กองกำลังญี่ปุ่น ลงพื้นที่ช่วยปราบหมี หลังอาละวาดหนัก ปชช. ตาย 12 ศพ
กองกำลังญี่ปุ่น ลงพื้นที่ช่วยปราบหมี หลังจากที่หมีอาละวาดหนัก ทำร้ายประชาชนแล้วกว่า 100 ครั้ง และมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 12 ศพ
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน สำนักข่าว รอยเตอร์ รายงานว่าทางการญี่ปุ่นได้ส่งกองกำลังป้องกันตนเอง ลงพื้นที่เพื่อช่วยกางกับดักและรับมือกับหมี หลังจากที่นับตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา มีเหตุหมีทำร้ายประชาชนแล้ว 100 ครั้ง และมีผู้เสียชีวิต 12 ศพ ซึ่งเป็นตัวเลขที่มากที่สุดนับตั้งแต่เริ่มเก็บสถิติมา
โดยทางเจ้าหน้าที่จะเริ่มปฏิบัติงานจากเมืองคาซุโนะ ในจังหวัดอากิตะก่อน โดยจังหวัดอากิตะนั้นเป็นจังหวัดที่มียอดผู้เสียชีวิตจากหมีมากที่สุดในช่วงที่ผ่านมา
ซึ่งทางทหารมีหน้าที่ในการเคลื่อนย้าย วางกับดัก และขังหมีป่า ก่อนที่จะให้นายพรานและนักล่าที่ได้รับการฝึกฝนสังหารต่อไป เพื่อลดจำนวนประชากรหมี
ในช่วงที่ผ่านมามีรายงานพบหมีบุกรุกในพื้นที่ชุมชน ทั้งในซุเปอร์มาร์เก็ต โรงเรียน รวมไปถึงยังมีรายงานพบชายวัย 67 ปีเสียชีวิตในสวนในจังหวัดอิวาเตะอีกด้วย
ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์สาเหตุที่หมีบุกเข้าไปในพื้นที่ชุมชนมากขึ้น เนื่องจากจำนวนอาหารที่ลดลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม รวมไปถึงจำนวนนักล่าและนายพรานที่ลดลงไปด้วย
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ญี่ปุ่น เตรียมจ้างนายพราน ล่าหมี หลัง ปชช. ถูกหมีฆ่าตายแล้ว 12 ศพ
- เรื่องใหญ่ ผู้ว่าฯ จ.อากิตะ ร้องกองทัพญี่ปุ่นช่วยปราบหมี หลังเกิดเหตุโจมตีพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์
ติดตาม The Thaiger บน Google News: