาก อยู่พี่ในคลิปจุดกระจับและปาลงตรงคน ฉันเลยถามว่าเห้ยปาไปตรงนั้นได้ไง หลังจากนั้นตามในคลิปเลยคะ วอนตำรวจอยุธยา ช่วยจัดการให้ด้วยค่ะ
ฟังนะคะทุกคน ตรงนั้นคือคนเยอะมากฉันถามหน่อยว่า ถ้าสมมุติว่ามีคนเกิดอุบัติเหตุ อีคนในคลิปสองคนมึงจะมีปัญญารับผิดชอบเขาไหม สุดท้ายก็จะมาขอขอโทษอยู่ดี”
ต่อมา นารา ได้เดินทางไปที่สถานีตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยา ตามที่คู่กรณีอีกคนหนึ่ง (ผู้ชายผมทองและภรรยา) ให้ไปคุยกันที่โรงพัก เนื่องจากระหว่างที่มีปากเสียงกับผู้ชายรูปร่างท้วมที่จุดประทัด ผู้ชายผมทองที่ดูเหมือนว่าจะมาด้วยกันก็ตะโกนด่านาราเช่นกัน หลังจากนั้น นารา เครปกะเทย ก็ได้โพสต์ภาพที่แคปจากคลิปเหตุการณ์ริมน้ำซึ่งเห็นทั้งผู้ชายที่จุดประทัดและผู้ชายผมทองยืนอยู่ด้วยกัน ลงในเฟซบุ๊ก พร้อมระบุแคปชั่นประกอบว่า
“ฉันจะดูความสามารถ ของตำรวจอยุธยา ว่าจะทำได้ไหม 2 คนนี้ทำผิดกฏหมาย แฟนขายพุ อีคนจุดพุ ตรงที่มีคนพร้อมด่ากราด หลักฐานมีหมด ทุกคนช่วยแชร์หน่อยคะ ในเมื่อ เขาห้ามจุดพลุจุดวัตถุระเบิดจะทำไง มาดูกัน ดูสิ ตำรวจจะจัดการเรื่องนี้ยังไง”
เมื่อ นารา เครปกะเทย มาถึงโรงพักก็พบกับ ผู้ชายผมทอง ภรรยา และลูกสาว รออยู่แล้ว พร้อมเรียกพ่อที่เป็นสตริงเกอร์ประจำจังหวัดของช่องดังมาด้วย ซึ่งทางคู่กรณีบอกว่าเข้ามาแจ้งความว่าแฟนหนุ่มไม่ได้เป็นคนจุดประทัด ไม่ได้รู้จักกับผู้ชายร่างท้วม แต่นาราเอารูปไปโพสต์ลงในเฟซบุ๊ก อีกทั้งลูกสาวของตนก็โดนสะเก็ดประทัดด้วยเช่นกัน
แต่เพื่อน ๆ ของนาราได้ทำการเช็กเฟซบุ๊กของทุกคนแล้วทั้งผู้ชายร่างท้วม และผู้ชายผมทองกับเมียมีรูปถ่ายด้วยกัน ก่อนจะถูกลบทิ้งไปหลังเกิดเหตุได้ไม่นาน จากนั้นทั้งตัวนาราเองและฝั่งคู่กรณีก็ถกเถียงกันชุดใหญ่บริเวณหน้าโรงพัก โดยไร้เงาของผู้ชายรูปร่างท้วมมือจุดประทัด
ระหว่างที่มีปากเสียงกันอยู่หน้าโรงพัก จู่ ๆ ตำรวจหญิงก็ตะโกนใส่นาราว่า “หุบปาก” จนทำให้นาราของขึ้นอีกครั้ง นาราจึงเริ่มมีปากเสียงกับตำรวจหญิงซึ่งต่างคนก็ต่างขึ้นเสียงใส่กัน ทางตำรวจหญิงอธิบายว่า “พี่บอกน้องหลายครังแล้ว นี่มันสถานที่ราชการ เสียงดัง” แต่นาราและเพื่อน ๆ ต่างก็บอกว่าจริง ๆ ตำรวจหญิงคนดังกล่าวสามารถเดินมาพูดดี ๆ ตรงที่ยืนเถียงกันอยู่ได้ ควรเดินเข้ามาถามดี ๆ จะได้เข้าใจตั้งแต่ต้น แต่กลับเลือกที่จะขึ้นเสียงใส่ ทั้ง ๆ ที่ตนเป็นเจ้าหน้าที่ และคนที่มาคือประชาชน ต่อมาทั้งนารา และตำรวจหญิงก็เคลียร์กันเข้าใจหลังจากที่คุยกันจนเย็นทั้งคู่แล้ว ทางตำรวจก็ขอโทษขอโพย
สุดท้ายแล้วเรื่องนี้ยังไม่เคลียร์แต่ นารา เครปกะเทย ได้ทำการเข้าแจ้งความกับหนุ่มจุดกระจับ ฐานด่าทอดูหมิ่นต่อสาธารณะ แต่เรื่องการจุดพลุประทัด หรือคนที่ก่อเหตุยังไม่ทราบว่าถูกจับกุมหรือดำเนินการทางกฎหมายอย่างไรบ้างหรือยัง อย่างไรก็ตามคงต้องรอให้นาราออกมาอัปเดตเหตุการณ์อีกครั้ง โดยเหตุการณ์ทั้งหมดนาราได้ไลฟ์เอาไว้ตลอด และบันทึกไว้ในหน้าเฟซบุ๊ก นอกจากนั้นก็มีทั้งภาพและคลิปเพื่อใช้เป็นหลักฐานด้วย
เบื้องต้น นารา เครปกะเทย ได้โพสต์ขอความเพื่อให้พลังโซเชียลช่วยกันแชร์เรื่องราวนี้ออกไปให้กับทางผู้ใหญ่ในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ตำรวจจ.อยุธยา ดำเนินการเรื่องนี้ด้วย เนื่องจากการจุดพลุ ประทัด มันอันตรายและผิดกฎหมาย ควรมีคนออกมาแสดงท่าทีเกี่ยวกับเรื่องนี้
“กราบเรียน ท่านหญิง สมทรง พันธ์เจริญวรกุล ช่วยจัดการเรื่องที่หนูโพสลงไปให้หน่อยนะคะ เพราะคิดว่าตำรวจคงปล่อยเบลอ การกระทำของผู้ชายสองคนไม่ควรเกิดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พลุ กระจับ ไม่ควรมาจุด และสิ่งที่เขาทำมันคือผิดกฎหมาย
อยุธยาบ้านเราควรโดนด่าว่าแค่สะพานปรีดีที่สร้างนานพอค่ะ ส่วนนี่ตัวอย่างไม่ดี ถ้าท่านไม่จัดการจะมีคนเอาแบบและทำตาม แต่ถ้าท่านทำได้ แสดงว่าท่านมีหน้าที่ที่เริสจริง
พวกหนูปกป้องประชาชน ถ้าเกิดมีใครโดนมาจริง ๆ ใครจะรับผิดชอบพวกเขา ท่านต้องจัดการค่ะ
วอนทุกเพจ ทุกTikTok ช่วยทำข่าวด้วยนะคะ ว่าอำนาจคน การเหยียดเพจการทำงานของตำรวจทุกอย่างต้องได้ความยุติธรรม ขอให้ผู้ใหญ่ใจดีอย่าเกลียดหนูนะคะถ้าตรงนั้นเป็นเด็กไม่มีพ่อแม่เขาจะเป็นยังไง ทุกคนช่วยกันแชร์ด้วยค่ะ”
อ้างอิงจาก : FB นารา เครปกะเทย
