ใจมันได้! นร.เทพศิรินทร์ งัดสกิลว่ายน้ำ โดดคลอง ช่วยลูกแมวจมน้ำจนปลอดภัย
สน.พลับพลาไชย 1 เผยเรื่องราวสุดประทับใจ นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ เห็นลูกแมวกำลังจมน้ำในคลอง รีบกระโดดลงไปช่วยจนปลอดภัย
เพจเฟซบุ๊ก สน.พลับพลาไชย 1 RTP Cyber Village ได้โพสต์คลิปวิดีโอเหตุการณ์น่าประทับใจเหตุการณ์หนึ่ง คลิปดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 5 พ.ย.ที่ผ่านมา บริเวณคลองผดุงกรุงเกษม โดยมีนักเรียนชายโรงเรียนเทพศิรินทร์คนหนึ่งตัดสินใจกระโดดลงไปในคลอง เพื่อช่วยเหลือลูกแมวตัวหนึ่งที่กำลังจมน้ำ และได้มีการนำผ้ามาห่อตัวลูกแมวไว้เพื่อให้ความอบอุ่น
ทางเพจได้มีการระบุแคปชั่นว่า “สุดยอดเรื่องราวดี ๆ ในคืนวันลอยกระทง! นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์เห็น ลูกแมวกำลังจมน้ำ ตัดสินใจกระโดดลงไปช่วย ชีวิตน้อย ๆ ขึ้นมาได้อย่างปลอดภัย การกระทำที่กล้าหาญนี้พิสูจน์ให้เห็นว่า หนึ่งชีวิตก็มีความหมายเสมอ”
นักเรียนชายที่ลงไปช่วยลูกแมวเล่าว่า ตนไม่ได้คิดอะไร รู้สึกว่าลูกแมวตัวนี้อาจมีเจ้าของ และแมวตัวนี้ยังเล็กอยู่ บวกกับตนว่ายน้ำได้จึงลงไปช่วย
หลังจากทางเพจได้โพสต์เรื่องราวสุดประทับใจนี้ ได้มีชาวเน็ตต่างแสดงความคิดเห็นชื่นชมมากมาย เช่น “ขอชื่นชมเธอนักเรียนทั้ง 3 คน ที่เสียสละเพื่อช่วยเหลือแมว สมเป็นสุภาพบุรุษที่แท้จริงครับ” , “สุดยอดเลยครับน้องสมกับคำว่า สุภาพบุรุษลูกแม่รำเพย” , “Excellent very brave Yong man, credit too you my friend you are a hero.” (ยอดเยี่ยมมาก ชายหนุ่มผู้กล้าหาญ ขอชื่นชมคุณจริง ๆ เพื่อน คุณคือฮีโร่ตัวจริง) , “สุดยอดคับ น้ำใจน้องน่าชื่นชมจริง ๆ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- คลิปไวรัลลูกค้าสุดชิล หยิบชามบะหมี่-ขวดน้ำ เดินออกจากร้าน ตอนเกิดแผ่นดินไหว ไร้ความตื่นตระหนก
- แพทย์ กังวล คนรุ่นใหม่มีแนวโน้มไม่ใช้ถุงยางมากขึ้น ขาดแรงจูงใจป้องกัน
- ทัวร์ลง! เพจดังสุพรรณบุรี ถาม “ชุดนักเรียน” ปาลูกโป่งงานวัด เหมาะสมไหม?
ติดตาม The Thaiger บน Google News: