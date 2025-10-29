ข่าว

“วิโรจน์” สงสัยธุรกิจหน้าใหม่ถูกผิดปกติ ตรวจเจอนอมินี หวั่นฟอกเงิน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 29 ต.ค. 2568 14:45 น.| อัปเดต: 29 ต.ค. 2568 14:45 น.
62

วิโรจน์ สงสัยเจอธุรกิจหน้าใหม่ถูกผิดปกติ พอตรวจหาเจ้าของพบว่าเป็นนอมินี หวั่นฟอกเงิน ย้ำถ้าไม่ปราบสแกมเมอร์ เศรษฐกิจพังทั้งระบบ

นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร สส.บัญชีรายชื่อ และ รองหัวหน้าพรรคประชาชน ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “ในหลายจังหวัด เราเริ่มเห็นธุรกิจหน้าใหม่เปิดตัวพร้อมราคาที่ “ถูกผิดปกติ” จนชวนให้สงสัย

-โรงแรมและรีสอร์ท ห้องพักคุณภาพดีมาก แต่ราคากลับถูกอย่างไม่น่าเชื่อ
-ธุรกิจขนส่ง ค่าบริการถูกจนเจ้าถิ่นสู้ราคาแทบไม่ไหว
-ร้านอาหาร ผับ บาร์ อาหารและโปรโมชั่นถูกกว่าต้นทุนจริงด้วยซ้ำ
-การขายออนไลน์ แบบที่ร้านค้าออนไลน์ด้วยกันยังตกใจในราคา

พอลองสืบหาว่าใครเป็นเจ้าของตัวจริง กลับพบเพียง “นอมินี” ที่ดูออกชัดว่าไม่ใช่เจ้าของกิจการที่แท้จริง หาตัวตนที่แท้ๆ ไม่พบเลย

จนคำว่า “ฟอกเงิน” ลอยขึ้นมาในหัวทันที

คนทำธุรกิจจริงๆ ดูราคาแค่ไม่กี่วินาทีก็รู้แล้วว่า “กำไรหรือไม่กำไร” และเมื่อกดเครื่องคิดเลขดูให้ละเอียด ก็ยิ่งงงหนักขึ้นไปอีกว่า “ขายขาดทุนขนาดนี้ จะขายไปเพื่ออะไร?”

คำตอบคือ เขาไม่ได้เปิดร้านเพื่อหวังกำไร แต่เปิดเพื่อ “ดึงเงินสดออกมา” ให้สามารถอ้างได้ว่า เงินสดที่ถืออยู่มาจากยอดขายของธุรกิจนี้เอง ขาดทุนแค่ไหนก็ไม่เป็นไร เพราะมีเงินสกปรกไหลเข้ามาเติมทุกวัน จึงต้อง “ทุบราคา” ให้ถูกผิดปกติ เพื่อสร้างภาพให้ร้านตัวเองขายดี มีลูกค้าแน่น เพื่อให้สมเหตุสมผลกับยอดขายมหาศาล ซึ่งมีทั้งส่วนที่เกิดขึ้นจริง และส่วนที่ปั้นตัวเลขขึ้นมาปะปนกันไป เมื่อเป็นแบบนี้ เงินสกปรกทั้งหมด ก็เปลี่ยนหน้าเป็นเงินสะอาดที่มีที่มาจากธุรกิจได้ในทันที

ถ้าปราบสแกมเมอร์ไม่ได้ เศรษฐกิจจะพังทั้งระบบ ประชาชนถูกปล้นเงิน กำลังซื้อหดหาย ผู้ประกอบการต้องเจอกับสงครามตัดราคา ไม่มีใครค้าขายไหว

นี่ไม่ใช่ปัญหาของใครคนเดียว แต่เป็นปัญหาที่ทำให้ทั้งเศรษฐกิจเสียสมดุล และทำร้ายคนทำงานสุจริตทั้งประเทศครับ”

Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

