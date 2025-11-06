ข่าว

สรุปดราม่า นารา เครปกะเทย แจ้งจับวัยรุ่นอยุธยา จุดพลุประทัดใส่คนลอยกระทง

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 06 พ.ย. 2568 09:57 น.| อัปเดต: 06 พ.ย. 2568 10:14 น.
76

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมา (5 พ.ย. 68) นารา เครปกะเทย พร้อมกลุ่มเพื่อนเดินทางไปที่ สะพานปรีดี-ธำรง จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อถ่ายคอนเทนต์วันลอยกระทง ระหว่างนั้นมีคนพื้นที่จุดกระจับ (พลุประทัด) แล้วโยนไปตรงที่มีประชาชนและลูกเด็กเล็กแดงกำลังลอยกระทงอยู่ริมน้ำเป็นจำนวนมาก รวมถึงเด็ก ๆ ที่เก็บกระทงอยู่ในน้ำด้วย ซึ่งหลังจากจุดประทัดแล้วมีน้องได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดประทัดจนส่งเสียงร้องออกมา

นารา เครปกะเทย อยู่ในเหตุการณ์จึงเข้าไปห้ามคนจุดประทัดดังกล่าวว่ามันไม่สมควรที่จะทำแบบนี้ เพราะมันเป็นอันตรายกับคนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องบริเวณนั้น ซึ่งหากเกิดความเสียหายใครจะรับผิดชอบ แต่ดูเหมือนว่าเรื่องจะไม่จบง่าย ๆ เพราะผู้ชายรูปร่างอ้วนสมบูรณ์เริ่มมีปากเสียงกับนารา และกลุ่มเพื่อน ยืนด่ากราดกันกลางงานลอยกระทง ซึ่งนาราก็ได้โพสต์คลิปเหตุการณ์ลงในหน้าเฟซบุ๊กด้วย พร้อมแคปชั่นว่า

“ใครอยู่ในอยุธยาช่วยแชร์หน่อยคะ และอยากรู้ว่าการเล่นกระจับแบบนี้ ถูกต้องไหม เริ่มเรื่องจากการนารามาลอยกระทง และมี เด็กเด็กเก็บกระทง และคนลอยกระทงอยู่บริเวณนั้นเยอะมาก อยู่พี่ในคลิปจุดกระจับและปาลงตรงคน ฉันเลยถามว่าเห้ยปาไปตรงนั้นได้ไง หลังจากนั้นตามในคลิปเลยคะ วอนตำรวจอยุธยา ช่วยจัดการให้ด้วยค่ะ

ฟังนะคะทุกคน ตรงนั้นคือคนเยอะมากฉันถามหน่อยว่า ถ้าสมมุติว่ามีคนเกิดอุบัติเหตุ อีคนในคลิปสองคนมึงจะมีปัญญารับผิดชอบเขาไหม สุดท้ายก็จะมาขอขอโทษอยู่ดี”

สรุปดราม่า นารา เครปกะเทย แจ้งจับวัยรุ่นอยุธยา จุดพลุประทัดใส่คนลอยกระทง-3 สรุปดราม่า นารา เครปกะเทย แจ้งจับวัยรุ่นอยุธยา จุดพลุประทัดใส่คนลอยกระทง-4

ต่อมา นารา ได้เดินทางไปที่สถานีตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยา ตามที่คู่กรณีอีกคนหนึ่ง (ผู้ชายผมทองและภรรยา) ให้ไปคุยกันที่โรงพัก เนื่องจากระหว่างที่มีปากเสียงกับผู้ชายรูปร่างท้วมที่จุดประทัด ผู้ชายผมทองที่ดูเหมือนว่าจะมาด้วยกันก็ตะโกนด่านาราเช่นกัน หลังจากนั้น นารา เครปกะเทย ก็ได้โพสต์ภาพที่แคปจากคลิปเหตุการณ์ริมน้ำซึ่งเห็นทั้งผู้ชายที่จุดประทัดและผู้ชายผมทองยืนอยู่ด้วยกัน ลงในเฟซบุ๊ก พร้อมระบุแคปชั่นประกอบว่า

“ฉันจะดูความสามารถ ของตำรวจอยุธยา ว่าจะทำได้ไหม 2 คนนี้ทำผิดกฏหมาย แฟนขายพุ อีคนจุดพุ ตรงที่มีคนพร้อมด่ากราด หลักฐานมีหมด ทุกคนช่วยแชร์หน่อยคะ ในเมื่อ เขาห้ามจุดพลุจุดวัตถุระเบิดจะทำไง มาดูกัน ดูสิ ตำรวจจะจัดการเรื่องนี้ยังไง”

สรุปดราม่า นารา เครปกะเทย แจ้งจับวัยรุ่นอยุธยา จุดพลุประทัดใส่คนลอยกระทง-5

เมื่อ นารา เครปกะเทย มาถึงโรงพักก็พบกับ ผู้ชายผมทอง ภรรยา และลูกสาว รออยู่แล้ว พร้อมเรียกพ่อที่เป็นสตริงเกอร์ประจำจังหวัดของช่องดังมาด้วย ซึ่งทางคู่กรณีบอกว่าเข้ามาแจ้งความว่าแฟนหนุ่มไม่ได้เป็นคนจุดประทัด ไม่ได้รู้จักกับผู้ชายร่างท้วม แต่นาราเอารูปไปโพสต์ลงในเฟซบุ๊ก อีกทั้งลูกสาวของตนก็โดนสะเก็ดประทัดด้วยเช่นกัน

แต่เพื่อน ๆ ของนาราได้ทำการเช็กเฟซบุ๊กของทุกคนแล้วทั้งผู้ชายร่างท้วม และผู้ชายผมทองกับเมียมีรูปถ่ายด้วยกัน ก่อนจะถูกลบทิ้งไปหลังเกิดเหตุได้ไม่นาน จากนั้นทั้งตัวนาราเองและฝั่งคู่กรณีก็ถกเถียงกันชุดใหญ่บริเวณหน้าโรงพัก โดยไร้เงาของผู้ชายรูปร่างท้วมมือจุดประทัด

สรุปดราม่า นารา เครปกะเทย แจ้งจับวัยรุ่นอยุธยา จุดพลุประทัดใส่คนลอยกระทง-7

ระหว่างที่มีปากเสียงกันอยู่หน้าโรงพัก จู่ ๆ ตำรวจหญิงก็ตะโกนใส่นาราว่า “หุบปาก” จนทำให้นาราของขึ้นอีกครั้ง นาราจึงเริ่มมีปากเสียงกับตำรวจหญิงซึ่งต่างคนก็ต่างขึ้นเสียงใส่กัน ทางตำรวจหญิงอธิบายว่า “พี่บอกน้องหลายครังแล้ว นี่มันสถานที่ราชการ เสียงดัง” แต่นาราและเพื่อน ๆ ต่างก็บอกว่าจริง ๆ ตำรวจหญิงคนดังกล่าวสามารถเดินมาพูดดี ๆ ตรงที่ยืนเถียงกันอยู่ได้ ควรเดินเข้ามาถามดี ๆ จะได้เข้าใจตั้งแต่ต้น แต่กลับเลือกที่จะขึ้นเสียงใส่ ทั้ง ๆ ที่ตนเป็นเจ้าหน้าที่ และคนที่มาคือประชาชน ต่อมาทั้งนารา และตำรวจหญิงก็เคลียร์กันเข้าใจหลังจากที่คุยกันจนเย็นทั้งคู่แล้ว ทางตำรวจก็ขอโทษขอโพย

สุดท้ายแล้วเรื่องนี้ยังไม่เคลียร์แต่ นารา เครปกะเทย ได้ทำการเข้าแจ้งความกับหนุ่มจุดกระจับ ฐานด่าทอดูหมิ่นต่อสาธารณะ แต่เรื่องการจุดพลุประทัด หรือคนที่ก่อเหตุยังไม่ทราบว่าถูกจับกุมหรือดำเนินการทางกฎหมายอย่างไรบ้างหรือยัง อย่างไรก็ตามคงต้องรอให้นาราออกมาอัปเดตเหตุการณ์อีกครั้ง โดยเหตุการณ์ทั้งหมดนาราได้ไลฟ์เอาไว้ตลอด และบันทึกไว้ในหน้าเฟซบุ๊ก นอกจากนั้นก็มีทั้งภาพและคลิปเพื่อใช้เป็นหลักฐานด้วย

สรุปดราม่า นารา เครปกะเทย แจ้งจับวัยรุ่นอยุธยา จุดพลุประทัดใส่คนลอยกระทง-11

เบื้องต้น นารา เครปกะเทย ได้โพสต์ขอความเพื่อให้พลังโซเชียลช่วยกันแชร์เรื่องราวนี้ออกไปให้กับทางผู้ใหญ่ในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ตำรวจจ.อยุธยา ดำเนินการเรื่องนี้ด้วย เนื่องจากการจุดพลุ ประทัด มันอันตรายและผิดกฎหมาย ควรมีคนออกมาแสดงท่าทีเกี่ยวกับเรื่องนี้

“กราบเรียน ท่านหญิง สมทรง พันธ์เจริญวรกุล ช่วยจัดการเรื่องที่หนูโพสลงไปให้หน่อยนะคะ เพราะคิดว่าตำรวจคงปล่อยเบลอ การกระทำของผู้ชายสองคนไม่ควรเกิดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พลุ กระจับ ไม่ควรมาจุด และสิ่งที่เขาทำมันคือผิดกฎหมาย

อยุธยาบ้านเราควรโดนด่าว่าแค่สะพานปรีดีที่สร้างนานพอค่ะ ส่วนนี่ตัวอย่างไม่ดี ถ้าท่านไม่จัดการจะมีคนเอาแบบและทำตาม แต่ถ้าท่านทำได้ แสดงว่าท่านมีหน้าที่ที่เริสจริง
พวกหนูปกป้องประชาชน ถ้าเกิดมีใครโดนมาจริง ๆ ใครจะรับผิดชอบพวกเขา ท่านต้องจัดการค่ะ

วอนทุกเพจ ทุกTikTok ช่วยทำข่าวด้วยนะคะ ว่าอำนาจคน การเหยียดเพจการทำงานของตำรวจทุกอย่างต้องได้ความยุติธรรม ขอให้ผู้ใหญ่ใจดีอย่าเกลียดหนูนะคะถ้าตรงนั้นเป็นเด็กไม่มีพ่อแม่เขาจะเป็นยังไง ทุกคนช่วยกันแชร์ด้วยค่ะ”

สรุปดราม่า นารา เครปกะเทย แจ้งจับวัยรุ่นอยุธยา จุดพลุประทัดใส่คนลอยกระทง-9 สรุปดราม่า นารา เครปกะเทย แจ้งจับวัยรุ่นอยุธยา จุดพลุประทัดใส่คนลอยกระทง-10

 

อ้างอิงจาก : FB นารา เครปกะเทย

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
อินฟลูเอ็นเซอร์สาวชาวไต้หวัน วัย 31 ปี กลายเป็นศพในอ่างอาบน้ำโรงแรมดัง มาเลเซีย รวบตัวแร็ปเปอร์หนุ่ม พร้อมยาเสพติด ภายในห้องเดียวกัน ตร.คาดถูกฆาตกรรม ข่าวต่างประเทศ

อินฟลูฯ สาว ตายปริศนาในอ่างอาบน้ำโรงแรม ตร.คาดถูกฆาตกรรม

19 วินาที ที่แล้ว
ข่าว

เด็กอนุบาลถูกไฟชอร์ตดับขณะเล่นชิงช้า ญาติคาใจเคยแจ้งแล้ว แต่ไม่มีใครซ่อม

5 นาที ที่แล้ว
มวย/MMA

ด่วน “รุง รุง” ถอนตัวชกศึก ONE 173 ที่ญี่ปุ่น หลังประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์อย่างรุนแรง

13 นาที ที่แล้ว
บานปลาย ดราม่าณวัฒน์ MU 2025 ดังถึงเมกา สื่อใหญ่ New York Post ตีข่าว ไม่ให้เกียรตินางงาม บันเทิง

บานปลาย ดราม่าณวัฒน์ MU 2025 ดังถึงเมกา สื่อใหญ่ NYPost ตีข่าว ไม่ให้เกียรตินางงาม

13 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เตรียมบินสิงคโปร์ 7 พ.ย. ตามคำเชิญนายกฯ กระชับความสัมพันธ์สองชาติ

15 นาที ที่แล้ว
ผิดคาดฤดูหนาว กทม. แจ้งเตือนพายุ &quot;คัลแมกี&quot; จ่อเข้าเวียดนาม ส่งผลไทย 7-9 พ.ย. นี้ มีฝนตกหนักถึงหนักมาก เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน ข่าว

หนาวนี้ไม่แห้ง เตรียมรับมือ “พายุคัลแมกี” 7-9 พ.ย. เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน

21 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เที่ยวบินสหรัฐฯ อาจถูกยกเลิก 4,000 ไฟลท์ หลังชัตดาวน์ ลากยาวเข้าสู่วันที่ 36

36 นาที ที่แล้ว
ข่าว

จับได้แล้ว หนุ่มรัสเซียแปะ QR โค้ดขายยาเสพติดบนเสาไฟ เร่งขยายผล

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สรุปดราม่า นารา เครปกะเทย แจ้งจับวัยรุ่นอยุธยา จุดพลุประทัดใส่คนลอยกระทง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจ นิรมิตเทวาจุติ แถลงซ้ำเพื่อชี้แจงข้อมูลบิดเบือนจากเพจอวตาร ข่าว

สยบข่าวลือ! นิรมิตเทวาจุติ แถลงซ้ำ อ้าง เพจอวตาร บิดเบือนปมขอโทษ โหนกระแส

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เช็กรายชื่อจังหวัด จ่อโดนฤทธิ์ “พายุคัลแมกี” หลังถล่มฟิลิปปินส์ 85 ศพ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ราชกิจจาฯ ออกประกาศ ให้ประธาน-กรรมการ กกต. พกอาวุธปืนเครื่องกระสุนได้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สรุปผลฟุตบอล ตารางคะแนนล่าสุด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส หลังจบเกมนัดที่ 4

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ทางการคาดสาเหตุเบื้องต้น เครื่องบิน UPS ตก ยอดตายขยับอยู่ที่ 12 ศพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชายร่างท้วมยืนดักต้นน้ำ คว้ากระทงที่หญิงสาวปล่อยลงน้ำ ข่าว

คลิปไวรัล ชายยืนดักต้นน้ำ คว้ากระทง เก็บทุกดอก งมเงินต่อหน้าเจ้าของ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กทม. เผยยอดกระทง ปี 68 ลดลงต่อเนื่องจากปีก่อน 24% เหลือ 3.9 แสนใบ ข่าว

กทม. เผยยอดกระทง ปี 68 ลดลงต่อเนื่องจากปีก่อน 24% เหลือ 3.9 แสนใบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
2 กู้ภัยดัง ยิงกันเดือดกลางดึก ปมแย่งกันช่วยคนเจ็บ ข่าวอาชญากรรม

2 กู้ภัยดัง ยิงกันเดือดกลางดึก ปมแย่งกันช่วยคนเจ็บ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ธนดล ถอนตัวจากการเป็นทนาย “เบน สมิธ” ป้องกันไม่ให้เกิดข้อครหา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระเอกดัง ใจบุญ บริจาคเลือดยังไม่พอ คิดบริจาคไตให้คนแปลกหน้า บันเทิง

พระเอกดัง ใจบุญ ชอบบริจาคเลือดมาก เตรียมบริจาคไตให้คนแปลกหน้า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“อนุทิน” ตอบแล้ว เรื่องลืมรูดซิปกางเกง ลั่นไม่มีออกมาเพ่นพ่านแน่นอน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ประธานาธิบดีหญิงเม็กซิโก เข้าแจ้งความ ถูกลวนลามกลางถนน (คลิป)

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รู้ตัวแล้ว หนุ่มรัสเซียแปะ QR โค้ดค้ายาตามเสาไฟ เร่งล่าตัวมาดำเนินคดี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แพทย์ กังวล คนรุ่นใหม่มีแนวโน้มไม่ใช้ถุงยางมากขึ้น ขาดแรงจูงใจป้องกัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ชาวเน็ตแห่แชร์ “นายกอนุทิน” ลืมรูดซิปกางเกง ก่อนลอยกระทงกับภริยา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เทรนด์ใหม่ Gen Z แห่ “ฉีดฟิลเลอร์น้องชาย” ไม่พอใจขนาด อิทธิพลโซเชียล-หนังโป๊-เข้ายิม

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 06 พ.ย. 2568 09:57 น.| อัปเดต: 06 พ.ย. 2568 10:14 น.
76
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อินฟลูเอ็นเซอร์สาวชาวไต้หวัน วัย 31 ปี กลายเป็นศพในอ่างอาบน้ำโรงแรมดัง มาเลเซีย รวบตัวแร็ปเปอร์หนุ่ม พร้อมยาเสพติด ภายในห้องเดียวกัน ตร.คาดถูกฆาตกรรม

อินฟลูฯ สาว ตายปริศนาในอ่างอาบน้ำโรงแรม ตร.คาดถูกฆาตกรรม

เผยแพร่: 6 พฤศจิกายน 2568

ด่วน “รุง รุง” ถอนตัวชกศึก ONE 173 ที่ญี่ปุ่น หลังประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์อย่างรุนแรง

เผยแพร่: 6 พฤศจิกายน 2568
บานปลาย ดราม่าณวัฒน์ MU 2025 ดังถึงเมกา สื่อใหญ่ New York Post ตีข่าว ไม่ให้เกียรตินางงาม

บานปลาย ดราม่าณวัฒน์ MU 2025 ดังถึงเมกา สื่อใหญ่ NYPost ตีข่าว ไม่ให้เกียรตินางงาม

เผยแพร่: 6 พฤศจิกายน 2568

“อนุทิน” เตรียมบินสิงคโปร์ 7 พ.ย. ตามคำเชิญนายกฯ กระชับความสัมพันธ์สองชาติ

เผยแพร่: 6 พฤศจิกายน 2568
Back to top button